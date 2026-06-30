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विदेशी बाजारों में विस्तार की योजना बना रही हैं Tata, Bajaj और Royal Enfield जैसी कंपनियां

Royal Enfield, Bajaj Auto और Tata Motors जैसी भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली प्लांट्स बनाने पर जोर दे रही हैं.

Companies planning to expand into foreign markets
विदेशी बाजारों में विस्तार की योजना बना रही कंपनियां (फोटो - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 5:16 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता Royal Enfield, Bajaj Auto और Tata Motors जैसे भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स दुनिया भर में अपने मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली ऑपरेशन्स को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट उनके लिए ग्रोथ का एक अहम स्तंभ बनता जा रहा है. यह ऐसे समय में हो रहा है कि जब ज़्यादा टैरिफ और जियोपॉलिटिकल रुकावटों से योजना बिगड़ने का खतरा हो सकता है.

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, Bajaj Auto, Royal Enfield और Tata Motors ने पिछले महीने साउथ अमेरिका और एशिया के अपने कुछ खास एक्सपोर्ट मार्केट्स में अपने ओवरसीज प्लांट एक्सपेंशन के फायदों पर ज़ोर दिया है या अपने ओवरसीज ऑपरेशन्स को बेहतर बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्च करने का वादा किया है.

जानकारी के लिए बता दें कि वित्त वर्ष 2026 में, भारत से गाड़ियों का एक्सपोर्ट अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है. सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी डेटा के अनुसार, भारत से गाड़ियों का कुल एक्सपोर्ट 24 प्रतिशत बढ़कर 6.6 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया. भारत में बड़े वाहन निर्यातक अब इस ग्रोथ की रफ़्तार को बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए विदेशों में अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.

रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत और भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि भारत के दो सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट मार्केट - मेक्सिको और साउथ अफ्रीका ने पिछले छह महीनों में भारत से गाड़ियों के इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने पर विचार किया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेक्सिको ने पहले ही पैसेंजर गाड़ियों के इंपोर्ट पर टैरिफ 50 प्रतिशत और टू-व्हीलर इंपोर्ट पर 35 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. वहीं साउथ अफ्रीका भी अपनी ऑटोमोटिव पॉलिसी का रिव्यू कर रहा है, जिसमें पैसेंजर गाड़ियों का टैरिफ 50 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है.

दोपहिया वाहन कंपनियों के लिए ब्राजील और मैक्सिको अहम
रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियों की ग्लोबल लेवल पर विस्तार की स्ट्रैटेजी में ब्राज़ील एक अहम भूमिका निभा रहा है. जानकारी सामने आ रही है कि Royal Enfield अपने सबसे तेज़ी से बढ़ते विदेशी बाज़ारों में से एक में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए ब्राज़ील में अपना असेंबली प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है.

एक और घरेलू दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी, Bajaj Auto ने कहा है कि भारत के बाहर ब्राज़ील में मौजूद उसके पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ने देश में अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने में मदद की.

यह बात बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों, जैसे Hero MotoCorp, TVS Motor, और Bajaj Auto के यह कहने के कुछ महीने बाद आई है कि मेक्सिको में उनके असेंबली प्लांट होने से, जो उनके लिए सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट में से एक है, देश में ज़्यादा टैरिफ के असर को कम करने में मदद मिलेगी.

दुनिया के बड़े बाज़ारों में असेंबली प्लांट लगाने की Tata Motors की योजना
Tata Motors ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन को भी अपनी लॉन्ग-टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा माना है. देश की सबसे बड़ी ट्रक और बस बनाने वाली कंपनी ने कथित तौर पर जानकारी दी है कि वह उन मार्केट में असेंबली प्लांट लगाने की योजना बना रही है, जहां सेल्स वॉल्यूम उस लिमिट तक पहुंच जाए, जो ज़्यादा लोकलाइज़ेशन को सही ठहराए.

खास बात यह है कि यह डेवलपमेंट तब हुआ, जब Tata Motors ने फरवरी 2026 में इंडोनेशिया में 70,000 यूनिट्स कारों का एक बड़ा ऑर्डर जीता था, जो वैल्यू एडिशन की कमी के कारण वहां कड़ी जांच के दायरे में आ गया था.

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