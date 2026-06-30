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विदेशी बाजारों में विस्तार की योजना बना रही हैं Tata, Bajaj और Royal Enfield जैसी कंपनियां

विदेशी बाजारों में विस्तार की योजना बना रही कंपनियां ( फोटो - Getty Images )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता Royal Enfield, Bajaj Auto और Tata Motors जैसे भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स दुनिया भर में अपने मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली ऑपरेशन्स को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट उनके लिए ग्रोथ का एक अहम स्तंभ बनता जा रहा है. यह ऐसे समय में हो रहा है कि जब ज़्यादा टैरिफ और जियोपॉलिटिकल रुकावटों से योजना बिगड़ने का खतरा हो सकता है. मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, Bajaj Auto, Royal Enfield और Tata Motors ने पिछले महीने साउथ अमेरिका और एशिया के अपने कुछ खास एक्सपोर्ट मार्केट्स में अपने ओवरसीज प्लांट एक्सपेंशन के फायदों पर ज़ोर दिया है या अपने ओवरसीज ऑपरेशन्स को बेहतर बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्च करने का वादा किया है. जानकारी के लिए बता दें कि वित्त वर्ष 2026 में, भारत से गाड़ियों का एक्सपोर्ट अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है. सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी डेटा के अनुसार, भारत से गाड़ियों का कुल एक्सपोर्ट 24 प्रतिशत बढ़कर 6.6 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया. भारत में बड़े वाहन निर्यातक अब इस ग्रोथ की रफ़्तार को बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए विदेशों में अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत और भी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि भारत के दो सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट मार्केट - मेक्सिको और साउथ अफ्रीका ने पिछले छह महीनों में भारत से गाड़ियों के इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने पर विचार किया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेक्सिको ने पहले ही पैसेंजर गाड़ियों के इंपोर्ट पर टैरिफ 50 प्रतिशत और टू-व्हीलर इंपोर्ट पर 35 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है. वहीं साउथ अफ्रीका भी अपनी ऑटोमोटिव पॉलिसी का रिव्यू कर रहा है, जिसमें पैसेंजर गाड़ियों का टैरिफ 50 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है.