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Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन लॉन्च ( फोटो - Mahindra Auto )

हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन लॉन्च कर दिया है. कंपनी इसके CNG वर्जन को 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस CNG SUV की बुकिंग और डिलीवरी 20 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी. Mahindra XUV 3XO CNG का मुकाबला Maruti Brezza और Tata Nexon जैसी कारों से होने वाला है, जिनमें फैक्ट्री-फिटेड CNG किट मिलती है.

Mahindra XUV 3XO CNG की प्राइस लिस्ट

XUV 3XO CNG के वेरिएंट कीमत MX Edge 9.99 लाख रुपये RevX Edge (O) 10.79 लाख रुपये AX5 11.19 लाख रुपये RevX A 12.27 लाख रुपये Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन का इंटीरियर (फोटो - Mahindra Auto) Mahindra XUV 3XO CNG का पावरट्रेन

Mahindra ने इस एसयूवी में 1.2-लीटर MPFI (मल्टी-पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन) टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CNG किट का इस्तेमाल किया है. खास बात यह है कि पेट्रोल और CNG, दोनों मोड में इसका पीक आउटपुट 111hp की पावर और 200Nm टॉर्क का रहता है. Mahindra ने बताया कि, ऐसा टर्बोचार्जर कैलिब्रेशन और ECU मैपिंग को बेहतर बनाकर मुमकिन किया गया है. CNG कम होने पर यह सिस्टम अपने आप पेट्रोल मोड में स्विच हो सकता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है, और इसका माइलेज 24.7km/kg का हो सकता है. Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन का डुअल CNG सिलेंडर सेटअप (फोटो - Mahindra Auto)