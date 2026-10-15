Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Mahindra ने अपनी Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.
Published : October 15, 2026 at 1:20 PM IST
हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन लॉन्च कर दिया है. कंपनी इसके CNG वर्जन को 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. इस CNG SUV की बुकिंग और डिलीवरी 20 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगी. Mahindra XUV 3XO CNG का मुकाबला Maruti Brezza और Tata Nexon जैसी कारों से होने वाला है, जिनमें फैक्ट्री-फिटेड CNG किट मिलती है.
Mahindra XUV 3XO CNG की प्राइस लिस्ट
|XUV 3XO CNG के वेरिएंट
|कीमत
|MX Edge
|9.99 लाख रुपये
|RevX Edge (O)
|10.79 लाख रुपये
|AX5
|11.19 लाख रुपये
|RevX A
|12.27 लाख रुपये
Mahindra XUV 3XO CNG का पावरट्रेन
Mahindra ने इस एसयूवी में 1.2-लीटर MPFI (मल्टी-पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन) टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ CNG किट का इस्तेमाल किया है. खास बात यह है कि पेट्रोल और CNG, दोनों मोड में इसका पीक आउटपुट 111hp की पावर और 200Nm टॉर्क का रहता है.
Mahindra ने बताया कि, ऐसा टर्बोचार्जर कैलिब्रेशन और ECU मैपिंग को बेहतर बनाकर मुमकिन किया गया है. CNG कम होने पर यह सिस्टम अपने आप पेट्रोल मोड में स्विच हो सकता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है, और इसका माइलेज 24.7km/kg का हो सकता है.
कार के बूट स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसमें डुअल CNG टैंक सेटअप का इस्तेमाल किया गया है. कार के बूट की क्षमता 270 लीटर रखी गई है, और स्पेयर व्हील को गाड़ी के नीचे लगाया गया है.
Mahindra XUV 3XO CNG का इंटीरियर और फीचर्स
CNG वर्ज़न के इंटीरियर डिज़ाइन और लेआउट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ट्रिम के आधार पर, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ब्लैक कलर की लेदरेट सीट्स, ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन (दोनों 10.25-इंच के), वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डॉल्बी एटमॉस जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं.
सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस एसयूवी में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं.
Mahindra XUV 3XO CNG का एक्सटीरियर
कार के इंटीरियर की तरह ही, इस SUV के एक्सटीरियर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके टेलगेट लगा 'ZNG' बैज इसके CNG वर्ज़न की पहचान बताता है. ट्रिम के आधार पर, इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील, बॉडी-कलर ग्रिल, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, DRLs और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं.