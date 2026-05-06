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13 दिन के बैटरी बैकअप और डुअल-बैंड GPS के साथ लॉन्च हुई CMF Watch 3 Pro स्मार्टवॉच, जानें कीमत

CMF ने भारत में नई CMF Watch 3 Pro स्मार्टवॉच लॉन्च की है. इस स्मार्टवॉच की कीमत 7,999 रुपये रखी गई है.

CMF Watch 3 Pro Launched in India
CMF Watch 3 Pro भारत में हुई लॉन्च (फोटो - CMF India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 6, 2026 at 5:15 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: गैजेट निर्माता कंपनी CMF ने भारत में नई CMF Watch 3 Pro स्मार्टवॉच लॉन्च की है. इसमें 1.43-इंच का AMOLED डिस्प्ले, डुअल-बैंड GPS और AI-पावर्ड फिटनेस फीचर्स दिए गए हैं. यह स्मार्टवॉच 131 स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करती है और इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे हेल्थ ट्रैकिंग टूल्स भी मिलते हैं.

यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, ChatGPT इंटीग्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन के साथ वॉयस रिकॉर्डिंग और जेस्चर कंट्रोल्स जैसे फीचर्स के साथ आती है. CMF का दावा है कि नई Watch 3 Pro एक बार चार्ज करने पर 13 दिनों तक की बैटरी लाइफ दे सकती है. यह स्मार्टवॉच मेटल बॉडी, IP68 रेटिंग और Nothing X कंपेनियन ऐप के सपोर्ट के साथ आती है.

CMF Watch 3 Pro स्मार्टवॉच की भारत में कीमत
भारतीय बाजार में, नई CMF Watch 3 Pro की कीमत 7,999 रुपये रखी गई है. एक सीमित समय के लॉन्च ऑफ़र के तहत, ग्राहक इस स्मार्टवॉच को 6,999 रुपये की प्रमोशनल कीमत पर खरीद सकते हैं. यह स्मार्टवॉच डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रे और ऑरेंज कलर ऑप्शन में लॉन्च की गई है.

CMF Watch 3 Pro के लिए अर्ली एक्सेस सेल भारत में 7 मई को दोपहर 12 बजे IST से शुरू होगी. यह स्मार्टवॉच 8 मई से Flipkart और पूरे देश में ऑफ़लाइन रिटेल स्टोर के ज़रिए ओपन सेल में उपलब्ध होगी.

CMF Watch 3 Pro Launched in India
CMF Watch 3 Pro भारत में हुई लॉन्च (फोटो - CMF India)

CMF Watch 3 Pro के फीचर्स
नई CMF Watch 3 Pro में 1.43-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 466 x 466 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 326ppi, रिफ्रेश रेट 60Hz और पीक ब्राइटनेस 670 nits तक का है. यह स्मार्टवॉच Always-On Display फ़ंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करती है.

इसके अलावा, नई CMF Watch 3 Pro, Watch Face Studio के ज़रिए 120 से ज़्यादा कस्टमाइज़ेबल वॉच फ़ेस ऑफ़र करती है, जिनमें डायनामिक, इंटरैक्टिव, स्टैटिक, फ़ोटो, वीडियो और AI-जेनरेटेड ऑप्शन शामिल हैं.

Nothing के सब-ब्रांड की नई स्मार्टवॉच Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी के साथ आती है, और Android 6.0 या उससे ऊपर वाले डिवाइस, साथ ही iOS 13 या उसके बाद वाले डिवाइस के साथ काम करती है. यह स्मार्टवॉच Nothing X ऐप के साथ काम करती है, जो हेल्थ से जुड़ी जानकारी, वॉच को अपनी पसंद के हिसाब से सेट करने, म्यूज़िक मैनेज करने और Strava, Apple Health और Google Health Connect के साथ जोड़ने का फीचर देता है.

नई स्मार्टवॉच के फ़ीचर्स में Bluetooth कॉलिंग, मैसेज नोटिफ़िकेशन, तुरंत जवाब देने की सुविधा, कैमरा और म्यूज़िक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल, मौसम की जानकारी, वर्ल्ड क्लॉक, स्टॉपवॉच, टाइमर, अलार्म, कैलकुलेटर, टॉर्च, कैलेंडर और 'Find My Phone' जैसे फीचर्स मिलते हैं.

CMF Watch 3 Pro Launched in India
CMF Watch 3 Pro भारत में हुई लॉन्च (फोटो - CMF India)

इसके अलावा, नई CMF Watch 3 Pro स्मार्टवॉच में AI-पावर्ड रनिंग कोचिंग दी गई है, जिसमें पर्सनलाइज़्ड ट्रेनिंग प्लान, AI-जेनरेटेड पोस्ट-वर्कआउट समरी, रिकवरी गाइडेंस, ट्रेनिंग लोड एनालिसिस, और 5K और 10K दौड़ के लिए एंड्योरेंस प्रेडिक्शन मिलते हैं. यह स्मार्टवॉच गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज़, जेस्चर शॉर्टकट, ऑटोमैटिक वर्कआउट डिटेक्शन, रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, ज़रूरी न्यूज़ अपडेट, और 3D एनिमेटेड वार्म-अप गाइड देती है.

हेल्थ और फ़िटनेस के फीचर्स की बात करें तो, नई CMF Watch 3 Pro स्मार्टवॉच 131 स्पोर्ट्स मोड और सात स्मार्ट एक्टिविटी रिकग्निशन मोड को सपोर्ट करती है. यह हार्ट रेट मॉनिटरिंग, बेहतर स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन मेज़रमेंट, स्ट्रेस ट्रैकिंग, महिलाओं के स्वास्थ्य की ट्रैकिंग, हाइड्रेशन रिमाइंडर, इनएक्टिविटी अलर्ट, कैलोरी ट्रैकिंग, डिस्टेंस ट्रैकिंग और एक्टिव स्कोर मॉनिटरिंग का फीचर दिया गया है.

यह नई स्मार्टवॉच L1 और L5 फ़्रीक्वेंसी पर डुअल-बैंड GPS को भी सपोर्ट करती है, साथ ही इसमें GLONASS, Galileo, QZSS और BeiDou नेविगेशन सिस्टम भी दिए गए हैं. इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर, हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर और एक लीनियर वाइब्रेशन मोटर जैसे सेंसर दिए गए हैं.

CMF ने नई CMF Watch 3 Pro में 350mAh की रिचार्जेबल Li-ion बैटरी इस्तेमाल की गई है. कंपनी का कहना है कि यह स्मार्टवॉच आम इस्तेमाल पर 13 दिनों तक, ज़्यादा इस्तेमाल पर 10 दिनों तक, और Always-On Display चालू रहने पर लगभग 4.5 दिनों तक का बैकअप देती है.

CMF Watch 3 Pro Launched in India
CMF Watch 3 Pro भारत में हुई लॉन्च (फोटो - CMF India)

यह भी दावा किया गया है कि पावर-सेविंग मोड में इसकी बैटरी 60 दिनों तक चल सकती है, और ब्लूटूथ कॉलिंग पर 17.9 घंटे तक, जबकि GPS इस्तेमाल पर इसकी बैटरी 17.2 घंटे तक चल सकती है. कंपनी ने दावा किया है कि यह स्मार्टवॉच 99 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है.

नई CMF Watch 3 Pro में सटीक रूप से तैयार की गई मेटल बॉडी इस्तेमाल की गई है, जिसके साथ हटाने लायक लिक्विड सिलिकॉन स्ट्रैप भी दिए गए हैं. इस स्मार्टवॉच को धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 रेटिंग भी मिली है.

स्मार्टवॉच के डार्क ग्रे और लाइट ग्रीन वेरिएंट का साइज़ 258 x 47 x 14.4mm है और इनका वज़न 51.9g रखा गया है. वहीं, इसका लाइट ग्रे वेरिएंट 15.2mm मोटा है और इसका वज़न 51g रखा गया है, जबकि ऑरेंज वेरिएंट 14.5mm मोटा है और इसका वज़न 52.4g है.

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