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13 दिन के बैटरी बैकअप और डुअल-बैंड GPS के साथ लॉन्च हुई CMF Watch 3 Pro स्मार्टवॉच, जानें कीमत

CMF Watch 3 Pro भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - CMF India )

हैदराबाद: गैजेट निर्माता कंपनी CMF ने भारत में नई CMF Watch 3 Pro स्मार्टवॉच लॉन्च की है. इसमें 1.43-इंच का AMOLED डिस्प्ले, डुअल-बैंड GPS और AI-पावर्ड फिटनेस फीचर्स दिए गए हैं. यह स्मार्टवॉच 131 स्पोर्ट्स मोड्स को सपोर्ट करती है और इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग जैसे हेल्थ ट्रैकिंग टूल्स भी मिलते हैं. यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग, ChatGPT इंटीग्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन के साथ वॉयस रिकॉर्डिंग और जेस्चर कंट्रोल्स जैसे फीचर्स के साथ आती है. CMF का दावा है कि नई Watch 3 Pro एक बार चार्ज करने पर 13 दिनों तक की बैटरी लाइफ दे सकती है. यह स्मार्टवॉच मेटल बॉडी, IP68 रेटिंग और Nothing X कंपेनियन ऐप के सपोर्ट के साथ आती है. CMF Watch 3 Pro स्मार्टवॉच की भारत में कीमत

भारतीय बाजार में, नई CMF Watch 3 Pro की कीमत 7,999 रुपये रखी गई है. एक सीमित समय के लॉन्च ऑफ़र के तहत, ग्राहक इस स्मार्टवॉच को 6,999 रुपये की प्रमोशनल कीमत पर खरीद सकते हैं. यह स्मार्टवॉच डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रे और ऑरेंज कलर ऑप्शन में लॉन्च की गई है. CMF Watch 3 Pro के लिए अर्ली एक्सेस सेल भारत में 7 मई को दोपहर 12 बजे IST से शुरू होगी. यह स्मार्टवॉच 8 मई से Flipkart और पूरे देश में ऑफ़लाइन रिटेल स्टोर के ज़रिए ओपन सेल में उपलब्ध होगी. CMF Watch 3 Pro भारत में हुई लॉन्च (फोटो - CMF India) CMF Watch 3 Pro के फीचर्स

नई CMF Watch 3 Pro में 1.43-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 466 x 466 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 326ppi, रिफ्रेश रेट 60Hz और पीक ब्राइटनेस 670 nits तक का है. यह स्मार्टवॉच Always-On Display फ़ंक्शनैलिटी को भी सपोर्ट करती है. इसके अलावा, नई CMF Watch 3 Pro, Watch Face Studio के ज़रिए 120 से ज़्यादा कस्टमाइज़ेबल वॉच फ़ेस ऑफ़र करती है, जिनमें डायनामिक, इंटरैक्टिव, स्टैटिक, फ़ोटो, वीडियो और AI-जेनरेटेड ऑप्शन शामिल हैं. Nothing के सब-ब्रांड की नई स्मार्टवॉच Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी के साथ आती है, और Android 6.0 या उससे ऊपर वाले डिवाइस, साथ ही iOS 13 या उसके बाद वाले डिवाइस के साथ काम करती है. यह स्मार्टवॉच Nothing X ऐप के साथ काम करती है, जो हेल्थ से जुड़ी जानकारी, वॉच को अपनी पसंद के हिसाब से सेट करने, म्यूज़िक मैनेज करने और Strava, Apple Health और Google Health Connect के साथ जोड़ने का फीचर देता है.