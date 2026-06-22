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CMF Phone 2 Pro के सक्सेसर का लॉन्च कैंसल, Nothing नई सीरीज पर कर रहा काम

CMF Phone 2 Pro को पॉजिटिव रिव्यू मिले और बिक्री के अच्छे नंबर भी मिले ( फोटो - CMF by Nothing )

हाल ही में, कंपनी ने भारत के लिए एक नई 'b' सीरीज़ टीज़ की, जो उसके पहले से मौजूद (a) कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, जैसे Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro, और Nothing Ear (a) के साथ आती है.

हालांकि, को-फ़ाउंडर ने कंज्यूमर्स को भरोसा दिलाया कि CMF इस साल दूसरे प्रोडक्ट्स भी रिलीज़ करेगा, जिसमें कुछ पूरी तरह से नई कैटेगरी भी शामिल होंगी. उन्होंने कहा कि डिटेल्स जल्द ही आ जाएंगी. इसके अलावा, कंपनी इस साल Nothing-ब्रांडेड स्मार्टफोन्स भी रिलीज़ करेगी और आने वाले दिनों में और जानकारी शेयर करेगी.

इवेंजेलिडिस ने कहा कि, "इसलिए, हमने इस साल नया CMF Phone लॉन्च न करने का फ़ैसला किया है." और उन्होंने कहा कि वे अपने फ़ैसले के बारे में साफ़-साफ़ बताना चाहेंगे, बजाय इसके कि ऐसा डिवाइस पेश करें जो उनके स्टैंडर्ड पर खरा न उतरे.

Nothing के को-फ़ाउंडर अकिस इवेंजेलिडिस ने कंपनी के फ़ैसले को कन्फ़र्म किया, और इसका कारण मेमोरी की बढ़ती कीमतें बताया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि मेमोरी की ज़्यादा कीमत ने इसके सक्सेसर को बनाने में रुकावट डाली. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा कीमतें उन्हें ऐसा डिवाइस बनाने की इजाज़त नहीं देंगी, जो CMF Phone के लिए सही प्राइस रेंज में रहते हुए एक असली कदम आगे लगे.

हैदराबाद: CMF Phone 2 Pro साल 2025 के सबसे अच्छे स्मार्टफोन में से एक था, जिसे रिव्यू करने वालों और आम लोगों, दोनों से तारीफ़ मिली, जो अच्छी रेटिंग और सेल्स नंबर से पता चलती है. हालांकि, इस साल फोन का कोई नया वर्जन नहीं आ रहा है.

Nothing के को-फ़ाउंडर कार्ल पेई और अकिस इवेंजेलिडिस स्मार्टफ़ोन की बढ़ती कीमतों के बारे में खुलकर बोलते रहे हैं, और इसका कारण AI डेटा सेंटर के विस्तार से बढ़ी मेमोरी की कीमतें बता रहे हैं.

पिछले महीने, इवेंजेलिडिस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाया, जिसमें इस ट्रेंड के बारे में बताया गया. उन्होंने कहा कि, "उन मेमोरी चिप्स की मांग में तेज़ी जल्द ही कम नहीं होने वाली है. हमें लगता है कि यह ट्रेंड कम से कम अगले साल के दूसरे हाफ़ तक बना रहेगा. स्मार्टफोन खरीदने का सबसे अच्छा समय असल में कल था."

इसी महीने की शुरुआत में कार्ल पेई ने भी ऐसी ही बात कही थी, जहां उन्होंने दावा किया था कि, "मेमोरी अब स्मार्टफोन का सबसे महंगा हिस्सा है. यह प्रोसेसर से ज़्यादा महंगा है, डिस्प्ले से ज़्यादा महंगा है, और कुल हार्डवेयर बिल का 50 परसेंट से ज़्यादा हिस्सा हो सकता है."

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने Nothing Phone (4a) बनाना शुरू किया और जब इसे लॉन्च किया गया, तब से मेमोरी की कीमतें दोगुनी हो गई थीं. पेई ने दावा किया कि तब से कीमतें एक बार फिर दोगुनी हो गई हैं. उन्होंने कहा कि, "फ़ोन की कीमतें बढ़ रही हैं, और वे अगले साल तक बढ़ती रहेंगी."

उन्होंने आगे कहा कि, "फरवरी से, नए फ़ोन अपने पहले के फ़ोन की तुलना में 100 डॉलर तक ज़्यादा महंगे लॉन्च हो रहे हैं. भारत में, 30,000 रुपये से ज़्यादा के फ़ोन की कीमतों में 7,000 रुपये या उससे ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है."

आने वाली कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में चेतावनी देते हुए, उन्होंने कंज्यूमर्स को सलाह दी कि अगर वे खरीदने का फैसला टाल रहे हैं, तो उन्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि, "अगर आप किसी डिवाइस को अपग्रेड करने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा समय कल था. अगला सबसे अच्छा समय अभी है. इस साल के सेल सीज़न में लोगों को वे डिस्काउंट नहीं मिलेंगे जिनके वे आदी हैं."