CMF ने लॉन्च किए Clip Pro ओपन-ईयर ईयरबड्स, डायल कंट्रोल और LDAC सपोर्ट से लैस
CMF Clip Pro में फिजिकल डायल कंट्रोल, LDAC सपोर्ट और लंबी बैटरी जैसे फीचर्स इसे अपनी कीमत में खास बनाते हैं.
Published : August 5, 2026 at 4:07 PM IST
हैदराबाद: अगर आप ऐसे ईयरबड्स चाहते हैं, जो कान के अंदर न जाएं और लंबे समय तक पहनने पर भी आरामदायक रहें, तो CMF ने आपके लिए एक नया विकल्प पेश किया है. नथिंग की सब-ब्रांड सीएमएफ ने एक नया ईयरबड्स लॉन्च किया है, जिसका नाम CMF Clip Pro है.
इन ईयरबड्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें टच कंट्रोल की जगह फिजिकल डायल दिया गया है. इसका मतलब है कि गाना बदलने, आवाज कम-ज्यादा करने या दूसरे कंट्रोल के लिए स्क्रीन की तरह बार-बार टैप नहीं करना पड़ेगा. इससे ईयरबड्स में बार-बार गलत कमांड जाने की परेशानी भी काफी कम हो जाती है.
दमदार फीचर्स और बेहतर साउंड का दावा
CMF Clip Pro में 10.8mm का ड्यूल-मैग्नेट ड्राइवर दिया गया है. बता दें कि अक्सर ओपन-ईयर डिज़ाइन वाले ईयरबड्स में बास कम फील होती है, क्योंकि ये कान के अंदर पूरी तरह फिट नहीं होते. इसी कमी को दूर करने के लिए कंपनी ने इसमें Ultra Bass Technology दी है, जिससे पहले से बेहतर बास मिलने का दावा किया गया है.
इन ईयरबड्स में LDAC ऑडियो कोडेक का सपोर्ट भी मिलता है. आमतौर पर इस कीमत वाले ईयरबड्स में यह फीचर नहीं दिया जाता. इसके अलावा Bluetooth Multipoint की मदद से एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है. इसके अलावा अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो इस ईयरबड्स में Low Latency Mode भी दिया गया है, जिससे आवाज और स्क्रीन के बीच देरी कम होती है.
Introducing Clip Pro.— CMF by Nothing (@cmfbynothing) August 4, 2026
Clip on. Keep on. pic.twitter.com/2hkH4Is86k
बैटरी, कीमत और उपलब्धता
CMF Clip Pro एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 घंटे तक चल सकते हैं. वहीं चार्जिंग केस के साथ कुल बैटरी बैकअप 32.5 घंटे तक मिलता है. कंपनी का कहना है कि इस ईयरबड्स को सिर्फ 10 मिनट चार्ज करके करीब 4 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
ये ईयरबड्स IP54 रेटिंग के साथ आते हैं, यानी धूल और हल्की पानी की छींटों से इन्हें सुरक्षा मिलती है. कंपनी ने इन्हें Dark Grey, Light Grey और Coral रंगों में पेश किया है.
CMF Clip Pro की कीमत 99 डॉलर यानी करीब 9,400 रुपये रखी गई है. इसकी बिक्री 15 अगस्त से अमेरिका, ब्रिटेन और जापान में शुरू होगी. इसके बाद 15 सितंबर से इसे यूरोप और दूसरे बाजारों में उपलब्ध कराया जाएगा.
फिलहाल भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. यह थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि CMF के कई दूसरे प्रोडक्ट पहले भारत में लॉन्च किए जाते रहे हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट को कंपनी ने भारत से पहले अन्य देशों में लॉन्च किया है.