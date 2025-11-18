ETV Bharat / technology

Cloudflare Outage: क्यों आज कई बड़ी वेबसाइट अचानक डाउन दिख रही हैं? आसान भाषा में समझें पूरा मामला

Cloudflare की टेक्निकल समस्या के कारण आज कई बड़ी वेबसाइट्स पर एरर मेसेज दिखे, जिससे दुनियाभर के यूज़र्स प्रभावित हुए.

Due to a technical issue with Cloudflare, errors were seen on many popular sites like X, Spotify, OpenAI, the company is working to fix the problem.
Cloudflare की तकनीकी दिक्कत से X, Spotify, OpenAI जैसी कई लोकप्रिय साइट्स में एरर देखने को मिले, कंपनी समस्या को ठीक करने में जुटी. (फोटो क्रेडिट: Sceenshot/Google Chrome)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 18, 2025 at 6:58 PM IST

हैदराबाद: अगर आज आप अपनी पसंदीदा वेबसाइट्स या ऐप्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका चिंता मत करें, क्योंकि आप अकेले नहीं बल्कि दुनियाभर के करोड़ों यूज़र्स इस समस्या का सामना कर रहे हैं. इस समस्या के कारण आप एक्स (पुराना नाम ट्विट), चैटजीपीटी, स्पॉटिफाई जैसे बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स खुल ही नहीं रहे हैं. आइए हम आपको इसका कारण बताते हैं. इस समस्या का मुख्य कारण एक कंपनी है, जिसका नाम Cloudflare है. इस कंपनी में आई एक बड़ी टेक्निकल दिक्कत की वजह से दुनिया भर की कई वेबसाइट्स एक साथ प्रभावित हो गई है.

भारत में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है. हमने भी बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स को यूज़ करने की कोशिश की लेकिन वो खुल नहीं रहे थे. अगर आप वेबसाइट्स स्टेट्स को ट्रैक करने वाला डाउनडिटेक्टर को खोलेंगे तो वो भी नहीं खुलेगा.

Cloudflare के साथ क्या हुआ?

क्लाउफ्लेयर ने खुद कंफर्म किया है कि उनके सिस्टम में एक बड़ी परेशानी आई है, जिसके कारण से यूज़र्स को स्क्रीन पर 500 Error, Something went wrong, और Internal Server Error जैसे मेसेज दिखाई दे रहे हैं.

कंपनी की स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है:

"हमारी टीम इस इश्यू को इन्वेस्टिगेट कर रही है. Cloudflare Dashboard, API और कई कस्टमर्स सर्विस डाउन हैं. हम इसे फिक्स करने की कोशिश में लगे हैं." हालांकि बाद में Cloudflare ने कहा कि कुछ सर्विसेज़ रिकवर होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन “हाई एरर रेट्स” अभी भी देखने को मिल सकते हैं.

इस ख़बर को लिखे जाने तक क्लाउडफ्लेयर ने अपने लेटेस्ट स्टेटस के जरिए कहा है, "हमने कुछ बदलाव किए हैं, जिनसे क्लाउडफ्लेयर एक्सेस और WARP को ठीक किया जा सका है. हमने लंदन में WARP एक्सेस को दोबारा एनेबल कर दिया है.हम अन्य सेवाओं को बहाल करने के लिए काम जारी रखे हुए हैं."

Live status is being continuously released by Cloudflare.
क्लाउडफ्लेयर के द्वारा लगातार लाइव स्टेटस जारी किया जा रहा है. (फोटो क्रेडिट: Cloudflare)

कौन-कौन सी वेबसाइटें डाउन हुईं?

Cloudflare की गड़बड़ी की वजह से कई बड़ी साइट्स ने अचानक काम करना बंद कर दिया. कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही है, कुछ यूज़र्स को Something went wrong तो कुछ यूज़र्स को Internal Server Error का मैसेज स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि हमने इस आर्टिकल के फीचर इमेज में भी दिखाया है.नीचे उन वेबसाइट्स की लिस्ट है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुईं:

प्रभावित प्लेटफॉर्मस्टेट्स
X (Twitter)फ़ीड लोड नहीं हो रही, Blank Screen
Spotifyएरर मेसेज
OpenAI / ChatGPTसाइट डाउन
Amazon Web Servicesसर्विस इश्यू
Canvaधीमा या डाउन
LetterboxdInternal Server Error
Sageएक्सेस में समस्या
PayPalकई फीचर डाउन
DownDetectorब्लैंक स्क्रीन

Cloudflare आखिर करता क्या है?

Cloudflare को आसान भाषा में समझें तो ये इंटरनेट की दुनिया में Security + Speed का बॉडीगार्ड है. हमने नीचे क्लाउडफ्लेयर के कुछ मुख्य कामों की लिस्ट बताई है:

  • वेबसाइट की स्पीड तेज करता है
  • साइट को हैकर्स और ऑनलाइन अटैक्स से बचाता है
  • दुनिया भर के यूज़र्स के बीच डेटा को सही रूट से पहुंचाता है

क्योंकि Cloudflare पर हजारों वेबसाइटें डिपेंड रहती हैं, इसलिए अगर इसमें समस्या आ जाए तो कई साइट्स एक साथ डाउन हो जाती हैं. यह एक तरह का चेन रिएक्शन है, क्योंकि ढेर सारी वेबसाइट्स Cloudflare पर निर्भर रहती हैं. इस कारण आज बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स एकसाथ डाउन हो गए हैं. पिछले महीने भी Microsoft Azure और Amazon AWS दोनों में बड़े आउटेज देखे गए थे, जिससे बहुत सारी सर्विसेज़ घंटों तक काम नहीं कर पाईं.

यह भी पढ़ें: WhatsApp Down: भारत में व्हाट्सएप डाउन, यूज़र्स को लॉगिन और कनेक्शन में हो रही दिक्कत

CLOUDFLARE DOWN
CLOUDFLARE OUTAGE
X DOWN TODAY
CHATGPT NOT WORKING
CLOUDFLARE ERROR 500

