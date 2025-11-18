ETV Bharat / technology

Cloudflare Outage: क्यों आज कई बड़ी वेबसाइट अचानक डाउन दिख रही हैं? आसान भाषा में समझें पूरा मामला

Cloudflare की तकनीकी दिक्कत से X, Spotify, OpenAI जैसी कई लोकप्रिय साइट्स में एरर देखने को मिले, कंपनी समस्या को ठीक करने में जुटी. ( फोटो क्रेडिट: Sceenshot/Google Chrome )

हैदराबाद: अगर आज आप अपनी पसंदीदा वेबसाइट्स या ऐप्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका चिंता मत करें, क्योंकि आप अकेले नहीं बल्कि दुनियाभर के करोड़ों यूज़र्स इस समस्या का सामना कर रहे हैं. इस समस्या के कारण आप एक्स (पुराना नाम ट्विट), चैटजीपीटी, स्पॉटिफाई जैसे बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स खुल ही नहीं रहे हैं. आइए हम आपको इसका कारण बताते हैं. इस समस्या का मुख्य कारण एक कंपनी है, जिसका नाम Cloudflare है. इस कंपनी में आई एक बड़ी टेक्निकल दिक्कत की वजह से दुनिया भर की कई वेबसाइट्स एक साथ प्रभावित हो गई है. भारत में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है. हमने भी बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स को यूज़ करने की कोशिश की लेकिन वो खुल नहीं रहे थे. अगर आप वेबसाइट्स स्टेट्स को ट्रैक करने वाला डाउनडिटेक्टर को खोलेंगे तो वो भी नहीं खुलेगा. Cloudflare के साथ क्या हुआ? क्लाउफ्लेयर ने खुद कंफर्म किया है कि उनके सिस्टम में एक बड़ी परेशानी आई है, जिसके कारण से यूज़र्स को स्क्रीन पर 500 Error, Something went wrong, और Internal Server Error जैसे मेसेज दिखाई दे रहे हैं. कंपनी की स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है: "हमारी टीम इस इश्यू को इन्वेस्टिगेट कर रही है. Cloudflare Dashboard, API और कई कस्टमर्स सर्विस डाउन हैं. हम इसे फिक्स करने की कोशिश में लगे हैं." हालांकि बाद में Cloudflare ने कहा कि कुछ सर्विसेज़ रिकवर होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन “हाई एरर रेट्स” अभी भी देखने को मिल सकते हैं.