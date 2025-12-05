ETV Bharat / technology

Cloudflare की सर्विस डाउन, BookMyShow से लेकर Canva तक कई प्लेटफॉर्म्स हुए ठप!

Cloudflare की इंटरनल गड़बड़ी ने कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स को कुछ समय के लिए ठप कर दिया, जिससे दुनिया भर के यूज़र्स को कनेक्टिविटी दिक्कतें झेलनी पड़ीं. ( फोटो क्रेडिट: Cloudflare )

हैदराबाद: दुनियाभर की कई वेबसाइट्स और ऐप्स को मैनेज करने वाला क्लाउडफ्लेयर आज एक बार फिर डाउन हो गया है. इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. भारत में भी कई वेबसाइट्स और ऐप्स काम नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि वेबसाइट या किसी प्लेटफॉर्म का आउटेज स्टेट्स चेक करने वाला प्लेटफॉर्म Downdetecter भी डाउन पड़ा है. क्लाउडफ्लेयर ने खुद भी इस आउटेड को कंफर्म कर दिया है और कहा है कि यह इंटरनल सर्विस डिग्रेडेशन था. किस-किस सर्विस पर हुआ असर Cloudflare डाउन होने से इंटरनेट के कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन एरर, स्लो लोडिंग और फुल आउटेज तक देखने को मिले. सोशल मीडिया और चैटिंग प्लेटफॉर्म्स.

X (Twitter) पर फीड लोड नहीं हुई.

LinkedIn लॉगिन और पेज लोड में फेल हुआ.

Discord सर्वर कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे. प्रोडक्टिविटी और AI टूल्स Canva और Notion दोनों कुछ समय के लिए पूरी तरह डाउन रहे.

AI टूल्स जैसे ChatGPT और Perplexity यूज़र्स को रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहे थे.