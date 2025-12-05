Cloudflare की सर्विस डाउन, BookMyShow से लेकर Canva तक कई प्लेटफॉर्म्स हुए ठप!

ETV Bharat / technology

Cloudflare की इंटरनल गड़बड़ी ने कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स को कुछ समय के लिए ठप कर दिया, जिससे दुनिया भर के यूज़र्स को कनेक्टिविटी दिक्कतें झेलनी पड़ीं. (फोटो क्रेडिट: Cloudflare)
हैदराबाद: दुनियाभर की कई वेबसाइट्स और ऐप्स को मैनेज करने वाला क्लाउडफ्लेयर आज एक बार फिर डाउन हो गया है. इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. भारत में भी कई वेबसाइट्स और ऐप्स काम नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि वेबसाइट या किसी प्लेटफॉर्म का आउटेज स्टेट्स चेक करने वाला प्लेटफॉर्म Downdetecter भी डाउन पड़ा है. क्लाउडफ्लेयर ने खुद भी इस आउटेड को कंफर्म कर दिया है और कहा है कि यह इंटरनल सर्विस डिग्रेडेशन था.

किस-किस सर्विस पर हुआ असर

Cloudflare डाउन होने से इंटरनेट के कई बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन एरर, स्लो लोडिंग और फुल आउटेज तक देखने को मिले.

  • सोशल मीडिया और चैटिंग प्लेटफॉर्म्स.
  • X (Twitter) पर फीड लोड नहीं हुई.
  • LinkedIn लॉगिन और पेज लोड में फेल हुआ.
  • Discord सर्वर कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे.

प्रोडक्टिविटी और AI टूल्स

  • Canva और Notion दोनों कुछ समय के लिए पूरी तरह डाउन रहे.
  • AI टूल्स जैसे ChatGPT और Perplexity यूज़र्स को रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहे थे.

एंटरटेनमेंट और मीडिया

  • Spotify पर स्ट्रीमिंग फेल हो रही थी.
  • Letterboxd भी ओपन नहीं हो रहा था.

फाइनेंस और टेक प्लेटफॉर्म्स

  • Coinbase और Groww में लॉगिन और ट्रांजेक्शन एरर आए.
  • SpaceX की कई ऑपरेशनल साइट्स भी डाउन दिखी.

ई-कॉमर्स सेक्टर

  • Shopify के कई स्टोर्स और एडमिन पैनल्स में भारी कनेक्टिविटी दिक्कत देखने को मिली.
Cloudflare System Status
क्लाउडफ्लेयर द्वारा शेयर किया गया स्टेट्स (फोटो क्रेडिट: Cloudflare)

अब क्या स्थिति है, क्या इंटरनेट वापस नॉर्मल हो गया है?

Cloudflare ने थोड़ी देर बाद अपनी सर्विस स्टेबल करनी शुरू कर दी. कई बड़े प्लेटफॉर्म जैसे:

  • Canva
  • LinkedIn
  • Groww
  • Quillbot
  • Downdetector

ये प्लेटफॉर्म्स फिर से वापस ऑनलाइन हो गए, लेकिन रिकवरी अभी भी पूरी तरह समान नहीं है. कई प्लेटफॉर्म्स को खोलने में दिक्कत हो रही है. उदाहरण के तौर पर:

  • AbhiBus
  • Ixigo
  • Crunchyroll
  • Fortnite

इस ख़बर को लिखे जाने तक क्लाउडफ्लेयर ने अपने लेटेस्ट स्टेट्स में लिखा है कि क्लाउडफ्लेयर के ज्यादातर सर्विसेज ऑपरेशनल (सामान्य रूप से काम कर रही) हैं. हालांकि, कुछ डेटासेंटर में शेड्यूल्ड मेंटेनेंस और क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स में एक जांच चल रही है.

