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Cloudflare ने लॉन्च किया AI एजेंट्स के लिए खास ब्राउज़र, जानें इसकी खास बातें

कंपनी के मुताबिक Kitesurf, Chromium के मुकाबले काफी कम CPU और मेमोरी में AI एजेंट्स के टास्क पूरे कर सकता है. ( Image Credit: Cloudflare )

हैदराबाद: वेब ब्राउज़र की दुनिया में अब एक नया प्लेटफॉर्म आ चुका है, लेकिन इसका मकसद इंसानों को लुभाना नहीं है. इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्लाउडफ्लेयर (Cloudflare) ने अगस्त 2026 को एक नया क्लाउड-होस्टेड ब्राउज़र लॉन्च किया है, जिसका नाम Kitesurf है. क्लाउडफ्लेयर ने इसे Chrome या Firefox की तरह आम यूजर्स के लिए, बल्कि खासतौर पर एआई एजेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है. दरअसल, आजकल एआई सॉफ्टवेयर सिर्फ सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट्स से आगे बढ़कर ऐसे एजेंट्स में बदल रहा है, जो यूज़र्स की तरफ से खुद-ब-खुद काम पूरे कर सकते हैं. ऐसे में इन एजेंट्स को इंटरनेट पर वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने के लिए एक ब्राउज़र की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों को होती है. इंसानी ब्राउज़र से कैसे अलग है Kitesurf क्लाउडफ्लेयर के मुताबिक, आम ब्राउज़र में टैब्स, थीम्स और एक्सटेंशन जैसे फीचर्स होते हैं, जिनकी किसी AI एजेंट को जरूरत ही नहीं होती. इनके बजाय एक एआई एजेंट के लिए बने ब्राउज़र को कॉन्टेक्स्ट विंडो मैनेज करने, स्पीड बनाए रखने, टोकन कॉस्ट कम रखने और बड़े पैमाने पर स्केल होने की क्षमता की जरूरत होती है. इसके अलावा एआई एजेंट वाले ब्राउज़र को प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे नए तरह के सिक्योरिटी खतरों से भी निपटना होता है, जो सिर्फ AI सिस्टम्स को ही प्रभावित करते हैं.