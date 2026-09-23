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Claude Opus 5.5 और GPT-6 Sol & Luna एआई मॉडल लॉन्च, कीमत घटाई और पावर बढ़ाई!

Anthropic का Claude Opus 5.5 मॉडल अब Fable 5.1 जितना ताकतवर है, लेकिन चलाने में 40% सस्ता पड़ रहा है.

OpenAI's GPT-6 Sol and Luna models are 50% cheaper than the older ones and make significantly fewer factual errors.
OpenAI के GPT-6 Sol और Luna मॉडल पुराने से पचास प्रतिशत सस्ते हैं और तथ्यों में गलतियां भी काफी कम करते हैं. (Image Credit: OpenAI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 4:17 PM IST

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हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में काफी उथल-पुथल मची हुई है. कोई कह रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की रफ्तार को धीमा करना चाहिए क्योंकि इससे मानवता भी खतरे में पड़ सकती है, और कोई कह रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मानवता पर कोई खतरा पैदा नहीं होगा. हालांकि, पूरी दुनिया में आय दिन लगातार नए एआई मॉडल्स लॉन्च होते जा रहे हैं. इसी हफ्ते Grok 4.7 और Xiaomi MiMo-V2.6 लॉन्च हुए थे और Anthropic और OpenAI ने भी लगभग एक घंटे के अंदर अपने-अपने नए एआई मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं.

एंथ्रोपिक ने पहले Claude Opus 5.5 को पेश किया. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल ज्यादातर कामों में Claude Fable 5.1 जितना ही अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन चलाने का खर्च Opus 5 की तुलना में 40% कम हो गया है. इनपुट टोकन की कीमत अब चार डॉलर प्रति मिलियन है और आउटपुट टोकन की कीमत 20 डॉलर है. कैश रीड्स की कीमत तो 60% कम हो गई है. मॉडल अब पहले से 30% ज्यादा तेजी से जवाब भी देता है.

एंथ्रोपिक का दावा है कि Opus 5.5 एजेंटिक कोडिंग, नॉलेज वर्क और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे कामों में GPT-6 Astra को भी कई जगह पीछे छोड़ देता है. यह एआई मॉडल खासतौर पर सॉफ्टवेयर में छिपी कमियों को ढूंढने और ठीक करने में माहिर है. लेखन शैली भी पहले से साफ और समझने में आसान हो गई है. सुरक्षा के मामले में भी सुधार किया गया है. यह मॉडल अभी सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. डेवलपर्स Claude, Amazon Web Services, Google Cloud और Microsoft Azure पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

OpenAI के GPT-6 Sol और Luna

एंथ्रोपिक के ऐलान करने के करीब एक घंटे बाद ही अमेरिका की ही एक और बड़ी एआई कंपनी OpenAI ने GPT-6 Sol और GPT-6 Luna को लॉन्च किया. ये दोनों एआई मॉडल अपने पुराने GPT-5.6 वर्जन से 50% सस्ते हैं. Sol में इनपुट टोकन दो डॉलर और आउटपुट दस डॉलर प्रति मिलियन है. इसके अलावा Luna तो इससे भी ज्यादा सस्ता है, उसमें इनपुट दस सेंट और आउटपुट पचास सेंट है.

ओपनएआई का कहना है कि इन मॉडल्स को GPT-6 Astra जैसी ही टेक्नोलॉजीस से ट्रेन किया गया है, इसलिए प्रोफेशनल वर्क, कोडिंग, फैक्टुअलिटी और कंप्यूटर यूज में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. Sol फैक्ट्स में गलतियां पहले से लगभग आधी कर देता है. कोडिंग में यह Claude Fable 5.1 के करीब पहुंच गया है लेकिन कीमत काफी कम है. दोनों मॉडल पहले से ज्यादा साफ भाषा में बात करते हैं और प्रॉम्प्ट कैशिंग बेहतर होने से जल्दी जवाब देते हैं. सुरक्षा में भी सुधार किया गया है. गलत कमांड देने पर ये पहले से ज्यादा इनकार करते हैं.

Sol को बैलेंस्ड मॉडल माना जा रहा है जबकि Luna को सिर्फ सस्ते और ज्यादा मात्रा वाले कामों के लिए बनाया गया है. ये मॉडल अभी ChatGPT Work और Codex में Plus, Pro, Business, Enterprise और Edu यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं. Free और Go यूज़र्स को डेस्कटॉप ऐप में सिर्फ Luna मिल रहा है. साधारण चैट में अभी इनको उपलब्ध नहीं कराया गया है.

एंथ्रोपिक और ओपनएआई के इन दोनों नए एआई मॉडल्स को देखकर समझ आता है कि अब ये दोनों कंपनियां सिर्फ पावरफुल एआई मॉडल बनाने पर ही नहीं बल्कि उसके साथ-साथ सस्ते और डेली-लाइफ के कामरों के लिए बेहतर मॉडल बनाने पर जोर दे रहे हैं. इससे छोटी कंपनियों और आम डेवलपर्स भी एडवांस्ड एआई का फायदा उठा सकेंगे. कीमत के कम होने से एजेंटिक वर्क और लंबे कोडिंग टास्क करना भी अब पहले की तुलना में काफी किफायती हो जाएगा.

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