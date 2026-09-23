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Claude Opus 5.5 और GPT-6 Sol & Luna एआई मॉडल लॉन्च, कीमत घटाई और पावर बढ़ाई!

OpenAI के GPT-6 Sol और Luna मॉडल पुराने से पचास प्रतिशत सस्ते हैं और तथ्यों में गलतियां भी काफी कम करते हैं. ( Image Credit: OpenAI )

हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में काफी उथल-पुथल मची हुई है. कोई कह रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की रफ्तार को धीमा करना चाहिए क्योंकि इससे मानवता भी खतरे में पड़ सकती है, और कोई कह रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मानवता पर कोई खतरा पैदा नहीं होगा. हालांकि, पूरी दुनिया में आय दिन लगातार नए एआई मॉडल्स लॉन्च होते जा रहे हैं. इसी हफ्ते Grok 4.7 और Xiaomi MiMo-V2.6 लॉन्च हुए थे और Anthropic और OpenAI ने भी लगभग एक घंटे के अंदर अपने-अपने नए एआई मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं. एंथ्रोपिक ने पहले Claude Opus 5.5 को पेश किया. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल ज्यादातर कामों में Claude Fable 5.1 जितना ही अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन चलाने का खर्च Opus 5 की तुलना में 40% कम हो गया है. इनपुट टोकन की कीमत अब चार डॉलर प्रति मिलियन है और आउटपुट टोकन की कीमत 20 डॉलर है. कैश रीड्स की कीमत तो 60% कम हो गई है. मॉडल अब पहले से 30% ज्यादा तेजी से जवाब भी देता है. एंथ्रोपिक का दावा है कि Opus 5.5 एजेंटिक कोडिंग, नॉलेज वर्क और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे कामों में GPT-6 Astra को भी कई जगह पीछे छोड़ देता है. यह एआई मॉडल खासतौर पर सॉफ्टवेयर में छिपी कमियों को ढूंढने और ठीक करने में माहिर है. लेखन शैली भी पहले से साफ और समझने में आसान हो गई है. सुरक्षा के मामले में भी सुधार किया गया है. यह मॉडल अभी सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. डेवलपर्स Claude, Amazon Web Services, Google Cloud और Microsoft Azure पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.