Claude Opus 5.5 और GPT-6 Sol & Luna एआई मॉडल लॉन्च, कीमत घटाई और पावर बढ़ाई!
Anthropic का Claude Opus 5.5 मॉडल अब Fable 5.1 जितना ताकतवर है, लेकिन चलाने में 40% सस्ता पड़ रहा है.
Published : September 23, 2026 at 4:17 PM IST
हैदराबाद: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में काफी उथल-पुथल मची हुई है. कोई कह रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की रफ्तार को धीमा करना चाहिए क्योंकि इससे मानवता भी खतरे में पड़ सकती है, और कोई कह रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मानवता पर कोई खतरा पैदा नहीं होगा. हालांकि, पूरी दुनिया में आय दिन लगातार नए एआई मॉडल्स लॉन्च होते जा रहे हैं. इसी हफ्ते Grok 4.7 और Xiaomi MiMo-V2.6 लॉन्च हुए थे और Anthropic और OpenAI ने भी लगभग एक घंटे के अंदर अपने-अपने नए एआई मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं.
एंथ्रोपिक ने पहले Claude Opus 5.5 को पेश किया. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल ज्यादातर कामों में Claude Fable 5.1 जितना ही अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन चलाने का खर्च Opus 5 की तुलना में 40% कम हो गया है. इनपुट टोकन की कीमत अब चार डॉलर प्रति मिलियन है और आउटपुट टोकन की कीमत 20 डॉलर है. कैश रीड्स की कीमत तो 60% कम हो गई है. मॉडल अब पहले से 30% ज्यादा तेजी से जवाब भी देता है.
Introducing Claude Opus 5.5, the first model in our new Claude 5.5 family.— Claude (@claudeai) September 22, 2026
It performs at the level of Claude Fable 5.1 for most tasks, and costs 40% less to run than Opus 5. pic.twitter.com/Q9C2VKQ79f
एंथ्रोपिक का दावा है कि Opus 5.5 एजेंटिक कोडिंग, नॉलेज वर्क और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे कामों में GPT-6 Astra को भी कई जगह पीछे छोड़ देता है. यह एआई मॉडल खासतौर पर सॉफ्टवेयर में छिपी कमियों को ढूंढने और ठीक करने में माहिर है. लेखन शैली भी पहले से साफ और समझने में आसान हो गई है. सुरक्षा के मामले में भी सुधार किया गया है. यह मॉडल अभी सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. डेवलपर्स Claude, Amazon Web Services, Google Cloud और Microsoft Azure पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
A thread of early explorations with Claude Opus 5.5:— Claude (@claudeai) September 22, 2026
A short story about a watermelon created by @kevin_t_ngo. pic.twitter.com/v48srlNi7V
OpenAI के GPT-6 Sol और Luna
एंथ्रोपिक के ऐलान करने के करीब एक घंटे बाद ही अमेरिका की ही एक और बड़ी एआई कंपनी OpenAI ने GPT-6 Sol और GPT-6 Luna को लॉन्च किया. ये दोनों एआई मॉडल अपने पुराने GPT-5.6 वर्जन से 50% सस्ते हैं. Sol में इनपुट टोकन दो डॉलर और आउटपुट दस डॉलर प्रति मिलियन है. इसके अलावा Luna तो इससे भी ज्यादा सस्ता है, उसमें इनपुट दस सेंट और आउटपुट पचास सेंट है.
Please welcome GPT-6 Sol and GPT-6 Luna to the GPT-6 universe.— OpenAI (@OpenAI) September 22, 2026
GPT-6 Sol and Luna build on the advances behind GPT-6 Astra, bringing much of its strengths into faster and more affordable models to support work at scale.
We’ve also made caching and inference more efficient, and… pic.twitter.com/5LiVE4rbFt
ओपनएआई का कहना है कि इन मॉडल्स को GPT-6 Astra जैसी ही टेक्नोलॉजीस से ट्रेन किया गया है, इसलिए प्रोफेशनल वर्क, कोडिंग, फैक्टुअलिटी और कंप्यूटर यूज में अच्छी बढ़ोतरी हुई है. Sol फैक्ट्स में गलतियां पहले से लगभग आधी कर देता है. कोडिंग में यह Claude Fable 5.1 के करीब पहुंच गया है लेकिन कीमत काफी कम है. दोनों मॉडल पहले से ज्यादा साफ भाषा में बात करते हैं और प्रॉम्प्ट कैशिंग बेहतर होने से जल्दी जवाब देते हैं. सुरक्षा में भी सुधार किया गया है. गलत कमांड देने पर ये पहले से ज्यादा इनकार करते हैं.
Sol को बैलेंस्ड मॉडल माना जा रहा है जबकि Luna को सिर्फ सस्ते और ज्यादा मात्रा वाले कामों के लिए बनाया गया है. ये मॉडल अभी ChatGPT Work और Codex में Plus, Pro, Business, Enterprise और Edu यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं. Free और Go यूज़र्स को डेस्कटॉप ऐप में सिर्फ Luna मिल रहा है. साधारण चैट में अभी इनको उपलब्ध नहीं कराया गया है.
Introducing Claude Opus 5.5, the first model in our new Claude 5.5 family.— Claude (@claudeai) September 22, 2026
It performs at the level of Claude Fable 5.1 for most tasks, and costs 40% less to run than Opus 5. pic.twitter.com/Q9C2VKQ79f
एंथ्रोपिक और ओपनएआई के इन दोनों नए एआई मॉडल्स को देखकर समझ आता है कि अब ये दोनों कंपनियां सिर्फ पावरफुल एआई मॉडल बनाने पर ही नहीं बल्कि उसके साथ-साथ सस्ते और डेली-लाइफ के कामरों के लिए बेहतर मॉडल बनाने पर जोर दे रहे हैं. इससे छोटी कंपनियों और आम डेवलपर्स भी एडवांस्ड एआई का फायदा उठा सकेंगे. कीमत के कम होने से एजेंटिक वर्क और लंबे कोडिंग टास्क करना भी अब पहले की तुलना में काफी किफायती हो जाएगा.