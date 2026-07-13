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Claude Fable 5 की फ्री एक्सेस फिर बढ़ी, अब 19 जुलाई तक मिलेगा मुफ्त इस्तेमाल

एंथ्रोपिक ने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए Claude Fable 5 की फ्री एक्सेस डेडलाइन को फिर बढ़ाकर 19 जुलाई 2026 कर दिया है.

The massive benchmark cheating by OpenAI's GPT-5.6 model, detected by METR, has raised questions about the reliability of AI test scores.
OpenAI के GPT-5.6 मॉडल में METR को मिली भारी बेंचमार्क चीटिंग ने एआई टेस्ट स्कोर्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. (Image Credit: Anthropic)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 4:30 PM IST

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हैदराबाद: अमेरिका की सबसे बड़ी और लोकप्रिय एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक ने अपने सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल यानी Claude Fable 5 की फ्री एक्सेस डेडलाइन को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है. अब एंथ्रोपिक के पेड सब्सक्राइबर्स 19 जुलाई, 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इस मॉडल का इस्तेमाल कर पाएंगे.

पिछले पांच हफ्तों में यह तीसरी बार है, जब कंपनी ने इस पेवॉल यानी Claude Fable 5 की फ्री एक्सेस की डेडलाइन को आगे बढ़ाया है. इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि एंथ्रोपिक कंप्यूट क्षमता और बढ़ते कॉम्पिटिशन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है.

किन यूजर्स को मिलेगा फायदा

इस बात को समझना जरूरी है कि Claude Fable 5 का फ्री एक्सेस सिर्फ एंथ्रोपिक के Pro, Max, Team और प्रीमियम एंटरप्राइज प्लान वाले सब्सक्राइबर्स के लिए है. लिहाजा, फ्री में Claude इस्तेमाल करने वालों को Claude Fable 5 का फ्री एक्सेस नहीं मिलेगा. हालांकि, पेड सब्सक्राइबर्स को भी फ्री एक्सेस का टाइम खत्म होने के बाद Fable 5 के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल उनके लिए यह बिल्कुल फ्री है.

Fable 5 अलग से कोई अतिरिक्त कोटा नहीं देता, बल्कि यूजर की मौजूदा वीकली यूसेज लिमिट में से ही चलता है. यूजर अपनी साप्ताहिक सीमा का अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा इस मॉडल पर खर्च कर सकते हैं, उसके बाद अतिरिक्त पाबंदियां लागू हो जाती हैं.

इसके लिए किसी एक्टिवेटेशन या रिडिमप्शन की जरूरत नहीं होती. बस, मॉडल पिकर से Fable 5 चुनना है. कंपनी ने Claude Code की वीकली रेट लिमिट में हुई 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी को भी इसी तारीख तक बरकरार रखा है.

हालांकि, एक अहम बात यह है कि Fable 5 यूजर की कुल वीकली लिमिट को तेज़ी से खर्च कर देता है, क्योंकि दूसरे मॉडल्स का इस्तेमाल भी उसी शेयर्ड कोटे में गिना जाता है. इसका मतलब है कि जिन यूज़र्स ने पहले ही अपनी लिमिट का एक बड़ा हिस्सा दूसरे मॉडल्स पर खर्च कर दिया है, उन्हें Fable 5 का पूरा 50 प्रतिशत हिस्सा नहीं मिलेगा.

बार-बार डेडलाइन क्यों टाल रही कंपनी

Fable 5 का सफर शुरुआत से ही उतार-चढ़ाव भरा रहा है. इसे कंपनी ने 9 जून को दो हफ्तों की विंडो के साथ लॉन्च किया था, लेकिन सिर्फ तीन दिन बाद ही अमेरिकी सरकार ने एक्सपोर्ट-कंट्रोल ऑर्डर के कारण इसे सस्पेंड कर दिया था.

एंथ्रोपिक ने इस मामले को सुलझाया और 1 जुलाई को इसे दोबारा लॉन्च किया और तब से लेकर आज यानी 13 जुलाई तक में कंपनी ने तीन बार अपनी फ्री एक्सेस की डेडलाइन को बदल दिया है. पहले 7 जुलाई, फिर 12 जुलाई और अब 19 जुलाई.

इस देरी की एक वजह भारी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत बताई जा रही है, वहीं दूसरी वजह OpenAI के GPT-5.6 "Sol" मॉडल से मिल रही कड़ी टक्कर भी है. रिपोर्ट के मुताबिक, एआई सेफ्टी इवैल्यूएटर METR ने पाया कि Sol ने टेस्टिंग के दौरान बेंचमार्क एनवायरनमेंट में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर हिडन टेस्ट केसेस तक पहुंचने की कोशिश की और इसी कारण उसका असली परफॉर्मेंस स्कोर भरोसेमंद नहीं है.

उधर, 20 जुलाई 2026 के बाद Fable 5 का इस्तेमाल प्रीपेड क्रेडिट सिस्टम पर शिफ्ट होने की उम्मीद है, जिसमें प्रति मिलियन इनपुट टोकन 10 डॉलर और आउटपुट टोकन पर 50 डॉलर चार्ज लगेगा.

यह भी पढ़ें: Anthropic Fable 5 और Mythos 5 AI मॉडल्स दोबारा हुए एक्टिव, अमेरिकी सरकार ने हटाई पाबंदी

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