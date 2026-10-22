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Anthropic ने पेश किया Claude Duet, छोटे बिजनेस के लिए नया AI एजेंट

यह क्लाउड कंप्यूटर पर चलता है इसलिए ऐप बंद करने के बाद भी काम जारी रखता है और अनुमति के बिना कोई एक्शन नहीं लेता. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: एंथ्रोपिक कंपनी ने बुधवार को एक नए एआई एजेंट का प्रीव्यू लॉन्च किया है, जिसका नाम Claude Duet है. यह छोटा बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है. इसकी सीधी टक्कर हाल ही में लॉन्च हुए OpenAI Dots और Meta Muse से होगी. अमेरिकन एआई कंपनी एंथ्रोपिक का यह नया एआई एजेंट Claude Duet रोजाना ब्रीफ भेजता है. जुड़े हुए ऐप्स पर नज़र रखता है, डैशबोर्ड बनाता है, मीटिंग शेड्यूल करता है और फाइनेंशियल फोरकास्ट भी तैयार कर देता है.

बड़े काम की जिम्मेदारी देने पर यह आपको रिसर्स ब्रीफ और फाइनेंशियल डिटेल्स जैसी चीज स्लाइड डेक या डैशबोर्ड फाइल के रूप में देता है. ये सबकुछ आपको मेक टैब में दिखाई देते हैं. Claude Duet उन साइट्स के लिए अपना क्लाउड ब्राउज़र इस्तेमाल करता है, जिनके कनेक्टर नहीं है. इसके लिए बिजनेस प्लगइन जैसे प्लगइन भी जोड़ सकते हैं.

Claude Duet एंथ्रोपिक के एआई मॉडल Claude Opus 5.5 पर चलता है. आप इसे इंसान की तरह टाइप करके या बोलकर मैसेज कर सकते हैं. मेन थ्रेड एक ही जगह पर रहता है. अलग-अलग विषयों के लिए अलग चैनल भी बना सकते हैं. सबमें एक ही मेमोरी शेयर होती है. यह पुरानी बातचीत भी खोज लेता है.

एंथ्रोपिक का कहना है कि यह एआई एजेंट खुद आपके पास आता है और बताता है कि किस चीज पर ध्यान देना जरूरी है. यह आपके बताए हुए काम को पूरा करता है. आप जब दूर जाते हैं, तब भी यह आपके काम को करता रहता है. हालांकि, यह आपकी ओर से किसी को मैसेज भेजना, पेमेंट करना, डॉक्यूमेंट साइन करना या कुछ डिलीट करने से पहले आपकी परमिशन मांगता है.

Claude Duet अभी रिसर्च प्रीव्यू में है. अमेरिका में प्रो और मैक्स सब्सक्राइबर्स को वेटलिस्ट के जरिए मिल रहा है. इसके लिए अलग से कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूसेज लिमिट में गिना जाता है. बैकग्राउंड में काम करने से लिमिट जल्दी खत्म हो सकती है. यह अभी तक Team और Enterprise प्लान्स पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही उपलब्ध हो सकता है.

यह अपने क्लाउड कंप्यूटर पर चलता है, इसलिए ऐप बंद करने के बाद भी काम जारी रहता है. Tasks टैब में आप चल रहे काम देख सकते हैं. यह काम पूरा होने या फैसला लेना की जरूरत पड़ने पर मुख्य चैट में अपडेट आता है. काम खत्म हुआ या नहीं, यह सिर्फ आप ही मार्क कर सकते हैं.

एंथ्रोपिक ने साफ कहा है कि यह अभी शुरुआती स्टेज में है. कंपनी ने यह भी माना है कि यह कभी-कभी थ्रेड को गलत समझ सकता है या जरूरी चीज की प्राथमिकता को गलत रूप में समझ सकता है.

Meta Muse और OpenAI Dots से टक्कर

Meta ने पिछले पहले ऐसा ही एक एआई एजेंट लॉन्च किया था, जिसका नाम Muse है. म्यूज़ इस वक्त ऐप स्टोर में टॉप पर पहुंच गया है. अमेरिका और कनाडा में दस लाख से भी ज्यादा लोगों ने म्यूज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया है. इसके अलावा ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने भी हाल ही में अपना एक हमेशा ऑन रहने वाला एआई एजेंट लॉन्च किया था, जिसका नाम dots है.

मेटा अपने म्यूज़ को आम लोगों के लिए प्रमोट कर रहा है. दूसरी तरफ, OpenAI एंटरप्राइज और कंज्यूमर दोनों अपने Dots को उपलब्ध कराया है. अब एंथ्रोपिक ने इन दोनों बड़ी कंपनियों की नए एआई एजेंट को टक्कर देने लिए Claude Duet का प्रीव्यू पेश किया है, जो मुख्य रूप से वर्कप्लेस के लिए है. हालांकि, इसे टिकट बुक करवाने जैसे पर्सनल कामों के लिए उतना मजबूत विकल्प नहीं माना जा रहा है.

ये तीनों कंपनियां एआई एजेंट के क्षेत्र में जोरदार मुकाबला कर रही हैं. Claude Duet का इंतजार कर रहे लोग वेटलिस्ट में नाम लिखवा सकते हैं. इसे यूज़र्स iOS, एंड्रॉयड ऐप या claude.ai वेबसाइट से इस्तेमाल कर सकेंगे.