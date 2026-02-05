ETV Bharat / technology

Anthropic का Claude Cowork AI क्या है, जिसने बढ़ा दी निवेशकों चिंता

Anthropic का नया AI सिस्टम पूरा बिज़नेस संभाल सकता है, जिससे SaaS कंपनियों का भविष्य खतरे में दिख रहा है. ( AP )

हैदराबाद: Anthropic ने हाल ही में अपने Claude Cowork आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के लिए एंटरप्राइज़ यूज़र्स को 11 नए प्लग-इन्स लॉन्च करके दिए थे. ये प्लग-इन्स अलग बिजनेस डिपार्टमेंट्स के लिए बनाए गए हैं, जिनमें लीगल, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, बायोलॉजी रिसर्च, एंटरप्राइज़ सर्च और डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं. इस बड़े अपडेट के बाद ग्लोबल टेक मार्केट में हलचल मच गई. कई एनालिस्ट्स ने चेतावनी दी कि इतनी एडवांस एआई ऑटोमेशन से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बड़े हिस्से की जरूरत ही खत्म हो सकती है. अब डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि एआई कर्मचारियों की मदद करेगा, बल्कि अब ये सिस्टम पूरे के पूरे बिजनेस वर्कफ्लो को खुद ही मैनेज भी कर सकता है. Anthropic के नए ऑटोमेशन प्लग-इन्स सिर्फ टास्क असिस्टेंस तक ही सीमित नहीं हैं. ये कानूनी डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू, कंप्लायंस चेक, सेल्स प्लानिंग, मार्केटिंग कैंपेन का एनालिसिस, फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, SQL रिपोर्ट रन करना और पूरे संगठन के डॉक्यूमेंट्स सर्च करने जैसे काम खुद कर सकते हैं. इसी कारण से निवेशकों को चिंता सता रही है और वो सवाल उठा रहे हैं कि जब एआई खुद ही मुश्किल बिजनेस प्रोसेस को संभाल सकता है, तो फिर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस कंपनियों की जरूरत ही क्या रह जाएगी.