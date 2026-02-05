Anthropic का Claude Cowork AI क्या है, जिसने बढ़ा दी निवेशकों चिंता
Anthropic के नए AI प्लग-इन्स ने SaaS इंडस्ट्री के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे ग्लोबल टेक मार्केट में भारी गिरावट आई.
हैदराबाद: Anthropic ने हाल ही में अपने Claude Cowork आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के लिए एंटरप्राइज़ यूज़र्स को 11 नए प्लग-इन्स लॉन्च करके दिए थे. ये प्लग-इन्स अलग बिजनेस डिपार्टमेंट्स के लिए बनाए गए हैं, जिनमें लीगल, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, बायोलॉजी रिसर्च, एंटरप्राइज़ सर्च और डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं.
इस बड़े अपडेट के बाद ग्लोबल टेक मार्केट में हलचल मच गई. कई एनालिस्ट्स ने चेतावनी दी कि इतनी एडवांस एआई ऑटोमेशन से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बड़े हिस्से की जरूरत ही खत्म हो सकती है. अब डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि एआई कर्मचारियों की मदद करेगा, बल्कि अब ये सिस्टम पूरे के पूरे बिजनेस वर्कफ्लो को खुद ही मैनेज भी कर सकता है.
Anthropic के नए ऑटोमेशन प्लग-इन्स सिर्फ टास्क असिस्टेंस तक ही सीमित नहीं हैं. ये कानूनी डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू, कंप्लायंस चेक, सेल्स प्लानिंग, मार्केटिंग कैंपेन का एनालिसिस, फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, SQL रिपोर्ट रन करना और पूरे संगठन के डॉक्यूमेंट्स सर्च करने जैसे काम खुद कर सकते हैं. इसी कारण से निवेशकों को चिंता सता रही है और वो सवाल उठा रहे हैं कि जब एआई खुद ही मुश्किल बिजनेस प्रोसेस को संभाल सकता है, तो फिर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर-एज़-ए-सर्विस कंपनियों की जरूरत ही क्या रह जाएगी.
मार्केट में दिखा बड़ा रिएक्शन
इसका मार्केट रिएक्शन भी तुरंत देखने को मिला, Goldman Sachs के US सॉफ्टवेयर स्टॉक्स इंडेक्स में एक ही दिन में करीब 6% की गिरावट आई, जिससे लगभग 285 बिलियन डॉलर की वैल्यू साफ हो गई. Nasdaq में टेक शेयर सबसे ज्यादा टूटे. Salesforce, Adobe, DocuSign, Workday और ServiceNow जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई.
लीगल और डेटा से जुड़ी कंपनियां जैसे LegalZoom और Thomson Reuters भी दबाव में रहीं. इसका असर अमेरिका से बाहर भी देखने को मिला है. भारत की Infosys और Wipro जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर भी गिर गए, जबकि Accenture और Cognizant जैसी ग्लोबल कंसल्टिंग कंपनियों की मार्केट वैल्यू में करीब 10% की गिरावट देखने को मिली. निवेशकों को डर है कि एआई ऑटोमेशन से आउटसोर्स्ड बिज़नेस प्रोसेस और कस्टम सॉफ्टवेयर की मांग कम हो सकती है, खासकर भारतीय आईटी इंडस्ट्री में, जहां बड़ी संख्या में लोग काम कर सकते हैं.
Anthropic का ये कदम Harvey AI और Legora जैसे लीगल AI स्टार्टअप्स के लिए भी सीधा चैलेंज है. Anthropic अपने AI मॉडल खुद बनाता है, जिससे उसे तेज ऑटोमेशन और ज्यादा कंट्रोल मिलता है. अब एक्सपर्ट्स 2026 को एक टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं. उनका कहना है कि कंपनियों को AI-फर्स्ट वर्कफ्लो अपनाने होंगे, वरना वो पीछे छूट सकती हैं. इस बदलाव को अब “SaaSpocalypse” नाम दिया जा रहा है.