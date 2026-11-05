AI Game Cloning: गेम डेवलपर्स को मिली धमकियां, समझें एंथ्रोपिक के नए नियमों के मायने
स्टीम पर कई छोटे गेम डेवलपर्स ने एआई से नकल की धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद फ्री डेमो हटा लिए हैं.
Published : November 5, 2026 at 3:10 PM IST
हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में लोगों के कई मुश्किल और टाइम-टेकन कामों को आसान और चुटकी में निपटने लायक बना दिया है. हालांकि, एआई के कई और काफी गंभीर नुकसान भी हैं और उनकी वजह से कई क्षेत्र के लोगों को अपना काम करने में डर लगने लगा है. उदाहरण के तौर पर आजकल वीडियो गेम बनाने वाले छोटे डेवलपर्स आजकल एक अज़ीब डर के साये में जी रहे हैं.
दरअसल, उन्हें कुछ अनजान लोग ईमेज भेजकर धमकी दे रहे हैं कि पैसे दो, वरना तुम्हारे गेम की एआई से नकली कॉपी बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देंगे. इस डर से कई स्टूडियो ने स्टीम (Steam) से अपने डेमो को भी हटा लिए हैं. अब इस मामले में एंथ्रोपिक का नाम भी जुड़ गया है.
❗️ Indie developers on Steam are being told to pay up, or an AI clone of their unreleased game will come out first. Demands run from hundreds to thousands of dollars, and many have pulled their demos, Risky Bulletin reports. Valve calls it a matter for law enforcement. https://t.co/nWiG5MkFxB— International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 2, 2026
डेमो हटाने की नौबत क्यों आई?
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से छोटे डेवलपर्स को ऐसे ईमेल आ रहे हैं. सितंबर के आखिर में आयरन पिलग्रिम (Iron Pilgrim) बनाने वाले वीज़ल पिट (Weasel Pit) ने दावा किया कि उनसे 24 घंटे के अंदर 200 डॉलर के स्टीम आइटम मांगे गए. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उसी डेवलपर ने कुछ हफ्ते पहले दूसरे डेवलपर को इसी तरह की क्लोन धमकी दी थी, इसलिए इस मामले को लेकर विवाद भी है.
साउथ कोरिया के स्टूडियो वायएनओटी (YNOT) को भी अपने गेम स्पूकिचन (Spookitchen) के लिए भी ईमेल के जरिए ऐसी ही धमकी भेजी गई. उसके बाद YNOT ने 20 अक्टूबर को अपना डेमो हटा लिया. गेमिंग डेवलपर्स किसी भी नए गेम के डेमो को स्टीम पर इसलिए डालते हैं क्योंकि उससे प्लेयर्स गेम को परखते हैं. हालांकि, इससे नकल करने वाले को भी पता चल जाता है कि गेम कैसे दिखता है और इसे कैसे खेला जाता है और उसी चीज का फायदा उठाकर कुछ लोग धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं.
We added two sentences to Claude Code's prompt on Opus 5.5 to steer it away from recreating someone else's specific game because using Claude to infringe IP is against our usage policy. Original games, genre games, and games built from your own designs and assets are meant to keep working. We'll continue to iterate to ensure we're striking the right balance. In the meantime, if Claude turns down something that's yours, send it my way.— Addy Osmani (@addyosmani) October 30, 2026
एंथ्रोपिक ने असल में क्या बदला
एक्स पर एक यूज़र ने बताया कि 27 अक्टूबर के आसपास Claude Code में एक नया नियम दिखा. 30 अक्टूबर को एंथ्रोपिक के टेक्निकल स्टाफ एडी उस्मानी ने कंफर्म किया कि Opus 5.5 के प्रॉम्प्ट में दो वाक्य जोड़े गए हैं. इसका मकसद है कि एआई मॉडल को किसी और के खास गेम को दोबारा बनाने से रोकना है, क्योंकि ये कंपनी की यूसेज पॉलिसी का उल्लंघन है. कंपनी के मुताबिक, ओरिजिनल गेम, एक ही जॉनर के गेम और अपने डिजाइन से बने गेम पर काम चलता रहना चाहिए.
इस ख़बर के बारे में कई पब्लिकेशन्स ने लिखा कि क्लॉड ने रिवर्स इंजीनियरिंग पर पूरी रोक लगा दी है, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा.
एंथ्रोपिक के अधिकारी एडी ओस्मानी ने साफ बताया, "हमने क्लॉड कोड के प्रॉम्प्ट में ऑपस 5.5 पर दो वाक्य जोड़े हैं ताकि वह किसी और के खास गेम की नकल न बनाए, क्योंकि क्लॉड का इस्तेमाल करके दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करना हमारे नियमों के खिलाफ है. ओरिजिनल गेम किसी शैली के गेम और यूजर की अपनी डिजाइन वाले गेम चलते रहने चाहिए. हम सही संतुलन बनाने के लिए लगातार सुधार करते रहेंगे."
इस बयान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि क्लॉड ने रिवर्स इंजीनियरिंग पर पूरी रोक लगा दी है. इससे सिर्फ इतनी बात क्लियर होती है कि किसी खास पुराने गेम की नकल नहीं बनेगी, बाकी नया काम चलता रहेगा. हालांकि, कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि उन्हें क्रैश डंप जांच या रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन ये उनके अपने क्लेम्स हैं और कंपनी ने कहा है कि वो इसके बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए आगे भी काम करते रहेंगे.
An update on building games with Claude Code: Last week some of you ran into Claude Code pushing back on game projects it should have just built. We'd added a short rule to the Opus 5.5 prompt to steer Claude away from recreating specific existing games, but it was also kicking in when you referenced one just to describe the mechanics you wanted. We've updated that rule in 2.1.317. You can name a game to describe what you want and Claude should now build an original game in that genre. If you ask for a copy of the original, it'll offer to build something similar instead. We want Claude to be as helpful as possible when you're building something original, but also to protect your work if someone else tries to copy it. We'll keep improving this, so let us know if Claude turns down work that's yours. Thanks to everyone who shared feedback!— Addy Osmani (@addyosmani) November 4, 2026
धमकी कितनी असली है
गेम डेवलपर्स को ईमेल के जरिए धमकियां जरूर मिली हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गेम का कोई तैयार क्लोन का सबूत सामने नहीं आया है. एक कोरियाई रिपोर्ट के मुताबिक, एक ईमेल न कोई वीडियो था और न कोई अटैचमेंट. उसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयरन पिलग्रिम वाले मामले में खुद को एआई क्लोन वाली समस्या का विकटिम बताने वाले डेवलपर ने कुछ हफ्ते पहले दूसरे डेवलपर को ऐसी ही धमकी दी थी.
वाल्व के टॉम जियार्दिनो (Tom Giardino) ने कहा कि वो इस तरह के ईमेल के बारे में पहली बार सुन रहे हैं. कंपनी डेवलपर्स को टूल चुनने से नहीं रोकना चाहती. टॉम की सलाह है कि गेम सिर्फ एक आसान मैकेनिक पर न टिका हो, उसमें अपना अंदाज और नए फीचर जुड़ें.