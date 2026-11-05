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AI Game Cloning: गेम डेवलपर्स को मिली धमकियां, समझें एंथ्रोपिक के नए नियमों के मायने

एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोड में खास गेम की नकल रोकने का नियम जोड़ा, पर रिवर्स इंजीनियरिंग पर पूरी रोक नहीं. ( Getty Images )

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में लोगों के कई मुश्किल और टाइम-टेकन कामों को आसान और चुटकी में निपटने लायक बना दिया है. हालांकि, एआई के कई और काफी गंभीर नुकसान भी हैं और उनकी वजह से कई क्षेत्र के लोगों को अपना काम करने में डर लगने लगा है. उदाहरण के तौर पर आजकल वीडियो गेम बनाने वाले छोटे डेवलपर्स आजकल एक अज़ीब डर के साये में जी रहे हैं.

दरअसल, उन्हें कुछ अनजान लोग ईमेज भेजकर धमकी दे रहे हैं कि पैसे दो, वरना तुम्हारे गेम की एआई से नकली कॉपी बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देंगे. इस डर से कई स्टूडियो ने स्टीम (Steam) से अपने डेमो को भी हटा लिए हैं. अब इस मामले में एंथ्रोपिक का नाम भी जुड़ गया है.

डेमो हटाने की नौबत क्यों आई? रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से छोटे डेवलपर्स को ऐसे ईमेल आ रहे हैं. सितंबर के आखिर में आयरन पिलग्रिम (Iron Pilgrim) बनाने वाले वीज़ल पिट (Weasel Pit) ने दावा किया कि उनसे 24 घंटे के अंदर 200 डॉलर के स्टीम आइटम मांगे गए. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उसी डेवलपर ने कुछ हफ्ते पहले दूसरे डेवलपर को इसी तरह की क्लोन धमकी दी थी, इसलिए इस मामले को लेकर विवाद भी है. साउथ कोरिया के स्टूडियो वायएनओटी (YNOT) को भी अपने गेम स्पूकिचन (Spookitchen) के लिए भी ईमेल के जरिए ऐसी ही धमकी भेजी गई. उसके बाद YNOT ने 20 अक्टूबर को अपना डेमो हटा लिया. गेमिंग डेवलपर्स किसी भी नए गेम के डेमो को स्टीम पर इसलिए डालते हैं क्योंकि उससे प्लेयर्स गेम को परखते हैं. हालांकि, इससे नकल करने वाले को भी पता चल जाता है कि गेम कैसे दिखता है और इसे कैसे खेला जाता है और उसी चीज का फायदा उठाकर कुछ लोग धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं. एंथ्रोपिक ने असल में क्या बदला एक्स पर एक यूज़र ने बताया कि 27 अक्टूबर के आसपास Claude Code में एक नया नियम दिखा. 30 अक्टूबर को एंथ्रोपिक के टेक्निकल स्टाफ एडी उस्मानी ने कंफर्म किया कि Opus 5.5 के प्रॉम्प्ट में दो वाक्य जोड़े गए हैं. इसका मकसद है कि एआई मॉडल को किसी और के खास गेम को दोबारा बनाने से रोकना है, क्योंकि ये कंपनी की यूसेज पॉलिसी का उल्लंघन है. कंपनी के मुताबिक, ओरिजिनल गेम, एक ही जॉनर के गेम और अपने डिजाइन से बने गेम पर काम चलता रहना चाहिए.