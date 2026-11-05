ETV Bharat / technology

AI Game Cloning: गेम डेवलपर्स को मिली धमकियां, समझें एंथ्रोपिक के नए नियमों के मायने

स्टीम पर कई छोटे गेम डेवलपर्स ने एआई से नकल की धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद फ्री डेमो हटा लिए हैं.

Anthropic has added a rule to its cloud code to prevent the replication of specific games, but it does not impose a total ban on reverse engineering.
एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोड में खास गेम की नकल रोकने का नियम जोड़ा, पर रिवर्स इंजीनियरिंग पर पूरी रोक नहीं. (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2026 at 3:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में लोगों के कई मुश्किल और टाइम-टेकन कामों को आसान और चुटकी में निपटने लायक बना दिया है. हालांकि, एआई के कई और काफी गंभीर नुकसान भी हैं और उनकी वजह से कई क्षेत्र के लोगों को अपना काम करने में डर लगने लगा है. उदाहरण के तौर पर आजकल वीडियो गेम बनाने वाले छोटे डेवलपर्स आजकल एक अज़ीब डर के साये में जी रहे हैं.

दरअसल, उन्हें कुछ अनजान लोग ईमेज भेजकर धमकी दे रहे हैं कि पैसे दो, वरना तुम्हारे गेम की एआई से नकली कॉपी बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देंगे. इस डर से कई स्टूडियो ने स्टीम (Steam) से अपने डेमो को भी हटा लिए हैं. अब इस मामले में एंथ्रोपिक का नाम भी जुड़ गया है.

डेमो हटाने की नौबत क्यों आई?

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से छोटे डेवलपर्स को ऐसे ईमेल आ रहे हैं. सितंबर के आखिर में आयरन पिलग्रिम (Iron Pilgrim) बनाने वाले वीज़ल पिट (Weasel Pit) ने दावा किया कि उनसे 24 घंटे के अंदर 200 डॉलर के स्टीम आइटम मांगे गए. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उसी डेवलपर ने कुछ हफ्ते पहले दूसरे डेवलपर को इसी तरह की क्लोन धमकी दी थी, इसलिए इस मामले को लेकर विवाद भी है.

साउथ कोरिया के स्टूडियो वायएनओटी (YNOT) को भी अपने गेम स्पूकिचन (Spookitchen) के लिए भी ईमेल के जरिए ऐसी ही धमकी भेजी गई. उसके बाद YNOT ने 20 अक्टूबर को अपना डेमो हटा लिया. गेमिंग डेवलपर्स किसी भी नए गेम के डेमो को स्टीम पर इसलिए डालते हैं क्योंकि उससे प्लेयर्स गेम को परखते हैं. हालांकि, इससे नकल करने वाले को भी पता चल जाता है कि गेम कैसे दिखता है और इसे कैसे खेला जाता है और उसी चीज का फायदा उठाकर कुछ लोग धमकी देकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं.

एंथ्रोपिक ने असल में क्या बदला

एक्स पर एक यूज़र ने बताया कि 27 अक्टूबर के आसपास Claude Code में एक नया नियम दिखा. 30 अक्टूबर को एंथ्रोपिक के टेक्निकल स्टाफ एडी उस्मानी ने कंफर्म किया कि Opus 5.5 के प्रॉम्प्ट में दो वाक्य जोड़े गए हैं. इसका मकसद है कि एआई मॉडल को किसी और के खास गेम को दोबारा बनाने से रोकना है, क्योंकि ये कंपनी की यूसेज पॉलिसी का उल्लंघन है. कंपनी के मुताबिक, ओरिजिनल गेम, एक ही जॉनर के गेम और अपने डिजाइन से बने गेम पर काम चलता रहना चाहिए.

इस ख़बर के बारे में कई पब्लिकेशन्स ने लिखा कि क्लॉड ने रिवर्स इंजीनियरिंग पर पूरी रोक लगा दी है, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा.

एंथ्रोपिक के अधिकारी एडी ओस्मानी ने साफ बताया, "हमने क्लॉड कोड के प्रॉम्प्ट में ऑपस 5.5 पर दो वाक्य जोड़े हैं ताकि वह किसी और के खास गेम की नकल न बनाए, क्योंकि क्लॉड का इस्तेमाल करके दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करना हमारे नियमों के खिलाफ है. ओरिजिनल गेम किसी शैली के गेम और यूजर की अपनी डिजाइन वाले गेम चलते रहने चाहिए. हम सही संतुलन बनाने के लिए लगातार सुधार करते रहेंगे."

इस बयान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि क्लॉड ने रिवर्स इंजीनियरिंग पर पूरी रोक लगा दी है. इससे सिर्फ इतनी बात क्लियर होती है कि किसी खास पुराने गेम की नकल नहीं बनेगी, बाकी नया काम चलता रहेगा. हालांकि, कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि उन्हें क्रैश डंप जांच या रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन ये उनके अपने क्लेम्स हैं और कंपनी ने कहा है कि वो इसके बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए आगे भी काम करते रहेंगे.

धमकी कितनी असली है

गेम डेवलपर्स को ईमेल के जरिए धमकियां जरूर मिली हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गेम का कोई तैयार क्लोन का सबूत सामने नहीं आया है. एक कोरियाई रिपोर्ट के मुताबिक, एक ईमेल न कोई वीडियो था और न कोई अटैचमेंट. उसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आयरन पिलग्रिम वाले मामले में खुद को एआई क्लोन वाली समस्या का विकटिम बताने वाले डेवलपर ने कुछ हफ्ते पहले दूसरे डेवलपर को ऐसी ही धमकी दी थी.

वाल्व के टॉम जियार्दिनो (Tom Giardino) ने कहा कि वो इस तरह के ईमेल के बारे में पहली बार सुन रहे हैं. कंपनी डेवलपर्स को टूल चुनने से नहीं रोकना चाहती. टॉम की सलाह है कि गेम सिर्फ एक आसान मैकेनिक पर न टिका हो, उसमें अपना अंदाज और नए फीचर जुड़ें.

TAGGED:

ANTHROPIC
AI GAME CLONING
CLAUDE CODE
STEAM DEMOS
INDIE GAME DEVELOPERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.