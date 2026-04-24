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Anthropic ने Claude को बनाया और स्मार्ट, ChatGPT की तरह इससे भी जुड़े कई ऐप्स

Claude अब कई ऐप्स से जुड़कर यूजर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रैवल, म्यूजिक और बुकिंग जैसे काम आसानी से करने की सुविधा देता है.

This update elevates AI beyond being merely an informational tool, transforming it into a reliable and smart digital assistant.
यह अपडेट AI को सिर्फ जानकारी देने वाले टूल से आगे बढ़ाकर एक भरोसेमंद और स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट बना देता है. (Image Credit: Anthropic)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 8:16 PM IST

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हैदराबाद: AI टेक्नोलॉजी तेजी से हमारी डेली-लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है और अब Anthropic ने अपने Claude AI चैटबॉट को और ज्यादा पावरफुल बना दिया है. कंपनी ने कई नए कनेक्टेड सर्विसेज़ जोड़कर इसे एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो सिर्फ जवाब देने तक सीमित न रहे, बल्कि आपके काम भी आसान कर सके.

ChatGPT के बाद अब Claude को AllTrails, Audible, Booking.com, Spotify, Uber, Uber Eats, TripAdvisor जैसे कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स से जोड़ा जा सकता है. इसका मतलब यह है कि यूजर एक ही जगह पर रहकर अलग-अलग ऐप्स का फायदा उठा सकता है. उदाहरण के लिए, अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो क्लाउड आपके लिए ट्रिप प्लान कर सकता है, होटल बुक करने में मदद कर सकता है और यहां तक कि सफर के दौरान सुनने के लिए Spotify प्लेलिस्ट भी सुझा सकते हैं.

Claude भी पूरा करेगा टास्क

इस अपडेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब AI सिर्फ जानकारी देने वाला टूल नहीं रहा, बल्कि यह आपके लिए टास्क भी पूरा कर सकता है. पहले जहां ये फीचर ज्यादा प्रोफेशनल या एजुकेशन से जुड़े कामों तक सीमित थे, अब इन्हें पर्सनल यूज के लिए भी बढ़ाया जा रहा है, यानी अब आप रोजमर्रा के छोटे-बड़े काम भी क्लाउड की मदद से आसानी से कर सकते हैं.

Anthropic ने यूजर एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाने की कोशिश की है. अब आपको अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Claude खुद ही आपके काम के हिसाब से सही ऐप सुझाएगा और उसे बातचीत के दौरान सामने लाएगा. इससे समय की बचत होगी और काम करना और भी आसान हो जाएगा. हालांकि, कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि Claude कोई भी एक्शन लेने से पहले यूजर से अनुमति जरूर लेगा. चाहे बात किसी होटल की बुकिंग की हो या कोई ऑर्डर प्लेस करने की, अंतिम फैसला यूजर का ही होगा. इससे प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों सुनिश्चित होती हैं.

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