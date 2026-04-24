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Anthropic ने Claude को बनाया और स्मार्ट, ChatGPT की तरह इससे भी जुड़े कई ऐप्स

यह अपडेट AI को सिर्फ जानकारी देने वाले टूल से आगे बढ़ाकर एक भरोसेमंद और स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट बना देता है. ( Image Credit: Anthropic )

हैदराबाद: AI टेक्नोलॉजी तेजी से हमारी डेली-लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है और अब Anthropic ने अपने Claude AI चैटबॉट को और ज्यादा पावरफुल बना दिया है. कंपनी ने कई नए कनेक्टेड सर्विसेज़ जोड़कर इसे एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो सिर्फ जवाब देने तक सीमित न रहे, बल्कि आपके काम भी आसान कर सके. ChatGPT के बाद अब Claude को AllTrails, Audible, Booking.com, Spotify, Uber, Uber Eats, TripAdvisor जैसे कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स से जोड़ा जा सकता है. इसका मतलब यह है कि यूजर एक ही जगह पर रहकर अलग-अलग ऐप्स का फायदा उठा सकता है. उदाहरण के लिए, अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो क्लाउड आपके लिए ट्रिप प्लान कर सकता है, होटल बुक करने में मदद कर सकता है और यहां तक कि सफर के दौरान सुनने के लिए Spotify प्लेलिस्ट भी सुझा सकते हैं.