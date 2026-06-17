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भारत में लॉन्च हुई नई Citroen E-C3X, BaaS विकल्प में भी उपलब्ध, जानें क्या है कीमत

नई Citroen E-C3X भारत में हुई लॉन्च ( फोटो - Citroen India )

हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी की भारतीय शाखा Citroen India ने देश में बिल्कुल नई Citroen E-C3X को लॉन्च कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 10.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. यह इलेक्ट्रिक कार 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) ऑप्शन के साथ भी पेश की गई है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत घटकर 6.89 लाख रुपये हो जाती है. हालांकि इसकी बैटरी के लिए 2.26 रुपये प्रति किमी के हिसाब से EMI देनी होगी. हालांकि, BaaS की यह कीमत शुरुआती ऑफर के तौर पर रखी गई है. Citroen India का दावा है कि नई Citroen E-C3X की मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम, यानी 0.19 रुपये प्रति किमी है. यह इलेक्ट्रिक कार अभी पूरे भारत में बुकिंग के लिए उपलब्ध है. इस कार में दिलचस्पी रखने वाले खरीदार Citroen डीलरशिप पर जाकर या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए कार बुक कर सकते हैं. 2026 Citroen E-C3X का एक्सटीरियर

यह अर्बन इलेक्ट्रिक हैचबैक बेहतर आराम और ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले फ़ीचर्स के साथ आती है. Citroen E-C3X SUV जैसा लुक देने वाली इस इलेक्ट्रिक हैचबैक में नई LED लाइटिंग सिग्नेचर दी गई है. इसमें LED हेडलैंप और LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स लगाई गई हैं. कार में 15-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं. इस कार में आगे और पीछे स्किड प्लेट्स, फ्रंट फॉग लैंप्स, एक खास नई X-बैजिंग और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो-फोल्डिंग ORVMs दिए गए हैं. इस EV का ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm रखा गया है, जिससे यह खराब रास्तों और गड्ढों से आसानी से निकल सकती है. इस कार का टर्निंग रेडियस 4.98 मीटर है, जो इसे शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर आसानी से चलाने लायक बनाता है, और इसका व्हीलबेस 2,450 mm है. यह छह मोनोटोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें पोलर व्हाइट, स्टील ग्रे, कॉस्मो ब्लू, पर्ला नेरा ब्लैक, गार्नेट रेड और डीप फॉरेस्ट ग्रीन कलर ऑप्शन शामिल हैं.