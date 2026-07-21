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Citroen Basalt X का नया Comfort Edition हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Citroen Basalt X का नया Comfort Edition लॉन्च ( फोटो - Citroen India )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Citroen India ने अपनी 'Comfort Edition' लाइनअप में एक और मॉडल Citroen Basalt X Comfort Edition को जोड़ दिया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन की शुरुआती कीमत 8.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. Citroen Aircross X के बाद Basalt दूसरी Citroen की दूसरी कार है, जिसे 'Comfort Edition' का ट्रीटमेंट दिया गया है. Citroen Basalt X Comfort Edition अब पूरे भारत में Citroen डीलरशिप पर उपलब्ध है. Citroen Basalt X Comfort Edition के बदलाव

इस स्पेशल एडिशन में ज़्यादातर बदलाव कार के केबिन में किए गए हैं. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 'मेट्रोपॉलिटन बेज' लेदरेट सीट्स दी गई हैं, इसके साथ ही 'Basalt X Comfort Edition' में 'Comfort AXS Pack' भी मिलता है, जो पहले 'You' और 'Plus' वेरिएंट्स में अलग से मिलता था. इसके अलावा, इस पैकेज में JBL ऑडियो सिस्टम, फ्रंट और केबिन डैश कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है.