Citroen Basalt X का नया Comfort Edition हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Citroen India ने अपनी Citroen Basalt X का नया Comfort Edition बाजार में लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 8.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : July 21, 2026 at 2:09 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Citroen India ने अपनी 'Comfort Edition' लाइनअप में एक और मॉडल Citroen Basalt X Comfort Edition को जोड़ दिया है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन की शुरुआती कीमत 8.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है.
Citroen Aircross X के बाद Basalt दूसरी Citroen की दूसरी कार है, जिसे 'Comfort Edition' का ट्रीटमेंट दिया गया है. Citroen Basalt X Comfort Edition अब पूरे भारत में Citroen डीलरशिप पर उपलब्ध है.
Citroen Basalt X Comfort Edition के बदलाव
इस स्पेशल एडिशन में ज़्यादातर बदलाव कार के केबिन में किए गए हैं. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 'मेट्रोपॉलिटन बेज' लेदरेट सीट्स दी गई हैं, इसके साथ ही 'Basalt X Comfort Edition' में 'Comfort AXS Pack' भी मिलता है, जो पहले 'You' और 'Plus' वेरिएंट्स में अलग से मिलता था.
इसके अलावा, इस पैकेज में JBL ऑडियो सिस्टम, फ्रंट और केबिन डैश कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और 10-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है.
Citroen Basalt X Comfort Edition का इंजन
पावरट्रेन की बात करें तो, नए Basalt X Comfort Edition में अब भी 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (81 bhp और 115 Nm) और 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (108 bhp और 195 Nm) का विकल्प मिलता है. जहां टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स में 195 Nm टॉर्क मिलता है.
वहीं, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ यह इंजन 205 Nm का टॉर्क मिलता है. नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा जाता है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है.
Citroen Basalt मिड-साइज के एसयूवी सेगमेंट में बेची जाती है, जिसमें यह Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Honda Elevate, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, Tata Sierra, Renault Duster, Nissan Tekton और Maruti Victoris जैसी कारों से मुकाबला करती है.