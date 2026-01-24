भारत में लॉन्च हुए Citroen Aircross X Max 5-सीटर और C3 Live (O) वेरिएंट, जानें फीचर्स

ETV Bharat / technology

Citroen ने अपनी Citroen 2.0 स्ट्रैटेजी के तहत नई Citroen Aircross X और C3 हैचबैक को नए वेरिएंट के साथ अपडेट किया है.

Citroen Aircross X
Citroen Aircross X (फोटो - Citroen India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 24, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Citroen ने भारतीय बाजार के लिए अपनी Citroen 2.0 स्ट्रैटेजी के तहत नई Citroen Aircross X और C3 हैचबैक को नए वेरिएंट के साथ अपडेट किया है. Aircross X को अब टॉप-स्पेक Max ट्रिम में 5-सीटर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 12.41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

वहीं Citroen C3 हैचबैक की बात करें तो इसे एक नए फीचर-लोडेड सेकंड-फ्रॉम-बेस Live (O) ट्रिम में उतारा गया है. इसकी शुरुआती कीमत 5.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. दिलचस्प बात यह है कि ये नए वेरिएंट तुरंत उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, बल्कि Citroen का कहना है कि यूनिट्स केवल कन्फर्म बुकिंग के बाद ही बनाई जाएंगी.

Citroen Aircross X Max 5-सीट वेरिएंट में क्या है नया
जैसा कि इस वेरिएंट के नाम से पता चलता है, कि Aircross लाइन-अप के इस अपडेट में अब खरीदारों को पूरी तरह से लोडेड Aircross SUV में दो-रो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन चुनने का ऑप्शन मिलता है. यह ऑप्शन असल में तब दिया गया था, जब यह SUV पहली बार भारत में Citroen C3 Aircross के नाम से लॉन्च हुई थी.

लेकिन बाद में इस सीटिंग कॉन्फिगरेशन को मॉडल अपडेट के बाद इसे हटा दिया गया था. इस लेटेस्ट अपडेट से पहले, Citroen Aircross X को निचले स्पेसिफिकेशन वाले You और Plus ट्रिम्स में सिर्फ़ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-सीटर मॉडल के तौर पर पेश किया जाता था, जबकि टर्बो-पेट्रोल Plus और Max ट्रिम्स सिर्फ़ 7-सीटर ट्रिम्स थे.

नए अपडेट के तौर पर टॉप-स्पेक 5-सीटर Aircross का ऑप्शन वापस जोड़ा गया है, हालांकि कंपनी का कहना है कि ये यूनिट ऑर्डर पर बनाई जाएंगी, यानी बुकिंग होने के बाद ही यूनिट असेंबली लाइन से बाहर निकलेगी. 7-सीटर MAX ट्रिम्स की तरह ही, 5-सीटर वर्जन भी टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ आएगा, जो 108 bhp की पावर देता है.

Citroen C3 Live (O) में क्या है नया
Citroen C3 के बेस Live ट्रिम से लगभग 54,000 रुपये ज़्यादा कीमत पर, नए Live (O) को पेश किया गया है, जिसमें कई एक्सेसरीज़ लगाई गई हैं, और जो सिर्फ़ टॉप वेरिएंट में मिलने वाले फ़ीचर्स देती हैं.

इन नए फ़ीचर में एक नया 10.1-इंच का Android टचस्क्रीन है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है, (टॉप वेरिएंट में 10.25-इंच की यूनिट मिलती है), बिल्ट-इन स्पीकर, एक रिवर्स कैमरा, लेदरेट सीट कवर, फॉग लैंप, और क्रोम इंसर्ट के साथ साइड बॉडी और व्हील आर्च मोल्डिंग शामिल हैं.

इसके अलावा, इसमें व्हील कवर भी मिलते हैं, जो पहले सिर्फ़ ऊंचे Feel ट्रिम में ही मिलते थे. दिलचस्प बात यह है कि टचस्क्रीन, रिवर्स कैमरा और फॉग लैंप जैसे फीचर्स इस कार के Feel ट्रिम में स्टैंडर्ड तौर पर नहीं दिए जाते हैं, जिसकी कीमत 5.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

नए Citroen Aircross वेरिएंट की तरह, यह वेरिएंट भी ऑर्डर पर बनाया जाएगा और इसे सिर्फ़ कन्फर्म बुकिंग के हिसाब से ही बनाया जाएगा. यह नया वेरिएंट सिर्फ़ Perla Nera Black पेंट स्कीम में ही उपलब्ध कराया जाएगा.

