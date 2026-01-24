ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुए Citroen Aircross X Max 5-सीटर और C3 Live (O) वेरिएंट, जानें फीचर्स

हैदराबाद: फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Citroen ने भारतीय बाजार के लिए अपनी Citroen 2.0 स्ट्रैटेजी के तहत नई Citroen Aircross X और C3 हैचबैक को नए वेरिएंट के साथ अपडेट किया है. Aircross X को अब टॉप-स्पेक Max ट्रिम में 5-सीटर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 12.41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

वहीं Citroen C3 हैचबैक की बात करें तो इसे एक नए फीचर-लोडेड सेकंड-फ्रॉम-बेस Live (O) ट्रिम में उतारा गया है. इसकी शुरुआती कीमत 5.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. दिलचस्प बात यह है कि ये नए वेरिएंट तुरंत उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, बल्कि Citroen का कहना है कि यूनिट्स केवल कन्फर्म बुकिंग के बाद ही बनाई जाएंगी.

Citroen Aircross X Max 5-सीट वेरिएंट में क्या है नया

जैसा कि इस वेरिएंट के नाम से पता चलता है, कि Aircross लाइन-अप के इस अपडेट में अब खरीदारों को पूरी तरह से लोडेड Aircross SUV में दो-रो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन चुनने का ऑप्शन मिलता है. यह ऑप्शन असल में तब दिया गया था, जब यह SUV पहली बार भारत में Citroen C3 Aircross के नाम से लॉन्च हुई थी.

लेकिन बाद में इस सीटिंग कॉन्फिगरेशन को मॉडल अपडेट के बाद इसे हटा दिया गया था. इस लेटेस्ट अपडेट से पहले, Citroen Aircross X को निचले स्पेसिफिकेशन वाले You और Plus ट्रिम्स में सिर्फ़ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 5-सीटर मॉडल के तौर पर पेश किया जाता था, जबकि टर्बो-पेट्रोल Plus और Max ट्रिम्स सिर्फ़ 7-सीटर ट्रिम्स थे.

नए अपडेट के तौर पर टॉप-स्पेक 5-सीटर Aircross का ऑप्शन वापस जोड़ा गया है, हालांकि कंपनी का कहना है कि ये यूनिट ऑर्डर पर बनाई जाएंगी, यानी बुकिंग होने के बाद ही यूनिट असेंबली लाइन से बाहर निकलेगी. 7-सीटर MAX ट्रिम्स की तरह ही, 5-सीटर वर्जन भी टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ आएगा, जो 108 bhp की पावर देता है.