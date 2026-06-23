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Citroen Aircross का Comfort Edition भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Citroen Aircross का Comfort Edition लॉन्च ( फोटो - Citroen Aircross Comfort Edition )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Citroen India ने अपनी Aircross का नया Comfort Edition भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्पेशल एडिशन को कंपनी ने एक लिमिटेड-रन वेरिएंट के तौर पर उतारा है. इसकी कीमत 9.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इस अपडेट में कई कॉस्मेटिक एलिमेंट्स और फीचर्स जोड़े गए हैं, इनका उद्देश्य Citroen Aircross को उस सेगमेंट में एक ज़्यादा भरोसेमंद ऑप्शन बनाना है, जहां कॉम्पिटिटर आमतौर पर बहुत सारे फीचर देते हैं. इस कार में हुए सबसे बड़े बदलावों पर नजर डालें तो इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री का जोड़ा जाना है. यह एक ऐसा फीचर है, जो आमतौर पर इस प्राइस ब्रैकेट में हायर ट्रिम्स के लिए रिज़र्व होता है. Cirtroen ने इंटीरियर की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश में एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और अपग्रेडेड केबिन मटीरियल को जोड़ा है.