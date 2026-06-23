Citroen Aircross का Comfort Edition भारत में हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Citroen India ने अपनी Aircross का नया Comfort Edition भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. इसकी कीमत 9.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है.
Published : June 23, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Citroen India ने अपनी Aircross का नया Comfort Edition भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्पेशल एडिशन को कंपनी ने एक लिमिटेड-रन वेरिएंट के तौर पर उतारा है. इसकी कीमत 9.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
इस अपडेट में कई कॉस्मेटिक एलिमेंट्स और फीचर्स जोड़े गए हैं, इनका उद्देश्य Citroen Aircross को उस सेगमेंट में एक ज़्यादा भरोसेमंद ऑप्शन बनाना है, जहां कॉम्पिटिटर आमतौर पर बहुत सारे फीचर देते हैं.
इस कार में हुए सबसे बड़े बदलावों पर नजर डालें तो इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री का जोड़ा जाना है. यह एक ऐसा फीचर है, जो आमतौर पर इस प्राइस ब्रैकेट में हायर ट्रिम्स के लिए रिज़र्व होता है. Cirtroen ने इंटीरियर की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश में एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट और अपग्रेडेड केबिन मटीरियल को जोड़ा है.
Citroen Aircross के इस स्पेशल एडिशन के साथ, कंपनी ने तीन ऑप्शनल एक्सेसरी पैक भी पेश किए हैं. इसके YOU पैक में वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, फॉग लैंप और एक्सटीरियर स्टाइलिंग में सुधार जैसे फीचर्स शामिल हैं.
इस कार के ग्राहक इस कार को PLUS पैक में भी चुन सकते हैं, जिसमें वायरलेस चार्जर जैसे सुविधा वाले फीचर्स शामिल हैं, जबकि MAX पैक में JBL स्पीकर और ड्राइवर असिस्टेंस अलर्ट के साथ तीन-चैनल डैश कैम मिलते हैं.
बता दें कि Citroen Aircross Comfort Edition को कंपनी ने कुल तीन वेरिएंट में उतारा है. इसकी कीमत 9.09 लाख रुपये से 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इस अपडेट के साथ, माना जा रहा है कि Citroen अपनी Aircross की सबसे बड़ी कमियों में से एक को दूर कर रहा है. इसका मतलब है कि समान कीमत वाली दूसरी गाड़ियों की तुलना में इसमें प्रीमियम फीचर्स की कमी को भरा जा रहा है.