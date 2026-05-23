ETV Bharat / technology

क्रोमियम-बेस्ड ब्राउज़र खतरे में, Google ने सिक्योरिटी पैच से पहले गलती से एक्सप्लॉइट कोड किया पब्लिश

Google ने बग को ठीक करने से पहले क्रोमियम एक्सप्लॉइट कोड पब्लिश किया ( फोटो - प्रतीकात्मक तस्वीर Getty Image )

हैदराबाद: Google ने इस हफ़्ते एक बड़ा सिक्योरिटी विवाद खड़ा कर दिया, जब उसने पैच रिलीज़ करने से पहले गलती से Chromium ब्राउज़र इंजन में एक गंभीर वल्नरबिलिटी के लिए प्रूफ़-ऑफ़-कॉन्सेप्ट एक्सप्लॉइट कोड पब्लिश कर दिया. चूंकि यह समस्या Chromium पर बने लगभग हर बड़े ब्राउज़र पर असर डालती है, जिसमें Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera, Arc, और दूसरे शामिल हैं, इसने दुनिया भर में लाखों यूज़र्स को एक्सपोज़ कर दिया होगा. इस बग के बारे में सबसे पहले 2022 के आखिर में Google को बताया गया था, लेकिन 29 महीने तक यह ठीक नहीं हुआ. आम तौर पर, कंपनियां किसी कमी की जानकारी तभी पब्लिश करती हैं, जब उसे ठीक कर दिया जाता है और यूज़र्स को अपडेट दे दिया जाता है. लेकिन, Google के बग ट्रैकर ने अचानक पैच जारी करने से पहले टेक्निकल जानकारी और एक्सप्लॉइट कोड दोनों जारी कर दिए. हालांकि बाद में रिपोर्ट हटा दी गई, लेकिन आर्काइव्ड वर्जन अभी भी पब्लिकली एक्सेस किए जा सकते हैं, जिसकी सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने कड़ी आलोचना की है. यह कमी ब्राउज़र फ़ेच API पर असर डालती है, जो क्रोमियम में बना एक बैकग्राउंड डाउनलोडिंग फ़ीचर है. यह फ़ीचर वेबसाइट और वेब एप्लिकेशन को वेबपेज बंद होने के बाद भी बड़ी फ़ाइलें डाउनलोड करने देता है. दुर्भावनापूर्ण कनेक्शन - संभावित क्षमताएं (फोटो - ETV Bharat) यह कमज़ोरी गलत इरादे वाली वेबसाइटों को, खराब इरादे वाली JavaScript का इस्तेमाल करके एक लगातार सर्विस वर्कर खोलकर, यूज़र्स के ब्राउज़र से छिपे हुए कनेक्शन बनाए रखने की इजाज़त दे सकती है. इससे लंबे समय तक चलने वाले ब्राउज़र कनेक्शन बन सकते हैं, जो रीस्टार्ट होने पर भी टिके रह सकते हैं और कुछ मामलों में, डिवाइस रीबूट होने पर भी.