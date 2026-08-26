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बीजिंग गेम्स में चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100-मीटर स्प्रिंट का बनाया नया रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा

चीन के एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने 'चाइना वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स' में 100-मीटर स्प्रिंट में पिछला रोबोट रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है.

A humanoid robot competes in the breakdance during the World Humanoid Robot Games in Beijing, Tuesday, Aug. 25, 2026.
मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स के दौरान एक ह्यूमनॉइड रोबोट ब्रेकडांस में हिस्सा ले रहा है. (फोटो - AP Photo/Achmad Ibrahim)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 5:14 PM IST

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बीजिंग: मंगलवार को बीजिंग में एक चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ 8.86 सेकंड में पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया. इसने अपने रोबोट कॉम्पिटिटर्स और सबसे तेज़ इंसान के रिकॉर्ड, दोनों को पीछे छोड़ दिया.

यह दौड़ चीन के 'वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स' का हिस्सा थी. यह ओलंपिक की तरह का एक कॉम्पिटिशन है, जो बीजिंग में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है. यह इवेंट अमेरिका के साथ बढ़ती टेक्नोलॉजी की होड़ के बीच रोबोटिक्स के क्षेत्र में चीन की तेज़ी से हो रही तरक्की को भी दिखाता है.

इससे पहले रोबोट का रिकॉर्ड 9.39 सेकंड का था, जो सिर्फ़ तीन दिन पहले शनिवार को बना था. तुलना के लिए, पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.58 सेकंड का है, जिसे 2009 में जमैका के धावक उसेन बोल्ट ने बनाया था. ह्यूमैनॉइड रोबोट इंडस्ट्री में इतनी तरक्की देखकर एक्सपर्ट्स हैरान हैं.

Official extinguish the fire to a Humanoid robot after hitting the barrier at the end of the 100m race during the World Humanoid Robot Games in Beijing, Tuesday, Aug. 25, 2026.
मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमेनॉइड रोबोट गेम्स के दौरान, 100 मीटर की दौड़ के आखिर में बैरियर से टकराने के बाद एक ह्यूमेनॉइड रोबोट में लगी आग बुझाई गई. (फोटो - AP Photo/Achmad Ibrahim)

यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया, लॉस एंजिल्स में मैकेनिकल और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफ़ेसर डेनिस होंग ने कहा कि, "यह एक अहम पड़ाव है — सिर्फ़ इसलिए नहीं कि रोबोट इंसान से तेज़ दौड़ा, बल्कि इसलिए कि दो पैरों वाले रोबोट को इतनी तेज़ी से दौड़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है."

होंग ने कहा कि, "जैसे-जैसे रफ़्तार बढ़ती है, बैलेंस, कंट्रोल, झटके, एक्चुएटर की परफ़ॉर्मेंस और मैकेनिकल मज़बूती — ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं." रिकॉर्ड बनाने वाला रोबोट फ़िनिश लाइन (जो गद्देदार बैरियर थी) से टकराने के बाद गिर गया, उसकी कमर से चिंगारियां निकल रही थीं.

होंग ने बताया कि इस गिरने से ज़्यादा ज़रूरी और मुश्किल सवाल सामने आते हैं. क्या रोबोट सुरक्षित रूप से चल और रुक सकते हैं, अचानक सामने आने वाली रुकावटों को पहचान सकते हैं, गलतियों से उबरकर काम जारी रख सकते हैं? ये ऐसी क्षमताएं हैं, जो उन्हें असल में ज़्यादा उपयोगी बनाती हैं.

Humanoid robots are carried off the track after competing in the 100m race during the World Humanoid Robot Games in Beijing, Tuesday, Aug. 25, 2026.
मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 को बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमेनॉइड रोबोट गेम्स के दौरान 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने के बाद ह्यूमेनॉइड रोबोट्स को ट्रैक से हटाया गया. (फोटो - AP Photo/Achmad Ibrahim)

इन गेम्स में 51 इवेंट्स में 2,000 से ज़्यादा रोबोट्स के बीच 1,300 से ज़्यादा मुक़ाबले होंगे. इन इवेंट्स में दौड़, लंबी कूद और टेबल टेनिस के साथ-साथ बॉलरूम डांसिंग भी शामिल है. पारंपरिक ओलंपिक्स से अलग, यहां रोबोट्स असल ज़िंदगी की स्थितियों में भी टीमों के तौर पर मुक़ाबला करते हैं, जैसे घर के काम, होटल सर्विस और इमरजेंसी में मदद करना.

चीन के सरकारी अख़बार 'पीपल्स डेली' ने सोमवार को कहा कि, "'हाउसकीपर' और 'केयरगिवर' रोबोट अभी भी पायलट और वैलिडेशन के दौर में हैं, लेकिन चुनौतियां ही डेवलपमेंट का मुख्य फ़ोकस हैं... चीन का रोबोटिक्स उद्योग बेहतर क्वालिटी और इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है."

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