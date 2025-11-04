ETV Bharat / technology

चीन की इस कंपनी ने शुरू किया उड़ने वाली कारों का उत्पादन, Tesla रह जाएगी पीछे

Xpeng ने Tesla द्वारा अपनी उड़ने वाली कार का संस्करण लॉन्च करने से पहले इस योजना की घोषणा की है. अमेरिकी टीवी चैनल Fox ने Tesla के संस्थापक एलन मस्क के हवाले से कहा कि Rogan ने तकनीक के बारे में विशिष्ट जानकारी मांगी थी, जैसे कि क्या ऑटोमोबाइल में 'रिट्रैक्टेबल विंग' होगा, लेकिन एलन मस्क ने बस इतना कहा कि यह अनावरण 'अब तक का सबसे यादगार उत्पाद अनावरण' हो सकता है.

इस फेसेलिटी को 10,000 डिटैचेबल विमान मॉड्यूल की वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 5,000 यूनिट्स की होगी. रिपोर्ट में बताया गया है कि इसकी उत्पादन क्षमता अपनी तरह की किसी भी फैक्ट्री से सबसे अधिक है और पूरी तरह चालू होने के बाद यह हर 30 मिनट में एक विमान को असेंबल करने में सक्षम होगी.

सरकारी समाचार एजेंसी Xinhua की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत की राजधानी गुआंगझोउ के हुआंगपु जिले में स्थित 1,20,000 वर्ग मीटर के इस प्लांट ने पहले ही अपने मॉड्यूलर फ्लाइंग कार, 'Land Aircraft Carrier' का पहला अलग होने वाला इलेक्ट्रिक विमान तैयार कर लिया है.

चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Xpeng की फ्लाइंग कार सहयोगी कंपनी Xpeng Aeroht ने सोमवार को बड़े पैमाने पर उत्पादित फ्लाइंग कारों के लिए दुनिया की पहली इंटेलिजेंट फैक्ट्री में परीक्षण उत्पादन शुरू किया, जो अगली जनरेशन के परिवहन के व्यावसायीकरण में एक बड़ा माइलस्टोन है.

हैदराबाद: एक चीनी कंपनी ने इस सप्ताह उड़ने वाली कारों का परीक्षण उत्पादन शुरू किया है, जिसे परिवहन की दुनिया में अगली जनरेशन बताया जा रहा है. यह अमेरिकी कंपनी Tesla और अन्य कंपनियों द्वारा जल्द ही ऐसी कारों को लॉन्च करने की योजना से पहले है.

एलन मस्क ने कहा कि कार 'उम्मीद है, कुछ महीनों में' पेश कर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह काम करे. यह तो कमाल की तकनीक है, जो हमें इस कार में मिली है. कमाल की तकनीक. कमाल की." एक अन्य अमेरिकी कंपनी एलेफ एयरोनॉटिक्स ने हाल ही में अपनी उड़ने वाली कार का परीक्षण किया है और घोषणा की है कि इसका व्यावसायिक उत्पादन जल्द ही शुरू होगा.

Fox न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में Alef Aeronautics के सीईओ जिम दुखोवनी ने कहा कि उनकी कंपनी को पहले ही एक अरब डॉलर से ज़्यादा के प्री-बुकिंग ऑर्डर मिल चुके हैं. ये ड्राइवर द्वारा संचालित कारें, होंगी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस भी होगा. Xpeng ने कहा कि उसने अपने उत्पाद के लॉन्च के बाद से लगभग 5,000 उड़ने वाली कारों के ऑर्डर हासिल कर लिए हैं, और इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन और डिलीवरी 2026 में शुरू होने की योजना है.

इस उड़ने वाली कार में एक छह-पहिया ज़मीनी वाहन, जिसे 'मदरशिप' कहा जाता है, और एक अलग करने योग्य इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (eVTOL) विमान शामिल है. Xpeng की eVTOL कारें ऑटोमेटिक और मैन्युअल, दोनों उड़ान मोड प्रदान करती हैं. इसका स्वचालित मोड स्मार्ट रूट प्लानिंग के साथ-साथ वन-टच टेक-ऑफ और लैंडिंग को भी सक्षम बनाता है.

Xinhua की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 5.5 मीटर लंबे इस वाहन को स्टैंडर्ड लाइसेंस के साथ सार्वजनिक सड़कों पर चलाया जा सकता है और नियमित स्थानों पर पार्क किया जा सकता है. चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन (CPCA) के आंकड़ों के अनुसार, चीन के लगभग 50 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने साल के पहले आठ महीनों में कुल 2.01 मिलियन प्योर इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों का विदेशों में निर्यात किया, जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 51 प्रतिशत ज्यादा है.

लेकिन चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को विदेशों में प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने अपने क्षेत्र में उनकी बिक्री को सीमित करने के लिए चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 27 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. अगस्त में प्रकाशित एक वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म एलिक्सपार्टनर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि घरेलू स्तर पर भी, चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता डिस्काउंट वॉर और मुख्य भूमि पर लगातार बढ़ती क्षमता के शिकार हैं.

Goldman Sachs के अनुसार, पिछले साल चीन की इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता का केवल आधा हिस्सा - लगभग 2 करोड़ यूनिट ही इस्तेमाल किया गया. हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश के इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं में से केवल चार - BYD, Li Auto, Seres और Leapmotor - ही लाभ कमा रहे हैं.