चीन की इस इलेक्ट्रिक हाइपरकार ने हासिल की 503.17 Km/h की रफ्तार, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम
BYD की Yangwang U9 Xtreme ने प्रमाणित स्पीड रन में 500 किमी/घंटा से ज्यादा की रफ्तार हासिल की और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया.
Published : November 11, 2026 at 1:49 PM IST
हैदराबाद: BYD की Yangwang U9 Xtreme ने एक दिशा में किए गए प्रमाणित स्पीड रन में 500 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल की, और इस रफ्तार को पार करने वाली यह पहली प्रोडक्शन कार बन गई है. बीते 1 नवंबर 2026 को अबू धाबी के एक बंद हाईवे पर, इस इलेक्ट्रिक हाइपरकार को दौड़ाया गया, और इसने 503.17 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल की, जिससे इसके नाम दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गए. इस उपलब्धि को FIA द्वारा प्रमाणित किया गया था, और उस समय जर्मन रेसिंग ड्राइवर मार्क बैसेंग कार चला रहे थे.
ये दो रिकॉर्ड एक ही दिशा में दौड़ने वाली 'प्रोडक्शन कार' और 'इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कार' के तौर पर हासिल किए गए हैं. बता दें कि यहां पर 'एक ही दिशा' में चलने वाली बात महत्वपूर्ण है.
यह एक प्रमाणित 'पीक स्पीड' है, न कि विपरीत दिशाओं में की गई दो रेस का — जैसा कि प्रोडक्शन कारों के कुछ पारंपरिक रिकॉर्ड प्रयासों में किया जाता है. ऐसे में, Yangwang U9 Xtreme को हर तरह के रिकॉर्ड नियमों के तहत 'सबसे तेज़ कार' कहना सही नहीं होगा.
अबू धाबी के बंद हाईवे पर 503.17 किमी/घंटा की रफ्तार
बता दें कि यह प्रयास अबू धाबी के अल धफरा क्षेत्र में शेख खलीफा बिन जायद इंटरनेशनल रोड पर किया गया, जिसे E11 के नाम से भी जाना जाता है. इस प्रयास के लिए अधिकारियों ने राजमार्ग का लगभग 10 किलोमीटर का हिस्सा बंद कर दिया. इसमें लगभग सात किलोमीटर लंबा एक सीधा सेगमेंट भी शामिल था. इससे ड्राइवर को इतनी जगह मिल गई कि वह गाड़ी की रफ्तार को इसकी अधिकतम रफ्तार तक बढ़ा सके और फिर सुरक्षित रूप से धीमा कर सके.
ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रयास की तैयारी उतनी आसान नहीं थी, जितना कि तेज़ रफ़्तार से गुज़रती कार के वीडियो को देखकर लग सकता है. इसके लिए सड़क को साफ़ किया गया, और टीम ने सतह की जांच की ताकि तार के छोटे टुकड़े या कोई अन्य कचरा न रह जाए, जिससे टायर को नुकसान पहुंच सकता था.
500 km/h से ज़्यादा की रफ़्तार पर, टायर की स्थिरता, सड़क की सतह और एयरोडायनामिक लोड बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं. इसके बाद 31 अक्टूबर को शुरुआती दो रन में लगभग 490 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल की गई. इसके बाद, अगले दिन के प्रयासों से पहले इंजीनियरों ने रियर विंग, सस्पेंशन सेटिंग और टायर के दबाव में बदलाव किए.
इसके बाद, 1 नवंबर को, दूसरे रन में Yangwang U9 Xtreme ने 503.17 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल की. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, इस माप की जांच एक कैलिब्रेटेड VBOX सिस्टम के जरिए स्वतंत्र रूप से की गई थी, और FIA ने भी इन सबूतों की समीक्षा की.
इसी कार ने हासिल किया था पुराना रिकॉर्ड
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिकॉर्ड किसी नई कार से नहीं बनाया गया है. बल्कि Yangwang U9 Xtreme ने सितंबर 2025 में भी जर्मनी की ATP पैपेनबर्ग टेस्ट फैसिलिटी में पहले ही 496.22 km/h की स्पीड हासिल की थी, जिसे तब भी बैसेंग ही चला रहे थे.
अब नए रिकॉर्ड में अबू धाबी में हुए इस रन में इसकी स्पीड 6.95 km/h और बढ़ गई, जिससे यह 500 km/h के उस आंकड़े को पार कर गया, जिसे पिछली कोशिश में हासिल करने से यह बस थोड़ा सा ही चूक गई थी. बता दें कि BYD ने रिकॉर्ड के मामले में काफी तेज़ी से तरक्की की है.
जनवरी 2024 में चीन में टेस्टिंग के दौरान, स्टैंडर्ड Yangwang U9 ने 309 km/h की स्पीड दर्ज की थी, और उसी साल बाद में जर्मनी में यह स्पीड 391.94 km/h की रफ्तार तक पहुंच गई. अगस्त 2025 में, इसका अपग्रेड किया गया वर्ज़न 'Xtreme' 472.41 km/h की स्पीड तक पहुंच गया, और अगले ही महीने यह आंकड़ा बढ़कर 496.22 km/h का हो गया.
चार इलेक्ट्रिक मोटरें बनाती हैं 3,000 PS से ज़्यादा की पावर
Yangwang U9 Xtreme के पावरट्रेन की बात करें तो इस कार में चार इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक मोटर एक व्हील पर लगाई गई है. इनका कुल पावर आउटपुट 3,019 PS का रहता है. यह रेगुलर U9 की पावर से दोगुने से भी ज़्यादा है, जो लगभग 1,287 PS की पावर देती है. इसका इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर 1,200 वोल्ट पर काम करता है, जिससे मोटर और बैटरी सिस्टम बहुत कम समय के लिए बेहद ज़्यादा पावर दे पाते हैं.
कार में हर व्हील को अलग से कंट्रोल करने की सुविधा से टॉर्क का सटीक बंटवारा भी संभव हो पाता है. इतनी तेज़ रफ़्तार पर, कार को तेज़ गति देना जितना ज़रूरी है, उसे स्टेबल बनाए रखना भी उतना ही अहम है.
Yangwang U9 Xtreme में एक्टिव सस्पेंशन, Giti के साथ मिलकर तैयार किए गए खास हाई-स्पीड टायर, और कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. यह कूलिंग सिस्टम मोटर, बैटरी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पैदा होने वाली गर्मी को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.