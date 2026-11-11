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चीन की इस इलेक्ट्रिक हाइपरकार ने हासिल की 503.17 Km/h की रफ्तार, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम

Yangwang U9 Xtreme ( फोटो - Yangwang Auto )

हैदराबाद: BYD की Yangwang U9 Xtreme ने एक दिशा में किए गए प्रमाणित स्पीड रन में 500 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल की, और इस रफ्तार को पार करने वाली यह पहली प्रोडक्शन कार बन गई है. बीते 1 नवंबर 2026 को अबू धाबी के एक बंद हाईवे पर, इस इलेक्ट्रिक हाइपरकार को दौड़ाया गया, और इसने 503.17 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल की, जिससे इसके नाम दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गए. इस उपलब्धि को FIA द्वारा प्रमाणित किया गया था, और उस समय जर्मन रेसिंग ड्राइवर मार्क बैसेंग कार चला रहे थे.

ये दो रिकॉर्ड एक ही दिशा में दौड़ने वाली 'प्रोडक्शन कार' और 'इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कार' के तौर पर हासिल किए गए हैं. बता दें कि यहां पर 'एक ही दिशा' में चलने वाली बात महत्वपूर्ण है.

यह एक प्रमाणित 'पीक स्पीड' है, न कि विपरीत दिशाओं में की गई दो रेस का — जैसा कि प्रोडक्शन कारों के कुछ पारंपरिक रिकॉर्ड प्रयासों में किया जाता है. ऐसे में, Yangwang U9 Xtreme को हर तरह के रिकॉर्ड नियमों के तहत 'सबसे तेज़ कार' कहना सही नहीं होगा. Yangwang U9 Xtreme (फोटो - Yangwang Auto) अबू धाबी के बंद हाईवे पर 503.17 किमी/घंटा की रफ्तार

बता दें कि यह प्रयास अबू धाबी के अल धफरा क्षेत्र में शेख खलीफा बिन जायद इंटरनेशनल रोड पर किया गया, जिसे E11 के नाम से भी जाना जाता है. इस प्रयास के लिए अधिकारियों ने राजमार्ग का लगभग 10 किलोमीटर का हिस्सा बंद कर दिया. इसमें लगभग सात किलोमीटर लंबा एक सीधा सेगमेंट भी शामिल था. इससे ड्राइवर को इतनी जगह मिल गई कि वह गाड़ी की रफ्तार को इसकी अधिकतम रफ्तार तक बढ़ा सके और फिर सुरक्षित रूप से धीमा कर सके. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रयास की तैयारी उतनी आसान नहीं थी, जितना कि तेज़ रफ़्तार से गुज़रती कार के वीडियो को देखकर लग सकता है. इसके लिए सड़क को साफ़ किया गया, और टीम ने सतह की जांच की ताकि तार के छोटे टुकड़े या कोई अन्य कचरा न रह जाए, जिससे टायर को नुकसान पहुंच सकता था. 500 km/h से ज़्यादा की रफ़्तार पर, टायर की स्थिरता, सड़क की सतह और एयरोडायनामिक लोड बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं. इसके बाद 31 अक्टूबर को शुरुआती दो रन में लगभग 490 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल की गई. इसके बाद, अगले दिन के प्रयासों से पहले इंजीनियरों ने रियर विंग, सस्पेंशन सेटिंग और टायर के दबाव में बदलाव किए. इसके बाद, 1 नवंबर को, दूसरे रन में Yangwang U9 Xtreme ने 503.17 किमी/घंटा की रफ्तार हासिल की. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, इस माप की जांच एक कैलिब्रेटेड VBOX सिस्टम के जरिए स्वतंत्र रूप से की गई थी, और FIA ने भी इन सबूतों की समीक्षा की.