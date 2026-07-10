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चीन ने रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में रचा इतिहास, पहली बार समुद्र में नेट पर उतरा रॉकेट!

10 जुलाई 2026 को चीन का लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट अपना पहला स्टेज समुद्र में सुरक्षित उतारने में सफल रहा. इसने पहले उस रॉकेट ने एक सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचाया था. ( Image Credit: CCTV )

हैदराबाद: चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. चीन ने पहली बार किसी ऑर्बिटल लॉन्च के दौरान रॉकेट के पहले स्टेज को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया. इससे भी खास बात यह है कि चीन ने रॉकेट को सफलतापूर्वक रिकवर करने के लिए एकदम नए तरीके का इस्तेमाल किया. यह कारनामा 10 जुलाई 2026 को Long March 10B रॉकेट की पहली उड़ान के दौरान हुआ, जब रॉकेट का पहला स्टेज समुद्र में मौजूद शिप पर लगे नेट जैसे स्ट्रक्चर में धीरे-धीरे समा गया. चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (CASC) ने लॉन्च के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि यह चीन की पहली सफल कंट्रोल्ड रॉकेट रिकवरी है और दुनिया की पहली नेट-आधारित रॉकेट रिकवरी भी थी. कंपनी के मुताबिक, यह उपलब्धि रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में चीन के लिए एक ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू है और आने वाले समय में देश की अंतरिक्ष ताकतों को मजबूत करने की नींव रखेगी. कैसे हुई यह ऐतिहासिक रिकवरी Long March 10B एक टू-स्टेज रॉकेट है, जिसकी ऊंचाई करीब 207 फीट यानी 63 मीटर है. इसका पहला स्टेज केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलता है, जबकि दूसरा स्टेज लिक्विड ऑक्सीज़न और लिक्विड मीथेन का इस्तेमाल करता है. रीयूजेबल मोड में यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट तक करीब 16 टन पेलोड लेकर जा सकता है. इस रॉकेट ने अपनी पहली उड़ान में एक सैटेलाइट भी साथ भेजा, जो सफलतापूर्वक तय ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन अभी तक CASC ने इस सैटेलाइट के बारे में कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है. CASC के मुताबिक, पहले और दूसरे स्टेज के अलग होने के करीब छह मिनट बाद पहला स्टेज वर्टिकल अपनी तय पोजिशन में वापस लौट आया और उसे समुद्र में मौजूद एक रिकवरी प्लेटफॉर्म पर नेट सिस्टम की मदद से सफलतापूर्वक कैप्चर कर लिया गया.