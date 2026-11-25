पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट के साथ चीन ने पहली बार अपने स्पेस स्टेशन पर भेजा विदेशी अंतरिक्ष यात्री, पूरे पाकिस्तान में मना जश्न
Shenzhou 24 स्पेसक्राफ्ट ने जिउक्वान से उड़ान भरी, जिसमें दो चाइनीज़ और एक पाकिस्तानी यात्री सवार हैं, यह चीन की पहली संयुक्त उड़ान है.
Published : November 25, 2026 at 9:25 AM IST
हैदराबाद: चीन ने बुधवार यानी 25 नवंबर 2026 को अपना शेनझोउ 24 (Shenzhou 24) अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया. इसमें तीन अंतरिक्ष यात्री सवार हैं, जिनमें दो चीन के और एक पाकिस्तान के हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी विदेशी क्रू मेंबर को भेजा है. यह चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में पहली संयुक्त उड़ान भी है, जिसमें चीनी और विदेशी यात्री एक साथ गए हैं और विदेशी एस्ट्रोनॉट पाकिस्तान का है.
पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री का नाम मोहम्मद ज़ीशान अली (Muhammad Zeeshan Ali) है. उनकी उम्र 40 साल है. उनके साथ चीन के 51 साल के तांग होंगबो (Tang Hongbo) और 39 साल के वू यी (Wu Yi) भी अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं, जो कि चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स हैं. उनके स्पेसक्राफ्ट ने बुधवार सुबह उत्तर-पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उड़ान भरी. इसके बाद वह रॉकेट से अलग हुआ और अपनी तय ऑर्बिट में पहुंच गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक अली पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर स्टेशन पर कुछ दिन रुकेंगे और Shenzhou 23 के माध्यम से धरती पर वापस लौटेंगे.
Shenzhou-24 lifts off! 🚀 https://t.co/WXuNqtbotO— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) November 25, 2026
पाकिस्तान में जश्न का माहौल
इस लॉन्च के कुछ घंटे पहले एक विदाई समारोह हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए. कई लोग इस पल को कैद करने के लिे अपने फोन ऊपर उठाकर वीडियो बना रहे थे. स्पेसक्राफ्ट जैसे ही पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट अली को लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ा, पूरे पाकिस्तान में "अल्लाहु अकबर" और "पाकिस्तान-चीन दोस्ती ज़िंदाबाद" के नारे गूंज उठे.
हज़ारों किलोमीटर दूर रहने वाले कई परिवारों ने टीवी पर इसका प्रसारण देखा और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस उपलब्धि को शेयर किया. पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में ग्राहक टीवी पर तस्वीरें देखते रहे और चीन से दोस्ती के नारे लगाकर जश्न में शामिल हुए. पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय में मौजूद वैज्ञानिकों ने भी लॉन्च को देखा और अपने देश की अंतरिक्ष प्रोग्राम की इस उपलब्धि की खुशियां मनाई.
A proud moment for Pakistan! 🇵🇰 We congratulate Pakistani astronaut Muhammad Zeeshan Ali on his selection as a payload specialist for China’s Shenzhou-24 mission, marking a historic milestone in space exploration. This achievement underscores the immense potential of Pakistan’s human talent and the enduring Pakistan-China friendship. 🇵🇰🤝🇨🇳— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) November 24, 2026
पाकिस्तान के योजना, विकास और विशेष पहल मंत्री अहसान इकबाल (Ahsan Iqbal) ने पत्रकारों से बात की. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह भविष्य में और बड़े कॉलेबरेशन की शुरुआत होगी. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीनी नेतृत्व, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का शुक्रिया अदा किया. जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान खुद अपने दम पर अंतरिक्ष यात्री भेज सकता है, तो उन्होंने कहा, "यकीनन वह दिन आएगा."
Pakistani astronaut Muhammad Zeeshan Ali: “China-Pakistan friendship is vaster than the outer space.” “Whenever we look at planet Earth from the outer space, we don’t see any borders.” https://t.co/7CnNorvc2Z— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) November 24, 2026
चीन की मिनिस्ट्री ऑफ फोरन अफेयर्स की प्रवक्ता माओ निंग (Mao Ning) ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट मोहम्मद ज़ीशान अली का एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से ठीक पहले कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बाहरी अंतरिक्ष से भी ज़्यादा विशाल है. उनके मुताबिक जब भी हम अंतरिक्ष से धरती को देखते हैं, तो हमें कोई सीमा नहीं दिखती.