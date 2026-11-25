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पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट के साथ चीन ने पहली बार अपने स्पेस स्टेशन पर भेजा विदेशी अंतरिक्ष यात्री, पूरे पाकिस्तान में मना जश्न

बुधवार, 25 नवंबर 2026 को उत्तर-पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में, शेनझोउ 24 मिशन के अंतरिक्ष यात्री - बाईं ओर से पाकिस्तान के मुहम्मद जीशान अली, और चीन के वू यी तथा तांग होंगबो - अपने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए आयोजित विदाई समारोह के दौरान हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं. ( AP Photo/Andy Wong )

हैदराबाद: चीन ने बुधवार यानी 25 नवंबर 2026 को अपना शेनझोउ 24 (Shenzhou 24) अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया. इसमें तीन अंतरिक्ष यात्री सवार हैं, जिनमें दो चीन के और एक पाकिस्तान के हैं. ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी विदेशी क्रू मेंबर को भेजा है. यह चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में पहली संयुक्त उड़ान भी है, जिसमें चीनी और विदेशी यात्री एक साथ गए हैं और विदेशी एस्ट्रोनॉट पाकिस्तान का है.

पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री का नाम मोहम्मद ज़ीशान अली (Muhammad Zeeshan Ali) है. उनकी उम्र 40 साल है. उनके साथ चीन के 51 साल के तांग होंगबो (Tang Hongbo) और 39 साल के वू यी (Wu Yi) भी अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं, जो कि चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स हैं. उनके स्पेसक्राफ्ट ने बुधवार सुबह उत्तर-पश्चिमी चीन के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उड़ान भरी. इसके बाद वह रॉकेट से अलग हुआ और अपनी तय ऑर्बिट में पहुंच गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक अली पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर स्टेशन पर कुछ दिन रुकेंगे और Shenzhou 23 के माध्यम से धरती पर वापस लौटेंगे.

पाकिस्तान में जश्न का माहौल इस लॉन्च के कुछ घंटे पहले एक विदाई समारोह हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए. कई लोग इस पल को कैद करने के लिे अपने फोन ऊपर उठाकर वीडियो बना रहे थे. स्पेसक्राफ्ट जैसे ही पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट अली को लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ा, पूरे पाकिस्तान में "अल्लाहु अकबर" और "पाकिस्तान-चीन दोस्ती ज़िंदाबाद" के नारे गूंज उठे.