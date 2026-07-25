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दुनियाभर में ChatGPT हुआ डाउन, भारत समेत US, यूरोप और अन्य देशों में यूजर्स को हुई समस्या

OpenAI ने दुनियाभर में ChatGPT के बंद होने की पुष्टि की है. अमेरिका, यूरोप, भारत और अन्य देशों में कनेक्टिविटी की समस्याओं देखी गई है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 5:13 PM IST

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हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और डिप्लॉयमेंट कंपनी OpenAI ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके पॉपुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट, ChatGPT में कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है, जिससे दुनिया भर के यूज़र्स इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.

यह रुकावट पिछले 30 मिनट में शुरू हुई. ट्रैकिंग वेबसाइट DownDetector के अनुसार, अमेरिका (US), यूरोप, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य क्षेत्रों के यूज़र्स की ओर से ChatGPT के काम न करने (आउटेज) की रिपोर्ट में तेज़ी देखी गई है. इससे पता चलता है कि यह समस्या पूरे विश्व में प्लेटफ़ॉर्म को प्रभावित कर रही है.

OpenAI ने अपने ऑफ़िशियल स्टेटस पेज पर आउटेज की पुष्टि की है और कहा है कि उसे ChatGPT पर असर डालने वाली समस्या के बारे में पता है. कंपनी ने अपने अपडेट में कहा कि, "हम लिस्ट में दी गई सर्विस से जुड़ी समस्या की जांच कर रहे हैं."

Screenshot of OpenAI's outage in DownDetector
DownDetector पर OpenAI के आउटेज का स्क्रीनशॉट (फोटो - DownDetector)

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और डिप्लॉयमेंट कंपनी OpenAI ने इस बात की पुष्टि की है कि उसके पॉपुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट, ChatGPT में कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है, जिससे दुनिया भर के यूज़र्स इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.

यह रुकावट पिछले 30 मिनट में शुरू हुई. ट्रैकिंग वेबसाइट DownDetector के अनुसार, अमेरिका (US), यूरोप, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य क्षेत्रों के यूज़र्स की ओर से ChatGPT के काम न करने (आउटेज) की रिपोर्ट में तेज़ी देखी गई है. इससे पता चलता है कि यह समस्या पूरे विश्व में प्लेटफ़ॉर्म को प्रभावित कर रही है.

OpenAI ने अपने ऑफ़िशियल स्टेटस पेज पर आउटेज की पुष्टि की है और कहा है कि उसे ChatGPT पर असर डालने वाली समस्या के बारे में पता है. कंपनी ने अपने अपडेट में कहा कि, "हम लिस्ट में दी गई सर्विस से जुड़ी समस्या की जांच कर रहे हैं."

OpenAI ने कन्फर्म किया है कि उसके पॉपुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट, ChatGPT में कनेक्टिविटी की समस्या आ रही है, जिससे दुनिया भर के यूज़र्स इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.

यह दिक्कत पिछले 30 मिनट में शुरू हुई. ट्रैकिंग वेबसाइट DownDetector के अनुसार, दोपहर 2:12 बजे (IST) से ChatGPT के काम न करने की रिपोर्ट में तेज़ी आई और दोपहर 2:57 बजे (IST) यह संख्या 1,556 रिपोर्ट तक पहुंच गई.

अमेरिका (US), यूरोप, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य क्षेत्रों के यूज़र्स ने इस समस्या की सूचना दी है, जिससे पता चलता है कि यह समस्या AI चैटबॉट को वैश्विक स्तर पर प्रभावित कर रही है.

Screenshot of OpenAI's status page
OpenAI के स्टेटस पेज का स्क्रीनशॉट (फोटो - OpenAI Status Page)

इसके जवाब में, यूज़र्स ने X पर आउटेज की जानकारी दी. एक यूज़र ने कहा कि, "ChatGPT का हर आउटेज आपके आर्किटेक्चर के लिए एक फ़्री स्ट्रेस टेस्ट जैसा है. अगर किसी वेंडर के ज़रा सी भी दिक्कत आने पर आपका प्रोडक्ट काम करना बंद कर देता है, तो यह उनकी समस्या नहीं है. यह आपकी समस्या है. फ़ेलओवर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस 'हो तो अच्छा है' वाली कैटेगरी में आती हो. यह किसी छोटी-मोटी घटना और पूरे आउटेज के बीच का फ़र्क तय करती है."

एक और यूज़र ने कहा कि, "लगता है @OpenAI में गंभीर समस्याएं हैं. कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मुझे Codex ऐप में 503 एरर मिल रहे हैं @thsottiaux अनपेक्षित स्टेटस 503 सर्विस अनअवेलेबल: सर्विस अनअवेलेबल, url: https:// chatgpt .com/backend-api/codex/responses, cf-ray: a20a13f9aca31cc5-FRA, auth एरर: 503, auth एरर कोड: biscuit_baker_service_me_circuit_open"

Hugging Face पर हुए साइबर अटैक के पीछे था OpenAI का मॉडल
बता दें कि हाल ही में OpenAI ने इस बात की जानकारी दी थी कि उसकी साझेदारी कंपनी Hugging Face पर पूरी तरह से एक ऑटोनॉमस AI एजेंट द्वारा किए गए साइबर हमले का कारण उसके अपने मॉडल थे. उस साइबर अटैक में उसके डेटासेट और सर्विस क्रेडेंशियल से छेड़छाड़ हुई थी.

एक ब्लॉग पोस्ट में, OpenAI ने इस बात की पुष्टि की कि उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने खुद-ब-खुद एक दूसरी AI कंपनी को हैक कर लिया. हालांकि कंपनी ने इसे एक 'अभूतपूर्व साइबर घटना' करार दिया. बता दें कि OpenAI और Hugging Face ने सुरक्षा से जुड़ी उस घटना से निपटने के लिए साझेदारी की है, जिसे 'AI बनाम AI' घटना कहा जा सकता है.

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