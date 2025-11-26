ETV Bharat / technology

ChatGPT में आया बड़ा बदलाव, अब सीधा चैट में ही मिलेगा वॉइस मोड फीचर

ChatGPT का वॉइस मोड अब सीधे चैट में टेक्स्ट और इमेज दिखाता है, जिससे बातचीत पहले से ज्यादा आसान और फ्लो में हो गई है. ( फोटो क्रेडिट: X/OpenAI )

हैदराबाद: अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई (AI) कंपनी ओपनएआई (OpenAI) अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) यानी चैटजीपीटी (ChatGPT) को लगातार बेहतर करने के लिए काम कर रहा है. इस बार कंपनी ने चैटजीपीटी के वॉइस मोड (ChatGPT Voice Mode) को यूज़र्स के लिए पहले से भी ज्यादा यूज़फुल बना दिया है. OpenAI ने ChatGPT के वॉइस मोड को अब और ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है. पहले आप जब भी वॉइस यानी आवाज के जरिए चैट करना चाहते थे तो आपको एक अलग स्क्रीन पर लेकर जाया जाता था, जहां नीले कलर का एक एनिमेटेड सर्कल घूमता रहता था. उस मोड में सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती थी और जवाब स्क्रीन पर दिखाई देता था. चैटजीपीटी का नया फीचर अगर कोई लाइन मिस हो जाए तो यूज़र्स को वापस उसी वॉइस मोड से बाहर निकलकर चैट में जाकर जवाब पढ़ना पड़ता था. यह कई लोगों के लिए थोड़ा झंझट वाला एक्सपीरियंस था. हालांकि, अब ओपनएआई ने अपने इस सिस्टम को पूरा बदल दिया है. कंपनी ने चैटजीपीटी की चैट विंडो को ही वॉइस एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दिया है. इससे अब यूज़र्स चैटबॉक्स में ही वॉइस मोड का भी इस्तेमाल कर पाएंगे. अब आप जैसे ही कुछ बोलेंगे, उसी चैट में लाइव टेक्स्ट के रूप में जवाब भी दिखने लगेगा. इसके मतलब है कि अब चैटजीपीटी में टेक्स्ट के साथ-साथ वॉइस यानी आवाज़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इससे यूज़र्स की चैटजीपीटी के साथ बातचीत काफी स्मूद और नैचुरल हो जाएगी.