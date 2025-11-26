ChatGPT में आया बड़ा बदलाव, अब सीधा चैट में ही मिलेगा वॉइस मोड फीचर
अब ChatGPT का वॉइस मोड चैट के अंदर ही टेक्स्ट और विजुअल दिखाता है, जिससे आवाज़ और स्क्रीन दोनों पर लाइव जवाब दिखते हैं.
Published : November 26, 2025 at 10:51 AM IST
हैदराबाद: अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई (AI) कंपनी ओपनएआई (OpenAI) अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) यानी चैटजीपीटी (ChatGPT) को लगातार बेहतर करने के लिए काम कर रहा है. इस बार कंपनी ने चैटजीपीटी के वॉइस मोड (ChatGPT Voice Mode) को यूज़र्स के लिए पहले से भी ज्यादा यूज़फुल बना दिया है. OpenAI ने ChatGPT के वॉइस मोड को अब और ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है. पहले आप जब भी वॉइस यानी आवाज के जरिए चैट करना चाहते थे तो आपको एक अलग स्क्रीन पर लेकर जाया जाता था, जहां नीले कलर का एक एनिमेटेड सर्कल घूमता रहता था. उस मोड में सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती थी और जवाब स्क्रीन पर दिखाई देता था.
चैटजीपीटी का नया फीचर
अगर कोई लाइन मिस हो जाए तो यूज़र्स को वापस उसी वॉइस मोड से बाहर निकलकर चैट में जाकर जवाब पढ़ना पड़ता था. यह कई लोगों के लिए थोड़ा झंझट वाला एक्सपीरियंस था. हालांकि, अब ओपनएआई ने अपने इस सिस्टम को पूरा बदल दिया है. कंपनी ने चैटजीपीटी की चैट विंडो को ही वॉइस एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दिया है. इससे अब यूज़र्स चैटबॉक्स में ही वॉइस मोड का भी इस्तेमाल कर पाएंगे. अब आप जैसे ही कुछ बोलेंगे, उसी चैट में लाइव टेक्स्ट के रूप में जवाब भी दिखने लगेगा. इसके मतलब है कि अब चैटजीपीटी में टेक्स्ट के साथ-साथ वॉइस यानी आवाज़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इससे यूज़र्स की चैटजीपीटी के साथ बातचीत काफी स्मूद और नैचुरल हो जाएगी.
You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed.— OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025
You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time.
Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w
ओपनएआई के द्वारा चैटजीपीटी में किया गया बदलाव सिर्फ आवाज़ सुनने तक सीमित नहीं है. अब बातचीत के दौरान अगर ChatGPT कोई इमेज, मैप या कोई विजुअल दिखाता है, तो वही सब आपको रियल टाइम में चैट विंडो पर दिख जाएगा, जबकि पहले वॉइस मोड में विजुअल्स स्क्रीन पर नहीं दिखते थे. आइए हम आपको ओपनएआई के द्वारा चैटजीपीटी में किए गए कुछ अहम बदलावों को पॉइंट वाइज़ के रूप में बताते हैं:
- एक ही चैट में बोलना और साथ में जवाब पढ़ना
- जवाब मिस होने की प्रॉब्लम खत्म
- इमेज और मैप भी बातचीत के दौरान दिखेंगे
- पुराना अलग voice mode चाहें तो अभी भी उपलब्ध
- वेब और मोबाइल दोनों पर rollout शुरू
पुराना इंटरफेस यूज़ करने ऑप्शन भी उपलब्ध
यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि अब अगर आप वॉइस मोड से टेक्स्ट मोड में वापस आना चाहेंगे तो आपको स्क्रीन पर मौजूद End बटन दबाना होगा. यह स्विच ऑटोमैटिक नहीं है. हालांकि, जिन लोगों को पुराना वाला यानी वॉइस मोड के लिए अलग इंटरफेस पसंद है, उनके लिए भी कंपनी ने एक ऑप्शन छोड़ा है. वो Settings में Voice Mode के अंदर जाकर Separate mode को ऑन करके पुराने इंटरफेस का वही एक्सपीरियंस वापस पा सकते हैं. कुल मिलाकर, नया Voice in Chat फीचर चैटजीपीटी को डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा आसान बना देता है. अब लोग बात करते हुए साथ में स्क्रीन पर जवाब भी देख पाएंगे, जिससे चैटजीपीटी का उपयोग पहले की तुलना में ज्यादा इंटरऐक्टिव, तेज़ और यूज़र-फ्रेंडली हो गया है.