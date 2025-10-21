ETV Bharat / technology

WhatsApp पर नहीं चलेगा ChatGPT, जानें क्यों 5 जनवरी 2026 होगा आखिरी दिन

Meta के नए नियमों के बाद ChatGPT 15 जनवरी 2026 से WhatsApp पर उपलब्ध नहीं रहेगा, यूज़र्स को हिस्ट्री लिंक करने की सलाह दी गई.

Due to Meta’s new policy, ChatGPT will stop working on WhatsApp starting January 15, 2026.
Meta की नई पॉलिसी के चलते 15 जनवरी 2026 से ChatGPT का WhatsApp पर इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाएगा. (फोटो क्रेडिट: ChatGPT)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2025 at 4:39 PM IST

हैदराबाद: AI यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया भर में तहलका मचाने वाली कंपनी ओपनएआई ने अब कंफर्म किया है कि ChatGPT जनवरी 2026 से WhatsApp पर नहीं चलेगा. कंपनी ने अपनी वेबसाइट के FAQ सेक्शन को अपडेट करते हुए बताया कि 15 जनवरी 2026 - वो आखिरी दिन होगा जब यूज़र्स इस चैटबॉट से WhatsApp पर बात कर पाएंगे.

व्हाट्सएप पर नहीं चलेगा चैटजीपीटी

OpenAI ने अपनी वेबसाइट पर बिल्कुल साफ लिखा,

"15 जनवरी 2026 से ChatGPT अब WhatsApp पर उपलब्ध नहीं रहेगा. हालांकि, ChatGPT iOS, Android और वेब पर पहले की तरह उपलब्ध रहेगा".

इसका मतलब है कि व्हाट्सएप से हटने के बाद भी ChatGPT का एक्सेस मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर पहले की तरह रहेगा.

क्यों बंद हो रहा है ChatGPT का WhatsApp वाला चैटबॉट?

दरअसल, मेटा की नई बिज़नेस एपीआई पॉलिसी अपडेट के मुताबिक, अब किसी भी थर्ड-पार्टी एआई चैटबॉट को व्हाट्सएप पर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी. मेटा ने अपनी पॉलिसी में साफ कहा है कि,

"एआई सर्विस देने वाले - जैसे ChatGPT, Perplexity, Luzia, Poke वगैरह — अब WhatsApp Business Solution को एक्सेस नहीं कर सकते.”

इसे सीधे शब्दों में कहें तो मेटा अब जनरल-पर्पस एआई असिस्टेंट को व्हाट्सएप से हटा रहा है ताकि Meta AI ही एकमात्र चैटबॉट बना रहे.

Meta new WhatsApp API policy forces ChatGPT and other AI bots to shut down
ChatGPT iOS, Android और वेब पर पहले की तरह उपलब्ध रहेगा. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat)

OpenAI का यूज़र्स के लिए अलर्ट

ओपनएआई ने यूज़र्स से कहा है कि अगर वो व्हाट्सएप पर चैटजीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो अपना अकाउंट जल्द लिंक करें ताकि चैट हिस्ट्री सेव हो सके, क्योंकि व्हाट्सएप चैट एक्सपोर्ट करने की सुविधा नहीं देता है. कंपनी ने यूज़र्स से कहा है कि अगर वो अपना व्हाट्सएप अकाउंट चैटजीपीटी से डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो अपना फोन नंबर अनलिंक भी कर सकते हैं.

फीचर15 जनवरी 2026 के बाद का स्टेट्स
व्हाट्सएप पर चैटजीपीटीबंद हो जाएंगे
चैटजीपीटी ऐप्स (iOS, Android, Web)उपलब्ध रहेंगे
व्हाट्सएप के जरिए चैट एक्सपोर्ट्स करने की सुविधासपोर्ट बंद हो जाएगा
व्हाट्सएप पर मेटा एआई सपोर्ट जारी रहेगा

इस स्टेप की असली वजह

मेटा का कहना है कि यह कदम सर्वर लोड को कम करने के लिए उठाया गया है. हालांकि, टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली मकसद मेटा एआई को एक्सक्लूसिव चैटबॉट बनाना है. दरअसल, मेटा एआई अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप - तीनों ऐप्स में गहराई से जोड़ा जा रहा है. ऐसे में कंपनी चाहती है कि उनके यूज़र्स किसी भी एआई बेस्ड वर्क के लिए उनके एआई प्लेटफॉर्म यानी Meta AI का ही इस्तेमाल करें.

इसमें मज़ेदार बात है कि अब मेटा यूज़र्स की एआई चैट्स के बेस पर एड्स टारगेट और कंटेंट पर्सनलाइज़्ड करेगा. इसका मतलब है कि मेटा एआई से जो बातें करते हैं, वही आपके विज्ञापन और आपको दिखने वाली फीड रिकमेंडेशन की रूप-रेखा तैयार करेगी.

