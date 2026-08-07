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ChatGPT ने फ़्री यूज़र्स के लिए टेक्स्ट चैट की लिमिट हटाई, नए GPT-5.6 मॉडल किए पेश

Plus और Pro यूज़र्स को नया GPT-5.6 Sol मॉडल और रीज़निंग स्लाइडर मिलता है, जो फ़ैक्ट से जुड़ी गलतियों को 68 प्रतिशत तक कम करता है. ( फोटो - OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI ने ChatGPT के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिससे फ्री और पेड, दोनों तरह के यूज़र्स को फ़ायदा होगा. इस अपडेट में फ्री यूज़र्स के लिए अनलिमिटेड टेक्स्ट चैट, एक नया GPT-5.6 Luna मॉडल और एक खास 'Think' बटन शामिल है. OpenAI ने कहा कि यह अपडेट अपनी बड़ी यूज़र कम्युनिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक, हर हफ़्ते लगभग एक अरब लोग ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं. अब तक, 'Free' और 'Go' टियर के यूज़र्स को एक खास चैट लिमिट तक पहुंचने पर रुकावटों का सामना करना पड़ता था. उन्हें या तो लिमिट रीसेट होने का इंतज़ार करने या आगे इस्तेमाल जारी रखने के लिए पेड प्लान में अपग्रेड करने के नोटिफ़िकेशन मिलते थे. OpenAI इस लिमिट को पूरी तरह से हटा रहा है. अगले हफ़्ते से, 'Free' और 'Go' यूज़र्स के लिए GPT-5.6 Luna डिफ़ॉल्ट AI मॉडल बन जाएगा और यह GPT-5.5 की जगह ले लेगा. इस मॉडल अपग्रेड के साथ, इन टियर्स पर टेक्स्ट चैट के लिए रेट लिमिट लागू नहीं होगी और वे बिना किसी रुकावट के बातचीत कर सकेंगे. इस अपडेट में एक नया 'Think' बटन भी जोड़ा गया है. इसे दबाने पर मॉडल मुश्किल सवालों पर ज़्यादा गहराई से और विस्तार से सोच-विचार करता है. हालांकि टेक्स्ट लिमिट हटा दी गई हैं, लेकिन फ़ाइल अपलोड, इमेज जनरेशन और वॉइस चैट पर लगी सामान्य पाबंदियां पहले जैसी ही रहेंगी.