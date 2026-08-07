ChatGPT ने फ़्री यूज़र्स के लिए टेक्स्ट चैट की लिमिट हटाई, नए GPT-5.6 मॉडल किए पेश
OpenAI ने फ़्री ChatGPT यूज़र्स के लिए टेक्स्ट चैट की लिमिट हटा दी है. नए 'Think' फ़ीचर के साथ GPT-5.6 Luna मॉडल लॉन्च किए हैं.
Published : August 7, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने ChatGPT के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिससे फ्री और पेड, दोनों तरह के यूज़र्स को फ़ायदा होगा. इस अपडेट में फ्री यूज़र्स के लिए अनलिमिटेड टेक्स्ट चैट, एक नया GPT-5.6 Luna मॉडल और एक खास 'Think' बटन शामिल है. OpenAI ने कहा कि यह अपडेट अपनी बड़ी यूज़र कम्युनिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक, हर हफ़्ते लगभग एक अरब लोग ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं.
अब तक, 'Free' और 'Go' टियर के यूज़र्स को एक खास चैट लिमिट तक पहुंचने पर रुकावटों का सामना करना पड़ता था. उन्हें या तो लिमिट रीसेट होने का इंतज़ार करने या आगे इस्तेमाल जारी रखने के लिए पेड प्लान में अपग्रेड करने के नोटिफ़िकेशन मिलते थे. OpenAI इस लिमिट को पूरी तरह से हटा रहा है. अगले हफ़्ते से, 'Free' और 'Go' यूज़र्स के लिए GPT-5.6 Luna डिफ़ॉल्ट AI मॉडल बन जाएगा और यह GPT-5.5 की जगह ले लेगा.
We’re making better intelligence easier to access in ChatGPT for everyone:— OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026
- GPT-5.6 Sol now powers both Instant and deep reasoning for Plus & Pro users, delivering more factual, focused responses.
- Free & Go users get unlimited text chats with GPT-5.6 Luna starting tomorrow. pic.twitter.com/JXhmj5GLTH
इस मॉडल अपग्रेड के साथ, इन टियर्स पर टेक्स्ट चैट के लिए रेट लिमिट लागू नहीं होगी और वे बिना किसी रुकावट के बातचीत कर सकेंगे. इस अपडेट में एक नया 'Think' बटन भी जोड़ा गया है. इसे दबाने पर मॉडल मुश्किल सवालों पर ज़्यादा गहराई से और विस्तार से सोच-विचार करता है. हालांकि टेक्स्ट लिमिट हटा दी गई हैं, लेकिन फ़ाइल अपलोड, इमेज जनरेशन और वॉइस चैट पर लगी सामान्य पाबंदियां पहले जैसी ही रहेंगी.
रोलआउट की जानकारी
यह अपडेट वेब, मोबाइल और डेस्कटॉप पर उपलब्ध है. हालांकि, OpenAI ने साफ़ किया है कि ये बदलाव सिर्फ़ ChatGPT के रेगुलर चैट एक्सपीरिएंस पर लागू होंगे. Codex और ChatGPT Work में इस्तेमाल होने वाले GPT-5.6 Sol मॉडल पर इस अपडेट का कोई असर नहीं पड़ेगा.
Plus और Pro यूज़र्स के लिए क्या बदलाव होंगे?
इसके Plus और Pro सब्सक्राइबर्स को आज से अपडेटेड GPT-5.6 Sol मॉडल मिलना शुरू हो जाएगा. इस मॉडल की खास बात यह है कि इसमें 'इंस्टेंट' और 'थिंकिंग' वाले रिस्पॉन्स, दोनों ही एक ही मॉडल में शामिल हैं. इससे यूज़र्स को अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग मॉडल्स के बीच स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
We’re making better intelligence easier to access in ChatGPT for everyone:— OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026
- GPT-5.6 Sol now powers both Instant and deep reasoning for Plus & Pro users, delivering more factual, focused responses.
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एक नए स्लाइडर की मदद से यूज़र्स यह तय कर सकते हैं कि जवाब देने से पहले मॉडल कितना सोचे. आसान सवालों के लिए यूज़र्स स्लाइडर को कम कर सकते हैं और रिसर्च, प्लानिंग या कोडिंग जैसे मुश्किल कामों के लिए इसे बढ़ा सकते हैं.
OpenAI का दावा है कि नए मॉडल तथ्यों के मामले में ज़्यादा भरोसेमंद हैं. फाइनेंशियल, मेडिकल और कानूनी सवालों पर किए गए इंटरनल टेस्ट में, GPT-5.5 Instant की तुलना में GPT-5.6 Luna ने तथ्यात्मक गलतियों को 62 प्रतिशत कम किया, जबकि GPT-5.6 Sol ने गलतियों को 68 प्रतिशत कम किया.