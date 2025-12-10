ETV Bharat / technology

ChatGPT ने भारत में लॉन्च की नई Personalities, अब आपके पसंदीदा अंदाज़ में बात करेगा AI

ChatGPT ने इंडिया में अपनी Personalities फीचर शुरू की है, जिसमें आठ अलग चैट स्टाइल मिलते हैं और GPT 5.1 के साथ इन्हें अपग्रेड किया गया है. ( फोटो क्रेडिट: x/@satyamknavneet )

हैदराबाद: भारत के ChatGPT यूजर्स को आज एक नया फीचर मिला है, जिससे चैटजीपीटी के साथ उनके चैट करने का अंदाज़ बदलकर पूरी तरह से पर्सनलाइज़्ड हो जाएगा. 10 दिसंबर 2025 यानी आज ही भारत के कई यूज़र्स के वेब वर्ज़न के होम पेज पर एक पॉपअप दिखाई दिया, जिसमें Try a new personality for ChatGPT लिखा था. इसका मतलब है कि अब आप अपनी चैट का टोन और स्टाइल अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

दरअसल, ओपनआई ने इस फीचर को पहले भी पेश किया था, लेकिन GPT 5.1 मॉडल के साथ इसे और अपग्रेड कर दिया गया है. गैजेट्स 360 ने इस अपडेट को स्पॉट किया है. इस फीचर के जरिए यूज़र्स सिर्फ ChatGPT का टोन और स्टाइल बदल सकते हैं. इसका मॉडल की असल क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता. इसका मतलब है कि आपका चैटजीपीटी बॉक्स आपके द्वारा चुनी गई स्टाइल में ही चैटिंग करेगा, लेकिन उसकी नॉलेज और परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी. यूज़र्स चाहें तो इसे सेटिंग्स में जाकर बदल भी सकते हैं.

Personalities कितनी होती है?

रिपोर्ट के मुताबिक, चैटजीपीटी में यूज़र्स को कुल आठ प्रीसेट पर्सनैलिटीज देखने को मिलेंगी. OpenAI ने इन प्रीसेट मोड्स को इसलिए बनाया ताकि यूजर्स को हर बार लंबा प्रॉम्प्ट लिखकर ChatGPT को बताना न पड़े कि किस अंदाज में जवाब देना है. ये प्रीसेट्स GPT 4o हटाए जाने के बाद लाए गए थे ताकि यूजर एक्सपीरियंस बेहतर रहे. फिलहाल, चैटजीपीटी में मौजूद आठ पर्सनैलिटीज कुछ इस प्रकार हैं: