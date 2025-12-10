ETV Bharat / technology

ChatGPT ने भारत में लॉन्च की नई Personalities, अब आपके पसंदीदा अंदाज़ में बात करेगा AI

ChatGPT ने इंडिया में अपनी Personalities फीचर उपलब्ध कराई है, जिससे यूजर्स अब AI का टोन और चैटिंग स्टाइल अपनी पसंद से चुन सकते हैं.

ChatGPT has launched its Personalities feature in India, which offers eight different chat styles and has been upgraded with GPT 5.1.
ChatGPT ने इंडिया में अपनी Personalities फीचर शुरू की है, जिसमें आठ अलग चैट स्टाइल मिलते हैं और GPT 5.1 के साथ इन्हें अपग्रेड किया गया है. (फोटो क्रेडिट: x/@satyamknavneet)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 5:07 PM IST

हैदराबाद: भारत के ChatGPT यूजर्स को आज एक नया फीचर मिला है, जिससे चैटजीपीटी के साथ उनके चैट करने का अंदाज़ बदलकर पूरी तरह से पर्सनलाइज़्ड हो जाएगा. 10 दिसंबर 2025 यानी आज ही भारत के कई यूज़र्स के वेब वर्ज़न के होम पेज पर एक पॉपअप दिखाई दिया, जिसमें Try a new personality for ChatGPT लिखा था. इसका मतलब है कि अब आप अपनी चैट का टोन और स्टाइल अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

दरअसल, ओपनआई ने इस फीचर को पहले भी पेश किया था, लेकिन GPT 5.1 मॉडल के साथ इसे और अपग्रेड कर दिया गया है. गैजेट्स 360 ने इस अपडेट को स्पॉट किया है. इस फीचर के जरिए यूज़र्स सिर्फ ChatGPT का टोन और स्टाइल बदल सकते हैं. इसका मॉडल की असल क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता. इसका मतलब है कि आपका चैटजीपीटी बॉक्स आपके द्वारा चुनी गई स्टाइल में ही चैटिंग करेगा, लेकिन उसकी नॉलेज और परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी. यूज़र्स चाहें तो इसे सेटिंग्स में जाकर बदल भी सकते हैं.

Personalities कितनी होती है?

रिपोर्ट के मुताबिक, चैटजीपीटी में यूज़र्स को कुल आठ प्रीसेट पर्सनैलिटीज देखने को मिलेंगी. OpenAI ने इन प्रीसेट मोड्स को इसलिए बनाया ताकि यूजर्स को हर बार लंबा प्रॉम्प्ट लिखकर ChatGPT को बताना न पड़े कि किस अंदाज में जवाब देना है. ये प्रीसेट्स GPT 4o हटाए जाने के बाद लाए गए थे ताकि यूजर एक्सपीरियंस बेहतर रहे. फिलहाल, चैटजीपीटी में मौजूद आठ पर्सनैलिटीज कुछ इस प्रकार हैं:

Personalityस्टाइल कैसा है
Defaultबैलेंस्ड, न्यूट्रल और नैचुरल
Professionalबिल्कुल पॉलिश्ड और प्रिसाइस, ऑफिस टोन
Friendlyवार्म, चैटी, इंसान जैसा कंवर्सेशन
Candidडायरेक्ट, मोटिवेटिंग, सीधी बात
Quirkyइमैजिनेटिव, थोड़ा फन और क्रिएटिव
Efficientछोटा, साफ और सीधा जवाब
Nerdyटेक्नी, डीप एक्सप्लोरेटिव, एनथुजिएस्ट
Cynicalथोड़ी सर्कास्टिक, क्रिटिकल और ड्राई ह्यूमर

GPT 5.1 के बाद क्या बदलाव आया

नवंबर से पहले यूजर्स के पास सिर्फ पांच मोड थे, लेकिन GPT 5.1 अपडेट के बाद OpenAI ने तीन नई पर्सनैलिटीज जोड़ दीं, जो नीचे लिखी हुई हैं:

  1. Professional
  2. Candid
  3. Quirky
  • इसके अलावा Default मोड को भी फाइन ट्यून किया गया है.
  • Listener और Robots नाम के मोड्स को बदलकर Friendly और Efficient कर दिया गया है.
  • Nerdy और Cynical वैसे ही बने हुए हैं.

ChatGPT Personalities का फायदा क्या है

  1. चैट अब आपकी पसंद के टोन में होती है
  2. हर बार प्रॉम्प्ट लिखकर स्टाइल बताने की जरूरत नहीं
  3. लंबे सेशन में पर्सनैलिटी बनी रहती है
  4. हर नई चैट भी उसी स्टाइल में रहती है
  5. स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्क, राइटिंग, प्रोग्रामिंग सबके लिए अलग टोन मिल जाता है
  6. अब ChatGPT की हर बातचीत आपकी पसंद के मुताबिक होगी.

GPT 5.2 पर रिपोर्ट

एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक OpenAI जल्द ही GPT 5.2 लॉन्च कर सकता है. इसमें मौजूदा प्रीसेट्स और बेहतर होंगे और हो सकता है यूजर्स को कुछ नई पर्सनैलिटीज भी देखने को मिलें.

