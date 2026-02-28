ETV Bharat / technology

ChatGPT में आ सकता है Naughty Chats फीचर, एडल्ट बातचीत की तैयारी कर रहा OpenAI

ChatGPT में Naughty Chats फीचर आने की चर्चा तेज़, एडल्ट बातचीत के लिए उम्र की सख़्त जांच अनिवार्य होगी. ( Image Credit: OpenAI )

हैदराबाद: दुनिया के सबसे पॉपुलर एआई कंपनी OpenAI के चैटबॉट ChatGPT में एक नया फीचर आने की चर्चा हो रही है. इस फीचर का नाम 'Naughty Chats' होगा. इस फीचर का मकसद चैटजीपीटी के एडल्ट यूज़र्स को ज्यादा खुले अंदाज और एडल्ट टोन वाले कॉन्वर्सेशन की अनुमति देना है. हालांकि, इसके लिए सख़्त नियम और यूज़र्स के उम्र की पुष्टि भी अनिवार्य होगी. एंड्रॉयड ऑथोरिटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चैटजीपीटी ऐप के वर्ज़न 1.2026.055 में कुछ ऐसे कोड मिले हैं, जिनसे इस नए फीचर का संकेत मिलता है. कोड के अनुसार, ऐप में एक नया टॉगल दिया जा सकता है, जिसे यूज़र अपनी मर्ज़ी से ऑन या ऑफ कर पाएंगे. अगर यह टॉगल ऑन किया गया, तो चैटजीपीटी जवाब देने के दौरान थोड़ा ज्यादा "स्पाइसी" या एडल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकेगा. हालांकि, यह तभी होगा, जब यूज़र खुद ऐसे जवाब मांगे. उम्र को लेकर होगी सख़्ती इस फीचर के साथ सबसे खास बात उम्र की पुष्टि को माना जा रहा है. ओपनएआई साफ तौर पर चाहता है कि 18 साल से कम उम्र के लोग इस तरह की बातचीत तक न पहुंच पाए. अगर सिस्टम किसी यूज़र की उम्र को सही तरीके से पहचान नहीं पाता, तो उसे अपने-आप नाबालिग माना जाएगा. ऐसे में मामलों में यूज़र्स को अतिरिक्त स्टेप्स के जरिए अपनी उम्र वेरीफाई करनी होगी.