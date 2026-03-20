ETV Bharat / technology

ChatGPT में अब बनेगी AI वीडियो, Sora को जोड़ने की प्लानिंग

ओपनएआई Sora को ChatGPT में लाकर यूजर्स को टेक्स्ट और इमेज से वीडियो बनाने की सुविधा सीधे चैट में देगी. ( OpenAI )

हैदराबाद: OpenAI की Sora AI वीडियो जनरेशन मॉडल अब चैटजीपीटी में आने वाली है. इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट्स आई थीं कि कंपनी Sora को ChatGPT को जोड़ने की प्लानिंग चल रही है. अब एक नई रिपोर्ट में इस ख़बर की पुष्टि भी हो गई है, क्योंकि चैटजीपीटी के एंड्रॉयड ऐप के कोड में इसके सबूत मिले हैं. इससे साफ लगता है कि OpenAI अपनी फ्लैगशिप ऐप में इस पॉपुलर एआई वीडियो फीचर को लाने की तैयारी कर रही है. एंड्रॉयड ऑथोरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, ChatGPT के एंड्रॉयड ऐप वर्ज़न 1.2026.076 में APK Teardown के दौरान कई टेक्स्ट स्निपेट्स मिले हैं जो Sora इंटीग्रेशन की ओर इशारा करते हैं. इनमें Video in ChatGPT is here" जैसा मैसेज है उसके बाद "Transform text and image into video with dialogue, soundtrack, and style" लिखा है. इसके अलावा इसमें फ्रेज भी दिखे जैसे "Try it with a photo", "Create video" और "Explore, create, and share videos". ChatGPT में ही बना पाएंगे एआई वीडियो ये स्ट्रिंग्स यूजर इंटरफेस का हिस्सा लगती हैं जो यूजर्स को दिखाई देंगी. आमतौर पर ऐसी चीजें तब जोड़ी जाती हैं, जब फीचर रिलीज के करीब होता है. हालांकि इन स्निपेट्स में Sora का नाम सीधे नहीं लिया गया है लेकिन डिस्क्रिप्शन से साफ है कि इसी फीचर की बात हो रही है. ओपनएआई शायद जानबूझकर नाम अलग रख रही है ताकि स्टैंडअलोन Sora ऐप से अलग पहचान बनी रहे.