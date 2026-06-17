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ChatGPT का मार्केट शेयर 50% से नीचे आया, Gemini और Claude को मिली बढ़त

चैटजीपीटी सबसे तेजी से 1 अरब मंथली यूज़र्स तक पहुंचने वाला ऐप बन गया है. ( Image Credit: OpenAI )

हैदराबाद: आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में बच्चा-बच्चा जानता है, लेकिन आज से करीब साढ़े तीन साल पहले जब अमेरिका की एक एआई कंपनी OpenAI ने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी ChatGPT लॉन्च किया था तब एआई के बारे में शायद ही कोई जानता था. हालांकि, अब पिछले साढ़े तीन सालों में एआई की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है. अब दुनियाभर के करोड़ों लोग रोज इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एआई कंपनियों के बीच का कंप्टीशन भी पहले से काफी बढ़ चुका है. एनालिटिक्स फर्म सेंसर टॉवर की हाल ही में आई स्टेट ऑफ एआई रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, ओपनएआई का चैटजीपीटी अभी भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एआई असिस्टेंट है, लेकिन पहली बार इसका मार्केट शेयर 50 प्रतिशत से नीचे आ गया है. इसका कारण Google Gemini, एंथ्रोपिक का Claude और एक्सएआई के Grok जैसे एआई असिस्टेंट्स की तेज़ी से बढ़ती जा रही लोकप्रियता है. चैटजीपीटी की बादशाहत को मिली चुनौती रिपोर्ट के अनुसार चैटजीपीटी सबसे तेजी से एक अरब मंथली यूज़र्स तक पहुंचने वाला ऐप बन गया है और फिलहाल इसके मंथली यूज़र्स की संख्या 1.1 अरब से भी ज्यादा है. इसके बाद Gemini के 66.2 करोड़ और क्लॉड के 24.5 करोड़ यूज़र्स हैं. जनवरी तक चैटजीपीटी का मार्केट शेयर 50% से ऊपर था, लेकिन मई के अंत तक में यह घटकर 46.4% पर आ गया, जबकि जेमिनी का शेयर 27.7% और क्लॉड का 10.3% तक पहुंच गया है. Grok, Perplexity, DeepSeek और MetaAI जैसे बाकी असिस्टेंट्स का मार्केट शेयर अभी भी 5% से कम है. रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि यूज़र्स अब एक असिस्टेंट से दूसरे पर शिफ्ट होने में पहले से ज्यादा सहज हो गए हैं. पहले ज्यादातर लोग सिर्फ चैटजीपीटी पर ही भरोसा करते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और लोग बाकी एआई मॉडल्स पर भी भरोसा करने लगे हैं.