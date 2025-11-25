ChatGPT का नया Shopping Research फीचर: अब AI खुद ढूंढेगा आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट
ChatGPT का नया Shopping Research फीचर अब आपके लिए ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की पूरी रिसर्च करके पर्सनलाइज्ड बाइंग गाइड तैयार करता है.
Published : November 25, 2025 at 2:24 PM IST
हैदराबाद: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादातर लोगों के लिए खरीदारी करने का एक मुख्य जरिया बन चुका है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जानते होंगे कि उसमें सबसे टेंशन वाला काम सबसे प्रोडक्ट को ढूंढना होता है. जरा सोचिए, अगर आपके लिए यह काम भी एआई यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ही कर दे तो कैसा रहेगा. जी हां, अमेरिकन एआई कंपनी ओपनएआई ने अपने यूज़र्स के लिए एक ऐसा ही नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम शॉपिंग रिसर्च फीचर है. यह फीचर आपके पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट के रूप में काम करेगा. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.
चैटजीपीटी का शॉपिंग रिसर्च फीचर
यह फीचर प्रोडक्ट खोजने का पूरा प्रोसेस एक बातचीत की तरह कर देता है. आप बस अपना सवाल लिखें:
- “अंडर ₹80,000 सबसे पावरफुल गेमिंग लैपटॉप बताओ”
- “एकदम शांत चलने वाला स्टिक वैक्यूम चाहिए”
- “इन तीन स्ट्रोलर्स में से बेस्ट कौन-सा है?”
- “मेरी भांजी को गिफ्ट क्या दूं, जो आर्ट पसंद करती है?”
इस तरह का कोई भी शॉपिंग रिलेटेड सवाल, जब आप चैटजीपीटी में डालेंगे तो वो आपके लिए रिसर्च करना शुरू कर देगा.
Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products.— OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025
It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm
ये कैसे काम करता है?
ChatGPT का यह फीचर एक स्पेशल मॉडल GPT-5 Mini (Shopping-trained) से चलता है.
बैकएंड में ये चीजें करता है:
1. इंटरनेट पर लाइव सर्च: प्राइस, स्पेसिफिकेशन, रिव्यू, अवेलेबिलिटी – सबकी ताज़ा जानकारी जुटाता है.
2. Trusted Websites से डेटा: स्पैम या घटिया साइट्स को इग्नोर करता है, सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों को पढ़ता है.
3. आपके जवाबों के हिसाब से रिसर्च बदलता है: आप Not Interested या More Like This क्लिक कर दें तो पूरे रिजल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से बदल जाते हैं.
4. Personalized Buyer Guide तैयार: कुछ ही मिनटों में ये एक साफ-सुथरी रिपोर्ट देता है:
5. Top 3–5 Products बताता है: उनके फायदे–नुकसान, कौन-सा मॉडल किसके लिए बेस्ट है, प्राइस, फीचर्स, ट्रेड-ऑफ, किस रिटेलर पर सही डील मिलेगी.
इसे कैसे यूज़ करें?
स्टेप 1. चैट में कोई भी शॉपिंग सवाल पूछें
स्टेप 2. ChatGPT अपने आप “Shopping Research” कार्ड दिखा देगा
स्टेप 3. आप (+) मेन्यू से भी इसे चुन सकते हैं
स्टेप 4. AI आपसे बजट, जरूरत, पसंद, फीचर्स के बारे में सवाल करेगा
स्टेप 5. फिर आपके लिए गाइड तैयार हो जाएगी
अगर आपकी ChatGPT Memory ऑन है, और आपने पहले गेमिंग या फोटोग्राफी जैसी चीजें डिसकस की हैं, तो AI आपकी पसंद भी ध्यान में रखता है.
कौन-कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है?
- Free
- Go
- Plus
- Pro
- कंपनी ने अभी इस फीचर को सभी तरह के यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराया है. हालांकि, ऐसा हो सकता है कि बाद में कंपनी अपने इस फीचर की सुविधा फ्री प्लान वाले यूज़र्स को ना दें
क्यों है खास?
OpenAI के इंटरनल टेस्ट में Shopping Research की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा निकली:
|मॉडल
|एक्यूरेसी
|Shopping Research
|64%
|ChatGPT Search
|52%
|GPT-5 Thinking
|56%
|Mini Version
|37%
इस डेटा से समझ में आता है कि यह फीचर यूज़र की जरूरतों को सबसे सही तरीके से समझता है.
सीमाएं भी हैं
- कभी-कभी प्राइस या स्टॉक स्टेटस थोड़ा मिसमैच हो सकता है
- खरीदने से पहले रिटेलर की साइट ज़रूर चेक करना चाहिए
- लेकिन ओवरऑल यह फीचर शॉपिंग का आधा से ज्यादा झंझट खत्म कर देता है