ETV Bharat / technology

ChatGPT का नया Shopping Research फीचर: अब AI खुद ढूंढेगा आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट

ChatGPT के नए Shopping Research फीचर से अब यूज़र्स सीधे ऐप में प्राइस, फीचर्स और टॉप प्रोडक्ट्स की पर्सनलाइज्ड तुलना पा सकेंगे. ( फोटो क्रेडिट: OpenAI )

हैदराबाद: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादातर लोगों के लिए खरीदारी करने का एक मुख्य जरिया बन चुका है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जानते होंगे कि उसमें सबसे टेंशन वाला काम सबसे प्रोडक्ट को ढूंढना होता है. जरा सोचिए, अगर आपके लिए यह काम भी एआई यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी ही कर दे तो कैसा रहेगा. जी हां, अमेरिकन एआई कंपनी ओपनएआई ने अपने यूज़र्स के लिए एक ऐसा ही नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम शॉपिंग रिसर्च फीचर है. यह फीचर आपके पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंट के रूप में काम करेगा. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

चैटजीपीटी का शॉपिंग रिसर्च फीचर

यह फीचर प्रोडक्ट खोजने का पूरा प्रोसेस एक बातचीत की तरह कर देता है. आप बस अपना सवाल लिखें:

“अंडर ₹80,000 सबसे पावरफुल गेमिंग लैपटॉप बताओ”

“एकदम शांत चलने वाला स्टिक वैक्यूम चाहिए”

“इन तीन स्ट्रोलर्स में से बेस्ट कौन-सा है?”

“मेरी भांजी को गिफ्ट क्या दूं, जो आर्ट पसंद करती है?”

इस तरह का कोई भी शॉपिंग रिलेटेड सवाल, जब आप चैटजीपीटी में डालेंगे तो वो आपके लिए रिसर्च करना शुरू कर देगा.

ये कैसे काम करता है?

ChatGPT का यह फीचर एक स्पेशल मॉडल GPT-5 Mini (Shopping-trained) से चलता है.

बैकएंड में ये चीजें करता है:

1. इंटरनेट पर लाइव सर्च: प्राइस, स्पेसिफिकेशन, रिव्यू, अवेलेबिलिटी – सबकी ताज़ा जानकारी जुटाता है.

2. Trusted Websites से डेटा: स्पैम या घटिया साइट्स को इग्नोर करता है, सिर्फ भरोसेमंद स्रोतों को पढ़ता है.

3. आपके जवाबों के हिसाब से रिसर्च बदलता है: आप Not Interested या More Like This क्लिक कर दें तो पूरे रिजल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से बदल जाते हैं.