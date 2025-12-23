OpenAI का Your Year with ChatGPT फीचर लॉन्च, जानें चैटजीपीटी में आपने पूरे साल क्या-क्या किया
OpenAI का नया फीचर ChatGPT यूज़र्स को 2025 में की गई बातचीत, सवालों और इस्तेमाल का पूरा पर्सनल रिव्यू दिखाएगा.
Published : December 23, 2025 at 4:08 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने अपने यूज़र्स के लिए साल के आखिर में एक नया और दिलचस्प फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर का नाम Your Year with ChatGPT है. ओपनएआई का यह नया फीचर काफी हद तक Spotify Wrapped जैसा है, जिसमें यूज़र देख सकते हैं कि उन्होंने पूरे 2025 में ChatGPT को कैसे और किन कामों के लिए इस्तेमाल किया.
ओपनएआई के मुताबिक, यह एक ऑप्शनल और पर्सनलाइज़्ड ईयर-एंड एक्सपीरियंस है, जिसमें यूज़र्स को उनके पूरे साल की चैटजीपीटी एक्टिविटीज़ का ओवरव्यू मिलता है. इसमें यह भी दिखाया जाता है कि यूज़र किन टॉपिक्स पर ज्यादा सवाल पूछते रहे, किस तरह की क्वेरीज़ सर्च कीं और बातचीत के दौरान कौन से थीम्स सबसे ज्यादा समाने आए.
चैटजीपीटी में कैसे देखें पूरे साल का रिकैप?
ओपनएआई का कहना है कि यह जानकारी कार्ड जैसे फॉर्मेट में दिखाई जाएंगी, जिसे यूज़र चाहे तो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं. आइए अब हम आपको चैटजीपीटी के इस खास रिकैप फीचर को यूज़ करने का तरीका बताते हैं.
यह फीचर कैसे काम करता है: OpenAI के अनुसार, Your Year with ChatGPT पूरी तरह यूज़र की चैट हिस्ट्री पर आधारित है. इसी वजह से यह फीचर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्होंने मेमोरी और रेफरेंस चैट हिस्ट्री को ऑन रखा है. इसके अलावा OpenAI ने एक मिनिमम एक्टिविटी लिमीट भी तय की है. जिन यूज़र्स ने चैटजीपीटी का बहुत कम इस्तेमाल किया है, उन्हें सिर्फ बेसिक स्टैट्स ही देखने को मिलेंगे.
किन यूज़र्स को मिलेगा यह एक्सपीरियंस: यह फीचर Free, Plus और Pro यूज़र्स के लिए उपलब्ध है. हालांकि ओपनएआई ने साफ किया है कि Business, Enterprise और Edu प्लान वाले यूज़र्स को यह सुविधा नहीं मिलेगी.
कहां और कैसे दिखेगा फीचर: जब यह फीचर आपके अकाउंट में एक्टिव होगा, तो ChatGPT ऐप और वेब दोनों पर एक बैनर दिखाई देगा. इसके अलावा यूज़र होमपेज पर दिए गए प्लस आइकन पर टैप करके भी Your Year with ChatGPT सेलेक्ट कर सकते हैं.
अभी किन देशों में उपलब्ध है: OpenAI के मुताबिक, फिलहाल यह फीचर इंग्लिश भाषा में अमेरिका, यूनाइटेड किंग्डम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में रोलआउट किया जा रहा है. हालांकि, भारत में भी कई यूज़र्स को इसका एक्सेस मिलना शुरू हो चुका है.