OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, अब AI स्मार्ट तरीके से रखेगा सेहत का ख्याल

OpenAI ने ChatGPT Health लॉन्च किया, जिससे यूज़र सुरक्षित रूप से मेडिकल रिकॉर्ड जोड़कर AI की मदद से अपनी सेहत को बेहतर समझ सकेंगे.

ChatGPT Health aims to help users manage medical information
ChatGPT हेल्थ का मकसद यूज़र्स को मेडिकल जानकारी मैनेज करने में मदद करना है. (Image Credit: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 8, 2026 at 11:11 AM IST

हैदराबाद: ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम ChatGPT Health है. यह एक खास AI फीचर है, जिसकी मदद से यूज़र अपने मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स को सुरक्षित तरीके से ChatGPT से जोड़ सकेंगे. कंपनी का कहना है कि इससे यूज़र अपनी सेहत से जुड़े फैसले ज्यादा जानकारी के साथ और आत्मविश्वास से ले पाएंगे.

OpenAI में एप्लिकेशन की सीईओ फिदजी सिमो ने बताया कि ChatGPT Health, ChatGPT को एक पर्सनल सुपर-असिस्टेंट बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि यह फीचर लोगों को उनकी जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों में बेहतर जानकारी और सही टूल्स देकर उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा. सिमो ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए यह भी कहा कि मौजूदा हेल्थकेयर सिस्टम मरीजों और डॉक्टरों दोनों के लिए पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से अब दोनों AI टूल्स की तरफ बढ़ रहे हैं.

ChatGPT Health की खास बातें

OpenAI ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का हवाला देते हुए बताया कि 2023 से 2024 के बीच डॉक्टरों द्वारा AI के इस्तेमाल में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है. करीब 68% डॉक्टरों का मानना है कि AI उन्हें मरीजों की बेहतर देखभाल करने में मदद करता है. वहीं OpenAI द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में हर पांच में से तीन वयस्कों ने हाल के महीनों में हेल्थ या हेल्थकेयर से जुड़े कामों के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया और 75% लोगों को यह काफी मददगार लगा.

कंपनी के मुताबिक, पहले से ही करोड़ों लोग हर हफ्ते चैटजीपीटी से सेहत और वेलनेस से जुड़े सवाल पूछते हैं. ChatGPT Health इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर खास फोकस किया गया है. हेल्थ से जुड़ी बातचीत के लिए चैटजीपीटी के अंदर एक अलग स्पेस दिया गया है, जहां फाइल्स, चैट और जुड़े ऐप्स बाकी चैट्स से पूरी तरह अलग रहते हैं. OpenAI का कहना है कि इस डेटा का इस्तेमाल उसके AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाएगा.

यूज़र चाहें तो अपने मेडिकल रिकॉर्ड और वेलनेस ऐप्स को जोड़ सकते हैं, जिससे ChatGPT उन्हें ज्यादा पर्सनलाइज़्ड और काम की जानकारी दे सके. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि ChatGPT Health किसी बीमारी की पहचान या इलाज का विकल्प नहीं है और यह डॉक्टर की सलाह को रिप्लेस नहीं करता. इसका मकसद सिर्फ रोजमर्रा के सवालों को समझने और हेल्थ से जुड़े फैसलों में मदद करना है.

OpenAI ने डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म b.well के साथ साझेदारी की है, जिससे यूज़र अपने हेल्थ डेटा को खुद कंट्रोल कर सकें. फिलहाल इस फीचर के लिए वेटलिस्ट रखी गई है और मेडिकल रिकॉर्ड कनेक्ट करने की सुविधा अभी अमेरिका तक सीमित है. आने वाले समय में इसे धीरे-धीरे दूसरे देशों में भी उपलब्ध कराया जाएगा.

संपादक की पसंद

