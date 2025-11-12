ChatGPT में आएगा नया Group Chat फीचर, अब दोस्तों के साथ मिलकर कर पाएंगे काम
OpenAI जल्द ChatGPT में Group Chat फीचर ला सकता है, जिससे यूजर्स मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट पर रियल-टाइम में काम कर सकेंगे.
Published : November 12, 2025 at 5:19 PM IST
हैदराबाद: OpenAI जल्द ही ChatGPT में एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जो लोगों के चैट करने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. इसके बारे में आ रही एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनएआई अपने एआई मॉडल चैटजीपीटी में ग्रुप चैट फीचर लेकर आने वाला है. ChatGPT Group Chat फीचर के जरिए यूज़र्स एक साथ मिलकर चैटजीपीटी की मदद से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.
ChatGPT Group Chat क्या है?
इस फीचर के बारे में आई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर यूजर्स को एक ग्रुप चैट बनाने और उसमें लिंक शेयर करके लोगों को इनवाइट करने की सुविधा देगा. इसका मतलब है कि अब चाहे दोस्त हों या ऑफिस के कलीग्स, सब एक ही चैट में मिलकर चैटजीपीटी से सवाल पूछ पाएंगे. यूज़र्स एक साथ चैटजीपीटी के ग्रुप में मिलकर कहीं घूमने का प्लान सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के साथ-साथ उस पर काम भी कर सकते हैं.
इस फीचर को Anthropic के Claude Projects जैसा बताया जा रहा है, जो टीम को एक ही AI इंटरफ़ेस में काम करने की सुविधा देता है. अगर ऐसा होता है कि दुनियाभर में चैटजीपीटी यूज़ करने वाले यूज़र्स का एक्सपीरियंस काफी बदल जाएगा. खासतौर पर ऑफिस में काम करने वाले और स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह फीचर काफी काम आ सकता है.
Group Chat के मुख्य फीचर्स (लीक के अनुसार)
|फीचर
|डिटेल
|Invite Link System
|एक क्लिक में लिंक बनाएं और किसी को भी जोड़ें
|Previous Messages Access
|नए यूजर को जुड़ते ही पूरी चैट हिस्ट्री दिखेगी
|Custom Instructions
|ग्रुप के लिए ChatGPT को कस्टम रोल दिए जा सकते हैं
|Memory Safety
|पर्सनल ChatGPT मेमोरी ग्रुप चैट में यूज़ नहीं होगी
|File Uploads & Reactions
|यूजर्स फाइल अपलोड कर सकते हैं, रिप्लाई या रिएक्शन दे सकते हैं
|Image Creation & Web Search
|चैट में इमेज जनरेट करने और वेब सर्च की सुविधा
|Notification Control
|ChatGPT को “auto reply” या “mention reply only” मोड में सेट किया जा सकता है
चैटजीपीटी ग्रुप चैट फीचर की लीक रिपोर्ट को AIPRM के इंजीनियर Tibor Blaho ने X (पुराना नाम Twitter) पर शेयर किया है, जिसमें फीचर के कई स्क्रीनशॉट दिखाए गए हैं. हालांकि, ओपनएआई ने अभी तक इस फीचर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. कंपनी ने ना ही इसके रिलीज़ डेट के बारे में कोई जानकारी दी है और ना ही ये बताया है कि यह फीचर सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए होगा या फ्री यूज़र्स भी इसका फायदा उठा पाएंगे. ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआत में यह फीचर ChatGPT वेब वर्ज़न पर टेस्ट किया जाएगा और बाद में मोबाइल ऐप्स में लाया जाएगा.