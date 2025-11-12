ETV Bharat / technology

ChatGPT में आएगा नया Group Chat फीचर, अब दोस्तों के साथ मिलकर कर पाएंगे काम

OpenAI जल्द ChatGPT में Group Chat फीचर ला सकता है, जिससे यूजर्स मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट पर रियल-टाइम में काम कर सकेंगे.

With the ChatGPT Group Chat feature, users will now be able to work on projects together.
ChatGPT Group Chat फीचर से यूजर्स अब एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाएंगे. (फोटो क्रेडिट: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: OpenAI जल्द ही ChatGPT में एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जो लोगों के चैट करने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. इसके बारे में आ रही एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनएआई अपने एआई मॉडल चैटजीपीटी में ग्रुप चैट फीचर लेकर आने वाला है. ChatGPT Group Chat फीचर के जरिए यूज़र्स एक साथ मिलकर चैटजीपीटी की मदद से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

ChatGPT Group Chat क्या है?

इस फीचर के बारे में आई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर यूजर्स को एक ग्रुप चैट बनाने और उसमें लिंक शेयर करके लोगों को इनवाइट करने की सुविधा देगा. इसका मतलब है कि अब चाहे दोस्त हों या ऑफिस के कलीग्स, सब एक ही चैट में मिलकर चैटजीपीटी से सवाल पूछ पाएंगे. यूज़र्स एक साथ चैटजीपीटी के ग्रुप में मिलकर कहीं घूमने का प्लान सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के साथ-साथ उस पर काम भी कर सकते हैं.

इस फीचर को Anthropic के Claude Projects जैसा बताया जा रहा है, जो टीम को एक ही AI इंटरफ़ेस में काम करने की सुविधा देता है. अगर ऐसा होता है कि दुनियाभर में चैटजीपीटी यूज़ करने वाले यूज़र्स का एक्सपीरियंस काफी बदल जाएगा. खासतौर पर ऑफिस में काम करने वाले और स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह फीचर काफी काम आ सकता है.

Group Chat के मुख्य फीचर्स (लीक के अनुसार)

फीचरडिटेल
Invite Link Systemएक क्लिक में लिंक बनाएं और किसी को भी जोड़ें
Previous Messages Accessनए यूजर को जुड़ते ही पूरी चैट हिस्ट्री दिखेगी
Custom Instructionsग्रुप के लिए ChatGPT को कस्टम रोल दिए जा सकते हैं
Memory Safetyपर्सनल ChatGPT मेमोरी ग्रुप चैट में यूज़ नहीं होगी
File Uploads & Reactionsयूजर्स फाइल अपलोड कर सकते हैं, रिप्लाई या रिएक्शन दे सकते हैं
Image Creation & Web Searchचैट में इमेज जनरेट करने और वेब सर्च की सुविधा
Notification ControlChatGPT को “auto reply” या “mention reply only” मोड में सेट किया जा सकता है

चैटजीपीटी ग्रुप चैट फीचर की लीक रिपोर्ट को AIPRM के इंजीनियर Tibor Blaho ने X (पुराना नाम Twitter) पर शेयर किया है, जिसमें फीचर के कई स्क्रीनशॉट दिखाए गए हैं. हालांकि, ओपनएआई ने अभी तक इस फीचर की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. कंपनी ने ना ही इसके रिलीज़ डेट के बारे में कोई जानकारी दी है और ना ही ये बताया है कि यह फीचर सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए होगा या फ्री यूज़र्स भी इसका फायदा उठा पाएंगे. ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआत में यह फीचर ChatGPT वेब वर्ज़न पर टेस्ट किया जाएगा और बाद में मोबाइल ऐप्स में लाया जाएगा.

TAGGED:

CHATGPT
CHATGPT GROUP CHAT
CHATGPT NEW FEATURE 2025
OPENAI GROUP CHAT
CHATGPT MULTI USER CHAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.