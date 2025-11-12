ETV Bharat / technology

ChatGPT में आएगा नया Group Chat फीचर, अब दोस्तों के साथ मिलकर कर पाएंगे काम

ChatGPT Group Chat फीचर से यूजर्स अब एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाएंगे. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: OpenAI जल्द ही ChatGPT में एक ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जो लोगों के चैट करने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. इसके बारे में आ रही एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, ओपनएआई अपने एआई मॉडल चैटजीपीटी में ग्रुप चैट फीचर लेकर आने वाला है. ChatGPT Group Chat फीचर के जरिए यूज़र्स एक साथ मिलकर चैटजीपीटी की मदद से किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं. ChatGPT Group Chat क्या है? इस फीचर के बारे में आई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर यूजर्स को एक ग्रुप चैट बनाने और उसमें लिंक शेयर करके लोगों को इनवाइट करने की सुविधा देगा. इसका मतलब है कि अब चाहे दोस्त हों या ऑफिस के कलीग्स, सब एक ही चैट में मिलकर चैटजीपीटी से सवाल पूछ पाएंगे. यूज़र्स एक साथ चैटजीपीटी के ग्रुप में मिलकर कहीं घूमने का प्लान सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के साथ-साथ उस पर काम भी कर सकते हैं.