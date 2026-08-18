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OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT for Teens, जानें Study Mode की खासियत

OpenAI ने 13 से 17 साल के टीनएजर्स के लिए ChatGPT का नया वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें पैरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं.

Strict safeguards regarding issues such as self-harm, violence, and eating disorders will remain enabled by default; the company has also partnered with CodeAI.
सेल्फ-हार्म, हिंसा और ईटिंग डिसऑर्डर जैसे मामलों में सख्त सेफगार्ड्स डिफॉल्ट रूप से ऑन रहेंगे, कंपनी ने CodeAI से पार्टनरशिप भी की है. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के युग में टीनएजर्स की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इस बीच अमेरिका की एआई कंपनी ओपनएआई ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने टीनएजर्स के लिए चैटजीपीटी का एक नया वर्ज़न लॉन्च किया है, जिसका नाम ChatGPT for Teens है. इसे खासतौर पर 13 से 17 साल तक के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है.

दरअसल, पिछले कुछ वक्त से एआई चैटबॉट्स की वजह से टीनएजर्स के मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर की वजह से कई एआई कंपनियों के खिलाफ दुनियाभर में केस दर्ज किए गए, जिनमें कुछ मामलों में बच्चों की जान तक जाने की बातें सामने आई थी. इस कारण ओपनएआई ने अब स्टडी मोड और सेफ्टी दोनों पर ध्यान देते हुए टीनएजर्स के लिए चैटजीपीटी का एक नया वर्ज़न लॉन्च किया है, जो नया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा.

पढ़ाई में मदद करेगा स्टडी मोड

इस नए वर्ज़न का सबसे खास फीचर स्टडी मोड है. यह फीचर बच्चों को सीधा जवाब देने के बजाय स्टेप-बाय-स्टेप गाइडेंस देता है, ताकि वो खुद सोचकर सवालों को सोल्व करना सीखें. ओपनएआई ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए बताया कि अगर सिस्टम को ऐसा लगता है कि कोई टीनएजर होमवर्क का शॉर्टकट ढूंढ रहा है चो चैटबॉट उसे वापस स्टडी मोड की तरफ भेज देता है.

Study mode provides step-by-step guidance to children instead of giving direct answers.
स्टडी मोड बच्चों को सीधा जवाब देने के बजाय स्टेप-बाय-स्टेप गाइडेंस देता है. (Image Credit: OpenAI)

इसके अलावा क्विज़ और लर्निंग विजुअलाइजेशन जैसे टूल्स भी बच्चों के लिए रिलीज़ किए गए इस नए वर्ज़न में शामिल किए गए हैं. इनकी मदद से बच्चे अपनी समझ को टेस्ट कर सकते हैं. पैरेंट्स या गार्डियन चाहें तो स्टडी आवर्स फीचर की मदद से यह तय कर सकते हैं कि किस वक्त में स्टडी मोड अपने आप ऑन रहे.

सेफ्टी को लेकर क्या-क्या बदला

ओपनएआई का कहना है कि यह नया एक्सपीरियंस कंपनी के अंडर-18 प्रिसिपल्स पर बेस्ड है, जो डेवलपमेंटल साइंस और एक्सपर्ट्स की सलाह से तैयार किए गए हैं. इसके जरिए सेल्फ-हार्म यानी खुद को नुकसान पहुंचाना, हिंसा, ईटिंग डिसऑर्डर, खतरनाक एक्टिविटीज़ और सेक्शुअल कंटेंट जैसे मामलों में पहले से ज्यादा सख्त सेफगार्ड्स डिफॉल्ट रूप से चालू रहेंगे.

This new experience is based on the company's 'Under-18' principles.
यह नया एक्सपीरियंस कंपनी के अंडर-18 प्रिसिपल्स पर बेस्ड है. (Image Credit: OpenAI)

पेटेंट्स के लिए इसमें पैरेंटल कंट्रोल्स और फैमिली टूल्स को भी शामिल किया गया है, जिनसे वो सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं, सेफ्टी नोटिफिकेशन्स पा सकते हैं और क्वाइट आवर्स (Quite Hours) सेट कर सकते हैं.

हालांकि, यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर कोई टीनएजर इन सेफ्टी फीचर्स से बचना चाहे तो क्या वो ऐसा कर पाएगा या नहीं. बच्चे आमतौर पर पैरेंटल कंट्रोल जैसे सिस्टम को बायपास करने में माहिर होते हैं, इसलिए इस नए वर्ज़न और नए सिस्टम का असली टेस्ट आने वाले वक्त में होगा.

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