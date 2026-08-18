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OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT for Teens, जानें Study Mode की खासियत

सेल्फ-हार्म, हिंसा और ईटिंग डिसऑर्डर जैसे मामलों में सख्त सेफगार्ड्स डिफॉल्ट रूप से ऑन रहेंगे, कंपनी ने CodeAI से पार्टनरशिप भी की है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के युग में टीनएजर्स की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इस बीच अमेरिका की एआई कंपनी ओपनएआई ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने टीनएजर्स के लिए चैटजीपीटी का एक नया वर्ज़न लॉन्च किया है, जिसका नाम ChatGPT for Teens है. इसे खासतौर पर 13 से 17 साल तक के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है. दरअसल, पिछले कुछ वक्त से एआई चैटबॉट्स की वजह से टीनएजर्स के मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर की वजह से कई एआई कंपनियों के खिलाफ दुनियाभर में केस दर्ज किए गए, जिनमें कुछ मामलों में बच्चों की जान तक जाने की बातें सामने आई थी. इस कारण ओपनएआई ने अब स्टडी मोड और सेफ्टी दोनों पर ध्यान देते हुए टीनएजर्स के लिए चैटजीपीटी का एक नया वर्ज़न लॉन्च किया है, जो नया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा. पढ़ाई में मदद करेगा स्टडी मोड इस नए वर्ज़न का सबसे खास फीचर स्टडी मोड है. यह फीचर बच्चों को सीधा जवाब देने के बजाय स्टेप-बाय-स्टेप गाइडेंस देता है, ताकि वो खुद सोचकर सवालों को सोल्व करना सीखें. ओपनएआई ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए बताया कि अगर सिस्टम को ऐसा लगता है कि कोई टीनएजर होमवर्क का शॉर्टकट ढूंढ रहा है चो चैटबॉट उसे वापस स्टडी मोड की तरफ भेज देता है.