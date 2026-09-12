ChatGPT Desktop App में आए Cute Pets, अब बिना ऐप खोले शुरू कर पाएंगे चैट
ChatGPT Desktop App के नए Pets फीचर से अब आप स्क्रीन पर तैरते प्यारे साथी के जरिए तुरंत नई चैट शुरू कर सकते हैं.
Published : September 12, 2026 at 4:40 PM IST
हैदराबाद: चैटजीपीटी के डेस्कटॉप ऐप में एक नया और मजेदार बदलाव आया है. अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे-छोटे प्यारे पेट्स (Pets) दिखाई देंगे. ये पेट्स सिर्फ दिखने में प्यारे नहीं है. ये आपके काम को आसान भी बनाते हैं. जब आप दूसरे ऐप्स में व्यस्त होते हैं, तब भी ये पेट्स आपके चैट के अपडेट देते रहते हैं. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप सीधे इन पेट्स से ही नई चैट शुरू कर सकते हैं.
ये Pets स्क्रीन पर तैरते हुए नज़र आते हैं. ये दूसरे विंडोज के ऊपर रहते हैं. जब चैटजीपीटी कोई काम कर रहा होता है, तो पेट्स उसकी स्थिति बताते हैं. काम चल रहा है या जवाब का इंतजार है, सब बिल्कुल साफ दिख जाता है. इसमें अब एक और नया फीचर आ गया है. Pets के नीचे एक छोटा इनपुट बॉक्स आता है. वहां पर आप टाइप करके या बोलकर तुरंत नई चैट शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको पूरा डेस्कटॉप ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी.
वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे यूज़र्स Pets के जरिए जल्दी से अपना काम बताता है. जैसे- मुझे फोकस करना है, आज की मीटिंग्स क्लियर कर दो इत्यादि. Pets तुरंत काम शुरू कर देते हैं और जवाब भी देते हैं. इससे समय बचता है और काम में रुकावट भी कम होती है.
Your pet has a job now.— ChatGPT (@ChatGPT) September 11, 2026
Pets help you keep track of your chats while you’re away from the desktop app. Now, you can start a new chat right from your pet, too.
Not a pet person? Meet Mini: the same shortcuts and updates, taking up less space on your screen.
Pick your pet—or go… pic.twitter.com/jKuwztlt4W
Mini ऑप्शन भी है, अगर Pet नहीं चाहिए
Pets को कुछ लोग पसंद नहीं करते. उनके लिए Mini नाम का ऑप्शन दिया गया है. मिनी में सिर्फ छोटा कंट्रोल पैनल दिखाई देता है, कोई कैरेक्टर नहीं होता. यह जगह भी कम लेता है और स्क्रीन साफ रहती है, लेकिन फिर भी फीचर्स बिल्कुल सेम ही होते हैं. इसके जरिए भी आप नई चैट शुरू करना, अपडेट देखना या कोई भी और काम आसानी से कर सकते हैं.
आप सेटिंग्स में जाकर अपनी पसंदीदा Pet को चुन सकते हैं या Mini चुन सकते हैं. इसमें Built-in-Pets की सुविधा भी उपलब्ध है. चाहें खुद का कस्टम Pet भी बना सकते हैं.
कैसे चालू करें और इस्तेमाल करें
- इसके लिए आपको सबसे पहले डेस्कटॉप ऐप खोलना होगा.
- उसके बाद सेटिंग्स में जाकर Pets सेक्शन चुनें.
- अब Pet या Mini में से कोई एक ऑप्शन चुनें.
- उसके बाद `/pet` कमांड दें या कमांड मेन्यू से दिखाएं.
macOS पर Option+Space और Windows पर Windows+Alt+P शॉर्टकट भी काम करता है। Pet को छिपाना हो तो फिर से वही कमांड दें. ये फीचर macOS और Windows दोनों पर उपलब्ध है. ये फीचर macOS और Windows दोनों पर उपलब्ध है.
इस फीचर की मदद से चैटजीपीटी को दूसरे कामों के साथ इस्तेमाल करना काफी आसान हो गया है. काम करते-करते बिना ध्यान भटकाए चैट शुरू कर सकते हैं और अपडेट भी मिलते रहेंगे.