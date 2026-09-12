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ChatGPT Desktop App में आए Cute Pets, अब बिना ऐप खोले शुरू कर पाएंगे चैट

जिनको Pet कैरेक्टर पसंद नहीं उन्हें Mini ऑप्शन मिलता है जिसमें सिर्फ छोटा कंट्रोल पैनल दिखता है और जगह भी कम लेता है. ( Image Credit: X/Chatgpt )

हैदराबाद: चैटजीपीटी के डेस्कटॉप ऐप में एक नया और मजेदार बदलाव आया है. अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटे-छोटे प्यारे पेट्स (Pets) दिखाई देंगे. ये पेट्स सिर्फ दिखने में प्यारे नहीं है. ये आपके काम को आसान भी बनाते हैं. जब आप दूसरे ऐप्स में व्यस्त होते हैं, तब भी ये पेट्स आपके चैट के अपडेट देते रहते हैं. इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप सीधे इन पेट्स से ही नई चैट शुरू कर सकते हैं. ये Pets स्क्रीन पर तैरते हुए नज़र आते हैं. ये दूसरे विंडोज के ऊपर रहते हैं. जब चैटजीपीटी कोई काम कर रहा होता है, तो पेट्स उसकी स्थिति बताते हैं. काम चल रहा है या जवाब का इंतजार है, सब बिल्कुल साफ दिख जाता है. इसमें अब एक और नया फीचर आ गया है. Pets के नीचे एक छोटा इनपुट बॉक्स आता है. वहां पर आप टाइप करके या बोलकर तुरंत नई चैट शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको पूरा डेस्कटॉप ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी. वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे यूज़र्स Pets के जरिए जल्दी से अपना काम बताता है. जैसे- मुझे फोकस करना है, आज की मीटिंग्स क्लियर कर दो इत्यादि. Pets तुरंत काम शुरू कर देते हैं और जवाब भी देते हैं. इससे समय बचता है और काम में रुकावट भी कम होती है. Mini ऑप्शन भी है, अगर Pet नहीं चाहिए