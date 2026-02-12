ETV Bharat / technology

ChatGPT Deep Research बना और पावरफुल, यूजर्स को मिले नए कंट्रोल और बेहतर फीचर्स

अब ChatGPT Deep Research में वेबसाइट चुनकर सटीक रिसर्च कर सकते हैं और फुल स्क्रीन रिपोर्ट व्यूअर में पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं. ( Open AI )

हैदराबाद: OpenAI ने इस हफ्ते चैटजीपीटी के डीप रिसर्च टूल में कुछ बड़े अपडेट्स का ऐलान किया है. चैटजीपीटी डीप रिसर्च को पहली बार फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था. इसका मकसद यूज़र्स को मुश्किल और लंबे रिसर्च वाले काम में मदद करना था, जहां कई स्टेप्स में जानकारी जमा करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है. अब एक साल बाद कंपनी ने इसमें नए कंट्रोल और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस को भी जोड़ दिए हैं. खास वेबसाइट से रिसर्च करना आसान पहले क्या था: ChatGPT Deep Research में पहले एआई पूरी इंटरनेट पर खुलकर सर्च करता था. अगर किसी खास वेबसाइट से ही जानकारी चाहिए होती थी, तो ये बात प्रॉम्प्ट में लिखनी पड़ती थी और उसके बाद भी कई बार एआई बाकी वेबसाइट्स से भी जानकारी लाकर देता था. इससे रिजल्ट में गलतियां या सोर्स से भरोसा कम होता था. इसका मतलब कि यूज़र के हाथ में कंट्रोल तो था, लेकिन उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता था और फिर भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलते थे. अब क्या हुआ: अब ओपनएआई ने इसे सिस्टम लेवल पर बना दिया है. अब चैटजीपीटी के प्रॉम्प्ट विंडो में ही एक ऑप्शन आता है - Sites → Manage sites. इसमें आप आसानी से अपनी पसंद की वेबसाइट्स या डोमेन को जोड़ सकते हैं. आप इसे दो तरीकों से सेट कर सकते हैं: पूरी तरह सीमित कर दें: इससे यह सिर्फ आपकी बताई गई साइट्स से ही रिसर्च करेगा और बाकी इंटरनेट को टच भी नहीं करेगा. प्राथमिकता दें: इस सेटिंग में ओपनएआई आपकी बताई गई साइट्स से रिसर्च करने को प्राथमिकता देगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य वेबसाइट्स से भी सर्च कर सकता है. ओपनएआई ने डीप रिसर्च में इस फीचर को इन-बिल्ट कर दिया है. अब आपको हर बार प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे रिसर्च पहले से ज्यादा सटीक, भरोसेमंद और फोकस्ड होगी. कनेक्टेड ऐप्स वाला फीचर पहले क्या था: डीप रिसर्च सिर्फ वेब सर्च पर ही निर्भर हुआ करता था. अगर आपके पास कोई प्राइवेट या स्पेशल डेटा सोर्स था (जैसे गूगल ड्राइव में मौजूद डॉक्यूमेंट्स आदि) तो एआई उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता था. आपको अपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल को अपलोड करने के बाद ही एआई उसमें से रिसर्च करके रिजल्ट्स देता था. यह काफी लिमिटेड और मुश्किल प्रोसेस था. अब क्या हुआ: अब आप अपने कनेक्टेड ऐप्स (जैसे - गूगल ड्राइव, शेयरपॉइंट या इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा सर्विसेज़ आदि) को डीप रिसर्च से जोड़ सकते हैं. ये ऐप्स भरोसेमंद सोर्स बन जाते हैं. एआई उन्हें रीड-ओनली मोड में इस्तेमाल कर सकता है. इससे रिसर्च करना ज्यादा एक्यूरेट और भरोसेमंद हो जाता है. इसके लिए आप सेटिंग्स में जाकर खुद चुन सकते हैं कि आपको कौन-से ऐप्स इनेबल करने हैं. रिसर्च प्लान को एडिट करने वाला फीचर