ChatGPT Deep Research बना और पावरफुल, यूजर्स को मिले नए कंट्रोल और बेहतर फीचर्स
OpenAI ने ChatGPT Deep Research टूल में वेबसाइट कंट्रोल, एडिटेबल प्लान, फुल स्क्रीन व्यूअर और GPT-5.2 Instant अपडेट जोड़ा.
Published : February 12, 2026 at 2:18 PM IST
हैदराबाद: OpenAI ने इस हफ्ते चैटजीपीटी के डीप रिसर्च टूल में कुछ बड़े अपडेट्स का ऐलान किया है. चैटजीपीटी डीप रिसर्च को पहली बार फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था. इसका मकसद यूज़र्स को मुश्किल और लंबे रिसर्च वाले काम में मदद करना था, जहां कई स्टेप्स में जानकारी जमा करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है. अब एक साल बाद कंपनी ने इसमें नए कंट्रोल और बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस को भी जोड़ दिए हैं.
खास वेबसाइट से रिसर्च करना आसान
पहले क्या था: ChatGPT Deep Research में पहले एआई पूरी इंटरनेट पर खुलकर सर्च करता था. अगर किसी खास वेबसाइट से ही जानकारी चाहिए होती थी, तो ये बात प्रॉम्प्ट में लिखनी पड़ती थी और उसके बाद भी कई बार एआई बाकी वेबसाइट्स से भी जानकारी लाकर देता था. इससे रिजल्ट में गलतियां या सोर्स से भरोसा कम होता था. इसका मतलब कि यूज़र के हाथ में कंट्रोल तो था, लेकिन उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता था और फिर भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलते थे.
अब क्या हुआ: अब ओपनएआई ने इसे सिस्टम लेवल पर बना दिया है. अब चैटजीपीटी के प्रॉम्प्ट विंडो में ही एक ऑप्शन आता है - Sites → Manage sites. इसमें आप आसानी से अपनी पसंद की वेबसाइट्स या डोमेन को जोड़ सकते हैं. आप इसे दो तरीकों से सेट कर सकते हैं:
पूरी तरह सीमित कर दें: इससे यह सिर्फ आपकी बताई गई साइट्स से ही रिसर्च करेगा और बाकी इंटरनेट को टच भी नहीं करेगा.
प्राथमिकता दें: इस सेटिंग में ओपनएआई आपकी बताई गई साइट्स से रिसर्च करने को प्राथमिकता देगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य वेबसाइट्स से भी सर्च कर सकता है.
ओपनएआई ने डीप रिसर्च में इस फीचर को इन-बिल्ट कर दिया है. अब आपको हर बार प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे रिसर्च पहले से ज्यादा सटीक, भरोसेमंद और फोकस्ड होगी.
कनेक्टेड ऐप्स वाला फीचर
पहले क्या था: डीप रिसर्च सिर्फ वेब सर्च पर ही निर्भर हुआ करता था. अगर आपके पास कोई प्राइवेट या स्पेशल डेटा सोर्स था (जैसे गूगल ड्राइव में मौजूद डॉक्यूमेंट्स आदि) तो एआई उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता था. आपको अपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल को अपलोड करने के बाद ही एआई उसमें से रिसर्च करके रिजल्ट्स देता था. यह काफी लिमिटेड और मुश्किल प्रोसेस था.
अब क्या हुआ: अब आप अपने कनेक्टेड ऐप्स (जैसे - गूगल ड्राइव, शेयरपॉइंट या इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा सर्विसेज़ आदि) को डीप रिसर्च से जोड़ सकते हैं. ये ऐप्स भरोसेमंद सोर्स बन जाते हैं. एआई उन्हें रीड-ओनली मोड में इस्तेमाल कर सकता है. इससे रिसर्च करना ज्यादा एक्यूरेट और भरोसेमंद हो जाता है. इसके लिए आप सेटिंग्स में जाकर खुद चुन सकते हैं कि आपको कौन-से ऐप्स इनेबल करने हैं.
रिसर्च प्लान को एडिट करने वाला फीचर
पहले क्या था: डीप रिसर्च शुरू होने पर एआई खुद एक प्लान बनाता था, यानी उसे रिसर्च करने के लिए कैसे-कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं. अगर आपको उसके स्टेप्स में कुछ गलत लगता था या आप कुछ बदलना चाहते थे, तो आपको पूरी रिपोर्ट तैयार होने का इंतजार करना पड़ता था या पूरे प्रोसेस को कैंसिल करके फिर से प्रॉम्प्ट डालना पड़ता था. यानी यूजर के पास चालू प्रोसेस के बीच में बदलाव करने का कोई तरीका नहीं था. इससे यूजर का समय बर्बाद होता था.
अब क्या हुआ: अब एआई रिसर्च करने के लिए बनाए गए अपने प्लान में भी यूज़र्स को रिव्यू और एडिट करने का ऑप्शन देता है. आप रिसर्च प्रोसेस शुरू होने से पहले ही एआई के स्टेप्स देख सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं. इसके अलावा रिसर्च शुरू होने के बाद भी आप रियल-टाइम प्रोग्रेस देख सकते हैं और बीच में भी इंटरप्ट करके फॉलो-अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप नए सोर्स को एड कर सकते हैं.
व्यूइंग एक्सपीरियंस हुआ बेहतर
पहले क्या था: डीप रिसर्च में पहले रिसर्च पूरी होने के बाद रिपोर्ट चैट विंडो के अंदर ही दिखती थी यानी उसी चैट थ्रेड में लंबा-चौड़ा टेक्स्ट, सोर्स लिंक्स और सबकुछ मिक्स हो जाता था. इससे लंबी रिपोर्ट पढ़ने में मुश्किल होती थी. अलग से कोई इंडेक्स यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं होता था. सोर्स या साइटेशन देखने के लिए भी अलग पैनल नहीं था.
अब क्या हुआ: अब नई अपडेट के बाद व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी प्रोफेशनल और यूज़र-फ्रेंडली हो गया है. इसमें आए बदलाव कुछ इस प्रकार हैं:
1. नया साइडबार एंट्री पॉइंट: अब डीप रिसर्च शुरू करने, ट्रैक करने और मैनेज करने के लिए एक अलग, रीडिज़ाइन किया गया साइडबार एरिया है. इस साइडबार को यूजर अब आसान तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. वो एक ही जगह से रिसर्च शुरू कर सकते हैं, प्रोग्रेस देख सकते हैं और रिपोर्ट को मैनेज भी कर सकते हैं.
2. फुल स्क्रीन रिपोर्ट व्यूअर: अब रिपोर्ट अलग से फुल-स्क्रीन में खुलती है. ये चैट विंडो से अलग होती है, इसलिए पूरा फोकस रिपोर्ट पर रहता है. इसमें भी तीन मुख्य पार्ट्स होते हैं. इसके बाईं ओर इंडेक्स यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स, मेन एरिया में पूरी रिपोर्ट और दाईं ओर साइटेशन पैनल होता है, जिसमें सोर्स की लिंक या रेफरेंस लिंक्स मेंशन किए जाते हैं.
इन सभी नए फीचर्स को मिलाकर अब डीप रिसर्च में रिपोर्ट पढ़ना और उसे मैनेज करना यूज़र्स के लिए काफी आसान हो गया है. ऐसे में उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस भी निश्चित तौर पर बेहतर हुआ है.
GPT-5.2 Instant मॉडल अपडेट
इन सभी चीजों के अलावा ओपनएआई ने GPT-5.2 Instant मॉडल तो भी अपडेट कर दिया है. कंपनी के मुताबिक अब जवाब देने का स्टाइल ज्यादा बैलेंस्ड, ग्राउंडेड और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिट हो गया है. खासकर How-to गाइड्स और सलाव वाले सवालों के जवाब पहले से ज्यादा क्लियर, रिलेवेंट और बेहतर हो गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां पहले आती है.