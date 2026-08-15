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ChatGPT में आया नया Computer History फीचर, जो याद रखेगा आपकी मैक एक्टिविटी

यह फीचर फिलहाल सिर्फ Pro, Business और Enterprise यूजर्स के लिए उपलब्ध है, और डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है. ( Image Credit: IANS )

ओपनएआई ने अपने इस नए फीचर का ऐलान अपने आधिकारिक एक्स हैंडल और कंपनी के डेस्कटॉप ऐप चेंजलॉग के जरिए किया है. कंपनी के मुताबिक, यह फीचर फिलहाल ChatGPT के Pro, Business और Enterprise यूजर्स के लिए उपलब्ध है. Business और Enterprise वर्कस्पेस में इसे इस्तेमाल करने से पहले एडमिन को मंजूरी देनी होगी, उसके बाद ही हर मेंबर अपनी मर्जी से इसे ऑन कर पाएगा.

हैदराबाद: ओपनएआई ने अपने चैटजीपीटी डेस्कटॉप ऐप में मैक यूज़र्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है. इस नए फीचर का नाम कंप्यूटर हिस्ट्री (Computer History) है. यह एक ऑप्ट-इन फीचर है यानी यह अपने आप ऑन नहीं रहता, बल्कि यूजर को खुद ऑन करना पड़ता है. यह उन ऐप्स और वेबसाइट्स पर यूज़र्स की एक्टिविटीज़ को याद रखने में मदद करता है, जिन पर उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई हो.

आपको याद होगा कि पहले Chronicle नाम का एक एक्सपेरिमेंटल फीचर आया था, जो स्क्रीनशॉट और OCR टेक्नोलॉजी के जरिए यूज़र की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता था. अब इस फीचर की जगह कंप्यूटर हिस्ट्री ले रहा है, जो एक अलग तरीके से काम करता है. यह न तो स्क्रीनशॉट लेता है, न स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है और न ही माइक्रोफोन या सिस्टम ऑडियो इस्तेमाल करता है. इसके बजाय यह मैक के एक्सेसिबिलिटी सिस्टम के जरिए क्लिक, टाइपिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट्स और ऐप्स के बीच स्विचिंग जैसी एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक करता है. ओपनएआई के मिनिक कुंडेल ने कंपनी की घोषणा में कहा कि यह फीचर स्क्रीन या ऑडियो कैप्चर पर निर्भर नहीं रहता.

यह फीचर इस तरीके से जमा की गई जानकारियों को पहले मैक पर करीब 48 घंटे तक अस्थायी रूप से स्टोर करता है, फिर उसे मेमोरी में बदलने के लिए ओपनएआई के सर्वर पर प्रोसेस किया जाता है. कंपनी का कहना है कि प्रोसेसिंग के बाद ओरिजिनल डेटा को सर्वर पर नहीं रखा जाता और ना ही इसे मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, अगर कानूनी तौर पर जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया जा सकता है. फाइनल मेमोरी फाइल्स टेक्स्ट के रूप में सीधे यूजर के मैक पर ही सेव होती हैं.

प्राइवेसी को लेकर उठे सवाल

यह फीचर यूजर की काफी बारीक एक्टिविटी को भी ट्रैक करता है, इसलिए इसे लेकर विंडोज़ के विवादित Recall फीचर से तुलना भी हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, मैक पर स्टोर होने वाली ये फाइल्स एन्क्रिप्टेड नहीं होती और इसलिए थ्योरी के अनुसार दूसरे ऐप्स भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं. इस कारण प्राइवेसी को लेकर यूज़र्स की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं होती. हालांकि, ओपनएआई ने यूज़र्स को पूरा कंट्रोल भी दिया है.

मेन्यू बार में यूजर किसी भी ऐप को इस ट्रैकिंग से बाहर रख सकते हैं, फीचर को कभी भी पॉज कर सकते हैं और पिछले दस मिनट, एक घंटे, एक दिन या पूरी हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकते हैं. इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि प्राइवेट ब्राउज़िंग की एक्टिविटी को इसमें कभी शामिल नहीं किया जाता है. इस फीचर को फिलहाल ग्लोबल स्तर पर रोलआउट किया जा रहा है. हालांकि, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, यूके और स्विट्जरलैंड के यूजर्स को यह फीचर आने वाले हफ्तों में मिलेगा.