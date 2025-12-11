ETV Bharat / technology

ChatGPT बना दुनिया का नंबर-1 ऐप, Instagram और TikTok को छोड़ा पीछे!

AppMagic के ताज़ा डेटा के मुताबिक 2025 में ChatGPT सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है. ( फोटो क्रेडिट: Getty Images )

हैदराबाद: 2025 का साल खत्म होने वाला है. इस साल की शुरुआत से लेकर अंत तक में दुनिया की ऐप लिस्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. पिछले कई सालों से, हर साल ऐप की लिस्ट में नंबर-1 ऐप का खिताब TikTok, Instagram और Facebook जैसे सोशल मीडिया ऐप्स को ही जाता था, लेकिन इस बार गेम बदल चुका है और ऐप की लिस्ट में एक नया चैंपियन सामने आया है, जिसका नाम ChatGPT है.

OpenAI के इस एआई ऐप दुनिया के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दबदबा खत्म करते हुए अपनी बादशाहत दिखा दी है. एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, चैटजीपीटी दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है. इस वजह से इसने इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स को भी पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 ऐप का खिताब अपने नाम कर लिया है.

AppMagic के ताज़ा डेटा के मुताबिक सिर्फ इस साल ChatGPT को 902 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है. यह TikTok से करीब 200 मिलियन और Instagram से लगभग 380 मिलियन ज्यादा है. ओपनएआई के इस एआई ऐप की जर्नी को समझना दिलचस्प है क्योंकि ChatGPT ने सिर्फ ढाई साल में वो मुकाम हासिल कर लिया है, जो सोशल मीडिया दिग्गजों ने कई साल में बनाया था. इसके साथ ही ChatGPT की कुल लाइफटाइम इंस्टाल 1.5 बिलियन के करीब पहुंच गई है, जिससे साफ दिखता है कि AI अब सिर्फ टेक गीक्स की चीज नहीं रही बल्कि लोगों की रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ का हिस्सा बन चुकी है.

ChatGPT इतना तेज़ी से क्यों आगे बढ़ रहा है?

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी एआई टेक्नोलॉजी की चर्चा तो पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि शुरुआत में एआई सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स की चीज मानी जाती थी, लेकिन अब दुनियाभर के लोगों को समझ में आ रहा है कि यह सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम आम लोगों की भी जरूरत बन सकता है. ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा है.

इस कारण अब एआई की एंट्री मेनस्ट्रीम में भी हो चुकी है. OpenAI का ChatGPT जेनरेटिव AI को रोजमर्रा के इस्तेमाल में लेकर आया और यही वजह है कि इसका एडॉप्शन TikTok के शुरुआती सालों जैसा दिखने लगा है. यूज़र्स सिर्फ टेस्टिंग नहीं कर रहे बल्कि इसे अपनी डिजिटल दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं.