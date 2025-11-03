ETV Bharat / technology

ChatGPT Atlas, Perplexity Comet और अन्य AI ब्राउज़र ने पेवॉल्स को किया बायपास: रिपोर्ट

ChatGPT Atlas और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्राउज़र ने कथित तौर पर पेवॉल और ब्लॉकर्स को बायपास किया है.

ChatGPT Atlas
ChatGPT Atlas (फोटो - OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 4:15 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: टेक दिग्गज OpenAI के ChatGPT Atlas, पेरप्लेक्सिटी के Comet ब्राउज़र, और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ब्राउज़र कथित तौर पर पेवॉल और ब्लॉकर्स को बायपास करने में सक्षम हैं. कुछ रिपोर्ट की माने तो, Atlas और Comet उन पेज पर सामग्री प्रिंट करने के लिए कहे जाने के बाद कई पेवॉल लेख तैयार करने में सक्षम थे.

इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे न्यूज प्लेटफ़ॉर्म और अन्य ब्लॉग साइटों की कमाई में और गिरावट आ सकती है, जहां प्रीमियम कंटेंट भुगतान करने वाले ग्राहकों द्वारा देखी जानी है.

अनधिकृत सामग्री तक पहुंच रहे AI ब्राउज़र
कोलंबिया जर्नलिज्म रिव्यू की माने तो, ChatGPT Atlas और Comet ब्राउज़र, दोनों ही ऐसे लेख तैयार करते थे, जो पेवॉल के पीछे छिपे होते थे. हालांकि Edge ब्राउज़र में कोपायलट मोड और द ब्राउज़र कंपनी के Dia जैसे अन्य AI ब्राउज़र भी मौजूद हैं, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह क्रिया इन दो विशेष उत्पादों में प्रमुख थी.

गौरतलब है कि Atlas और Comet दोनों ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं, और Comet सभी के लिए एडवांस एजेंटिक क्रियाएं भी प्रदान करता है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Atlas और Comet, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू में प्रकाशित नौ हज़ार शब्दों वाले एक लेख को पूरा प्राप्त करने में सफल रहे, जिसके लिए भुगतान करना ज़रूरी था.

यूजर्स ने कथित तौर पर AI ब्राउज़रों से 'इस लेख का पाठ प्रिंट करने' के लिए कहा, तो दोनों ब्राउज़रों ने पूरा पाठ प्रदर्शित किया, जिससे उन्हें प्लेटफ़ॉर्म की सशुल्क सदस्यता के बिना ही सामग्री देखने की सुविधा मिली. रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि स्टैंडअलोन चैटबॉट इंटरफ़ेस में एक ही प्रॉम्प्ट का उपयोग करने पर समान परिणाम नहीं मिले.

इस रिपोर्ट के अनुसार, इन AI ब्राउज़रों द्वारा ये अनधिकृत गतिविधियां इसलिए की जा सकती हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत काम करने वाले एजेंट गैर-AI ब्राउज़र का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से 'अप्रभेद्य' होते हैं. उदाहरण के लिए, Google Chrome या Mozilla Firefox पर कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, ब्राउज़र या सर्च इंजन क्रॉलर पर निर्भर करते हैं, जो कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करके डेटा को स्क्रैप करते हैं और उसे यूजर के इंटरफ़ेस पर दिखाते हैं.

हालांकि, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब ये एजेंट किसी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वे खुद को यूजर के तौर पर पहचानने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं और वेबसाइट के साथ यूजर की तरह ही इंटरैक्ट करते हैं.

इसके फलस्वरूप, वेबसाइटों के लिए क्रॉलर्स को ब्लॉक करना या उनकी कार्रवाई को अवैध घोषित करना असंभव हो जाता है. यहां तक कि अगर क्रॉलर्स को रोबोट एक्सक्लूज़न प्रोटोकॉल के ज़रिए मैन्युअल रूप से ब्लॉक भी किया जाता है, तो भी एजेंट उनके डिजिटल हस्ताक्षर में थोड़ा बदलाव करके उन्हें यूनीक बना सकते हैं.

