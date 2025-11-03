ETV Bharat / technology

ChatGPT Atlas, Perplexity Comet और अन्य AI ब्राउज़र ने पेवॉल्स को किया बायपास: रिपोर्ट

ChatGPT Atlas ( फोटो - OpenAI )

हैदराबाद: टेक दिग्गज OpenAI के ChatGPT Atlas, पेरप्लेक्सिटी के Comet ब्राउज़र, और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ब्राउज़र कथित तौर पर पेवॉल और ब्लॉकर्स को बायपास करने में सक्षम हैं. कुछ रिपोर्ट की माने तो, Atlas और Comet उन पेज पर सामग्री प्रिंट करने के लिए कहे जाने के बाद कई पेवॉल लेख तैयार करने में सक्षम थे. इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे न्यूज प्लेटफ़ॉर्म और अन्य ब्लॉग साइटों की कमाई में और गिरावट आ सकती है, जहां प्रीमियम कंटेंट भुगतान करने वाले ग्राहकों द्वारा देखी जानी है. अनधिकृत सामग्री तक पहुंच रहे AI ब्राउज़र

कोलंबिया जर्नलिज्म रिव्यू की माने तो, ChatGPT Atlas और Comet ब्राउज़र, दोनों ही ऐसे लेख तैयार करते थे, जो पेवॉल के पीछे छिपे होते थे. हालांकि Edge ब्राउज़र में कोपायलट मोड और द ब्राउज़र कंपनी के Dia जैसे अन्य AI ब्राउज़र भी मौजूद हैं, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह क्रिया इन दो विशेष उत्पादों में प्रमुख थी. गौरतलब है कि Atlas और Comet दोनों ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं, और Comet सभी के लिए एडवांस एजेंटिक क्रियाएं भी प्रदान करता है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Atlas और Comet, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू में प्रकाशित नौ हज़ार शब्दों वाले एक लेख को पूरा प्राप्त करने में सफल रहे, जिसके लिए भुगतान करना ज़रूरी था.