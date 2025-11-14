ETV Bharat / technology

Chandrayaan-3 के Propulsion Module ने किया कमाल, दो लूनर फ्लाईबाय ने बदल दिया पूरा ऑर्बिट

Propulsion Module ने चांद के दो फ्लाईबाय पूरे कर अपनी कक्षा और inclination बदल लिए, जिससे ISRO को मिशन प्लानिंग के लिए जरूरी जानकारी मिली. ( Image Credit: ISRO )

हैदराबाद: Chandrayaan-3 का Propulsion Module एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. यह मॉड्यूल, जो काफी समय से पृथ्वी के इर्द-गिर्द ऊंची कक्षा में घूम रहा था, हाल ही में दो लूनर फ्लाईबाय पूरा कर चुका है. इन फ्लाईबाय इवेंट्स की वजह से न सिर्फ इसकी ऑर्बिट बहुत बड़ी हो गई है, बल्कि इसका झुकाव यानी भी काफी बदल गया है. ISRO के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया से उन्हें disturbance torques और स्पेसक्राफ्ट पर लगने वाले नैचुरल फोर्सेज को और गहराई से समझने का मौका मिला है, जो आगे की मिशन प्लानिंग के लिए बेहद कीमती साबित होगा.

Chandrayaan-3 का बैकग्राउंड

यह इसरो का तीसरा चांद मिशन था, जिसने अगस्त 2023 में अपने लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर उतारा था. उस समय Propulsion Module लगभग 150 किलोमीटर की ऊँचाई पर चांद की कक्षा में घूम रहा था. बाद में उसे TEI यानी Trans-Earth Injection manoeuvre करके उसे Earth-bound हाई ऑर्बिट में शिफ्ट किया गया. यहां यह लगातार पृथ्वी और चांद की ग्रैविटी के बीच बैलेंस में घूमता रहा.

कैसे हुआ फ्लाईबाय का ये पूरा खेल?

4 नवंबर 2025 को इस मॉड्यूल ने चांद के Sphere of Influence (SOI) में एंट्री मार ली थी. यहां आते ही चांद की ग्रैविटी का असर ज़्यादा हो जाता है.