Chandrayaan 3 के डेटा ने किया हैरान, चंद्रमा का साउथ पोल निकला इलेक्ट्रिकली हॉट ज़ोन

RAMBHA LP ने शिव शक्ति प्वाइंट के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एनर्जी का पहला इन सिटु मापन किया, जिससे चाँद के इलेक्ट्रिक माहौल का नया सच सामने आया. ( फोटो क्रेडिट: ISRO )

हैदराबाद: 23 अगस्त 2023 से लेकर 3 सितंबर 2023 तक भारत के चंद्रयान 3 मिशन से मिले डेटा का एनालिसिस किया गया. इस दौरान वैज्ञानिकों के सामने चांद की सतह का एक ऐसा राज़ खुला, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी. साउथ पोल वाले इलाकों में मौजूद प्लाज़्मा यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स का माहौल पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा एक्टिव और डायनामिक निकला. यह पहली बार हुआ है कि चांद की सतह के इतनी करीब से इसका सीधा मापन हुआ है. इस पूरे स्टडी के नतीजे RAMBHA LP इंस्ट्रूमेंट की मदद से आए हैं, जो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगा था. RAMBHA LP को डिजाइन और डेवलप Space Physics Laboratory SPL, Vikram Sarabhai Space Centre VSSC, तिरुवनंतपुरम ने किया है. इस स्टडी के वैज्ञानिक डिटेल रिसर्च पेपर से कई खास जानकारियां का खुलासा हुआ है. आइए हम इस स्टडी के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि प्लाज़्मा क्या होता है? प्लाज़्मा आखिर होता क्या है और चांद पर इसकी अहमियत भौतिकी विज्ञान यानी फिज़िक्स में प्लाज़्मा को मैटर की चौथी स्टेट कहा जाता है. मैटर की पहली तीन स्टेट - सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है और प्लाज़्मा को चौथा स्टेट माना जाता है. इसमें आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे चार्ज़्ड पार्टिकल्स होते हैं. यह देखने में भले ही गैस जैसे लगते हैं, लेकिन इसकी खासियत है कि यह इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ बहुत तेज रियेक्ट करता है. चांद की सतह के पास बना यह पतला प्लाज़्मा लेयर कई चीज़ों से तय होता है. Solar Wind जो सूरज से लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स भेजता है Photoelectric Effect जिसमें सूरज की हाई एनर्जी रोशनी चाँद की मिट्टी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है Earth के Magnetotail का असर जब चांद महीने में 3 से 5 दिन धरती के मैग्नेटिक टेल में प्रवेश करता है इन तीनों वजहों से चांद का इलेक्ट्रिकल माहौल हमेशा बदलता रहता है RAMBHA LP ने क्या देखा? विक्रम लैंडर जिस जगह उतरा था, उसे शिव शक्ति प्वाइंट कहा जाता है. इसकी लोकेशन 69.3 South और 32.3 East है. यहीं से RAMBHA LP ने रिकॉर्ड किया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 380 से 600 इलेक्ट्रॉन्स प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच है. यह आंकड़ा पहले के अनुमान से बहुत ज्यादा है.