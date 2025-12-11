Chandrayaan 3 के डेटा ने किया हैरान, चंद्रमा का साउथ पोल निकला इलेक्ट्रिकली हॉट ज़ोन
चंद्रयान 3 के RAMBHA LP डेटा से पता चला कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर प्लाज़्मा बेहद एक्टिव और ऊर्जावान है.
Published : December 11, 2025 at 4:12 PM IST
हैदराबाद: 23 अगस्त 2023 से लेकर 3 सितंबर 2023 तक भारत के चंद्रयान 3 मिशन से मिले डेटा का एनालिसिस किया गया. इस दौरान वैज्ञानिकों के सामने चांद की सतह का एक ऐसा राज़ खुला, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी. साउथ पोल वाले इलाकों में मौजूद प्लाज़्मा यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स का माहौल पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा एक्टिव और डायनामिक निकला. यह पहली बार हुआ है कि चांद की सतह के इतनी करीब से इसका सीधा मापन हुआ है.
इस पूरे स्टडी के नतीजे RAMBHA LP इंस्ट्रूमेंट की मदद से आए हैं, जो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगा था. RAMBHA LP को डिजाइन और डेवलप Space Physics Laboratory SPL, Vikram Sarabhai Space Centre VSSC, तिरुवनंतपुरम ने किया है. इस स्टडी के वैज्ञानिक डिटेल रिसर्च पेपर से कई खास जानकारियां का खुलासा हुआ है. आइए हम इस स्टडी के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि प्लाज़्मा क्या होता है?
प्लाज़्मा आखिर होता क्या है और चांद पर इसकी अहमियत
भौतिकी विज्ञान यानी फिज़िक्स में प्लाज़्मा को मैटर की चौथी स्टेट कहा जाता है. मैटर की पहली तीन स्टेट - सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है और प्लाज़्मा को चौथा स्टेट माना जाता है. इसमें आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे चार्ज़्ड पार्टिकल्स होते हैं. यह देखने में भले ही गैस जैसे लगते हैं, लेकिन इसकी खासियत है कि यह इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ बहुत तेज रियेक्ट करता है. चांद की सतह के पास बना यह पतला प्लाज़्मा लेयर कई चीज़ों से तय होता है.
- Solar Wind जो सूरज से लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स भेजता है
- Photoelectric Effect जिसमें सूरज की हाई एनर्जी रोशनी चाँद की मिट्टी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है
- Earth के Magnetotail का असर जब चांद महीने में 3 से 5 दिन धरती के मैग्नेटिक टेल में प्रवेश करता है
- इन तीनों वजहों से चांद का इलेक्ट्रिकल माहौल हमेशा बदलता रहता है
RAMBHA LP ने क्या देखा?
विक्रम लैंडर जिस जगह उतरा था, उसे शिव शक्ति प्वाइंट कहा जाता है. इसकी लोकेशन 69.3 South और 32.3 East है. यहीं से RAMBHA LP ने रिकॉर्ड किया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 380 से 600 इलेक्ट्रॉन्स प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच है. यह आंकड़ा पहले के अनुमान से बहुत ज्यादा है.
पहले की स्टडीज़ रेडियो ऑकल्टेशन जैसी टेक्नोलॉजी से की जाती थीं, जिसमें सैटेलाइट की सिग्नल फेज को देखकर दूर से अनुमान लगाया जाता था, लेकिन यह पहली बार हुआ कि लैंडर ने जमीन के थोड़े ऊपर से रियल डेटा लिया.
सतह के पास इलेक्ट्रॉन्स बेहद एनर्जेटिक क्यों मिले?
RAMBHA LP की एक और बड़ी खोज यह थी कि इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर 3000 से 8000 Kelvin तक पहुंच रहा था. यह चौंकाने वाला डेटा दिखाता है कि चांद के सतह के बहुत करीब बेहद एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं. स्टडी में यह भी पाया गया कि यह प्लाज़्मा हमेशा एक जैसा नहीं रहता. चांद की पोजिशन जैसे होती है, वैसे ही इसका इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट बदलता है.
- जब चांद सूरज की तरफ होता है, तब यहां के बदलाव का कारण सोलर विंड और चांद के पास sparse neutral gas यानी exosphere से इंटरेक्शन होते हैं.
- जब चांद महीने में 3 से 5 दिन पृथ्वी के Geomagnetic Tail से गुजरता है, इस दौरान प्लाज़्मा में बदलाव आता है. यह बदलाव Magnetotail से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से होते हैं.
इसका मतलब चांद का साउथ पोल एक नेचुरल इलेक्ट्रिक लैब की तरह काम कर रहा है, जहां हर वक्त माहौल बदल रहा है.
Molecular ions की मौजूदगी भी मिली
ISRO द्वारा तैयार किया गया Lunar Ionospheric Model LIM बताता है कि चांद के पास सिर्फ एलिमेंटल आयन्स ही नहीं हैं बल्कि CO2 और H2O जैसे गैसों से बने मोलिकुलर आयन्य भी इस चार्ज्ड लेयर को बनाने में शामिल हैं. इससे यह साफ होता है कि चांद का प्लाज़्मा सिर्फ सुनहरी धूप और सोलर विंड्स की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें गैसों और सतह से निकले कॉम्प्लेक्स आयनों का भी रोल है.
इस डेटा की अहमियत
RAMBHA LP द्वारा चांद के साउथ पोल की सतह के बारे में जुटाई गई यह खास जानकारी भविष्य में लैंडर और रोवर डिजाइन, चांद पर कम्यूनिकेशन्स, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग के खतरे और मानव मिशन की इलेक्ट्रिक सेफ्टी आदि के लिए बेहद जरूरी है. ISRO का यह डेटा दुनिया की स्पेस एजेंसियों के लिए भी गोल्डमाइन जैसा है.