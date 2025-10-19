ETV Bharat / technology

ISRO के चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के वायुमंडल पर सौर प्रभाव का लगाया पता

ISRO के चंद्रयान-2 ने सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के चंद्रमा के बाह्यमंडल पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन किया है.

Chandrayaan-2 detects solar influence on the Moon's atmosphere
चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के वायुमंडल पर सौर प्रभाव का लगाया पता (फोटो - IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 19, 2025 at 12:53 PM IST

4 Min Read
बेंगलुरु: एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता के रूप में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने घोषणा की है कि उसके चंद्रयान-2 ने सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) के चंद्रमा के बाह्यमंडल पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन किया है.

यह अवलोकन ऑर्बिटर पर लगे चंद्रा के वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर-2 (CHACE-2) उपकरण का उपयोग करके किया गया था. 10 मई, 2024 को एक दुर्लभ सौर घटना के दौरान, कई CME ने चंद्रमा पर प्रभाव डाला, जिससे दिन के समय चंद्र बहिर्मंडल - चंद्रमा के चारों ओर स्थित अत्यंत पतले वायुमंडल - के कुल दबाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.

ISRO के वैज्ञानिकों ने बताया कि बाह्यमंडल में उदासीन परमाणुओं और अणुओं की संख्या घनत्व में एक परिमाण से भी अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे उन सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की पुष्टि हुई है, जो प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से पहले कभी प्रमाणित नहीं हुई थीं.

चंद्रमा का बहिर्मंडल, जिसे सतही सीमा बहिर्मंडल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण सौर गतिविधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है. CME घटना ने चंद्र सतह से परमाणुओं की मुक्ति को बढ़ा दिया, जिससे चंद्रमा की वायुमंडलीय स्थितियों में अस्थायी रूप से परिवर्तन आया.

ISRO ने कहा कि इन निष्कर्षों से न केवल चंद्र अंतरिक्ष मौसम की वैज्ञानिक समझ गहरी होगी, बल्कि भविष्य के चंद्र मिशनों और चंद्रमा पर मानव आवासों के डिजाइन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा. "चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर CHACE-2 द्वारा देखे गए चंद्र बहिर्मंडल पर कोरोनाल मास इजेक्शन का प्रभाव" शीर्षक से यह अध्ययन 16 अगस्त, 2025 को जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ था.

ISRO ने कहा कि, "पृथ्वी के चंद्रमा का वायुमंडल बहुत पतला है, जो 'एक्सोस्फीयर' की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि चंद्र वातावरण में गैस परमाणु और अणु अपने सह-अस्तित्व के बावजूद शायद ही कभी परस्पर क्रिया करते हैं. एक्सोस्फीयर की सीमा चंद्रमा की सतह है और इसलिए चंद्रमा का एक्सोस्फीयर 'सतह सीमा एक्सोस्फीयर' की श्रेणी में आता है."

इसमें कहा गया है कि चंद्रमा पर बहिर्मंडल कई प्रक्रियाओं से निर्मित होता है, जिसमें सौर विकिरण, सौर वायु (हाइड्रोजन, हीलियम आयन और सूर्य से निकलने वाले भारी आयनों की एक छोटी मात्रा) और चंद्रमा की सतह पर उल्कापिंडों के प्रभाव की परस्पर क्रिया शामिल है. ये प्रक्रियाएं चंद्रमा की सतह से परमाणु/अणु मुक्त करती हैं, जो बहिर्मंडल का हिस्सा बन जाते हैं.

ISRO ने कहा कि, "सामान्यतः, चंद्रमा का बहिर्मंडल इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील होता है, और ऐसा ही एक कारक सूर्य के कोरोनल द्रव्यमान का उत्सर्जन है, जिसे सीएमई (कोरोनल मास इजेक्शन का संक्षिप्त रूप) कहा जाता है."

ISRO ने आगे कहा कि, "CME ऐसी घटनाएं हैं, जब सूर्य अपनी निर्माण सामग्री की महत्वपूर्ण मात्रा को बाहर निकालता है, जिसमें अधिकांशतः हीलियम और हाइड्रोजन आयन होते हैं. ये प्रभाव चंद्रमा पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चंद्रमा एक वायुहीन पिंड है, और वह भी किसी भी वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र से रहित, जिसकी उपस्थिति इसकी सतह पर सौर प्रभावों को (यद्यपि आंशिक रूप से) रोक सकती थी."

इसमें कहा गया है कि चंद्रमा पर CME के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखने का यह अवसर एक दुर्लभ घटना के रूप में, 10 मई, 2024 को प्राप्त हुआ, जब सूर्य द्वारा कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) की एक श्रृंखला प्रक्षेपित की गई. चंद्रमा पर प्रभाव डालने वाले सौर कोरोनल मास की इस बढ़ी हुई मात्रा ने चंद्र सतह से परमाणुओं को अलग करने की प्रक्रिया को बढ़ाया, जिससे वे चंद्र बहिर्मंडल में मुक्त हो गए, जो सूर्य द्वारा प्रकाशित चंद्र बहिर्मंडल में कुल दबाव में वृद्धि के रूप में प्रकट हुआ.

ISRO ने निष्कर्ष निकाला कि, "यह अवलोकन चंद्र बाह्यमंडल और चंद्रमा पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों को समझने में वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा. चंद्रमा और चंद्र अंतरिक्ष मौसम (चंद्रमा पर सूर्य के उत्सर्जन का प्रभाव) के बारे में हमारी वैज्ञानिक समझ को और मज़बूत करने के अलावा, यह अवलोकन चंद्रमा पर वैज्ञानिक आधार बनाने की चुनौतियों की ओर भी इशारा करता है. चंद्र आधार के निर्माताओं को ऐसी चरम घटनाओं को ध्यान में रखना होगा, जो प्रभावों के कम होने से पहले, चंद्र पर्यावरण को अस्थायी रूप से बदल देंगी."

