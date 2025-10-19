ETV Bharat / technology

ISRO के चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के वायुमंडल पर सौर प्रभाव का लगाया पता

चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के वायुमंडल पर सौर प्रभाव का लगाया पता ( फोटो - IANS Photo )

बेंगलुरु: एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता के रूप में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने घोषणा की है कि उसके चंद्रयान-2 ने सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs) के चंद्रमा के बाह्यमंडल पर पड़ने वाले प्रभावों का पहली बार अवलोकन किया है. यह अवलोकन ऑर्बिटर पर लगे चंद्रा के वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर-2 (CHACE-2) उपकरण का उपयोग करके किया गया था. 10 मई, 2024 को एक दुर्लभ सौर घटना के दौरान, कई CME ने चंद्रमा पर प्रभाव डाला, जिससे दिन के समय चंद्र बहिर्मंडल - चंद्रमा के चारों ओर स्थित अत्यंत पतले वायुमंडल - के कुल दबाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई. ISRO के वैज्ञानिकों ने बताया कि बाह्यमंडल में उदासीन परमाणुओं और अणुओं की संख्या घनत्व में एक परिमाण से भी अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे उन सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की पुष्टि हुई है, जो प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से पहले कभी प्रमाणित नहीं हुई थीं. चंद्रमा का बहिर्मंडल, जिसे सतही सीमा बहिर्मंडल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण सौर गतिविधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है. CME घटना ने चंद्र सतह से परमाणुओं की मुक्ति को बढ़ा दिया, जिससे चंद्रमा की वायुमंडलीय स्थितियों में अस्थायी रूप से परिवर्तन आया. ISRO ने कहा कि इन निष्कर्षों से न केवल चंद्र अंतरिक्ष मौसम की वैज्ञानिक समझ गहरी होगी, बल्कि भविष्य के चंद्र मिशनों और चंद्रमा पर मानव आवासों के डिजाइन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा. "चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर CHACE-2 द्वारा देखे गए चंद्र बहिर्मंडल पर कोरोनाल मास इजेक्शन का प्रभाव" शीर्षक से यह अध्ययन 16 अगस्त, 2025 को जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ था. ISRO ने कहा कि, "पृथ्वी के चंद्रमा का वायुमंडल बहुत पतला है, जो 'एक्सोस्फीयर' की श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि चंद्र वातावरण में गैस परमाणु और अणु अपने सह-अस्तित्व के बावजूद शायद ही कभी परस्पर क्रिया करते हैं. एक्सोस्फीयर की सीमा चंद्रमा की सतह है और इसलिए चंद्रमा का एक्सोस्फीयर 'सतह सीमा एक्सोस्फीयर' की श्रेणी में आता है."