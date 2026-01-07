CES 2026: फर्स्ट बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन के साथ मोटोरोला ने पेश किए कई प्रोडक्ट्स, देखें पूरी लिस्ट
CES 2026 में Motorola ने अपना पहला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन, प्रीमियम Signature हैंडसेट और नए AI-पावर्ड डिवाइसेस और इकोसिस्टम पेश किया है.
Published : January 7, 2026 at 4:28 PM IST
हैदराबाद: Motorola ने CES 2026 में अपने अब तक के सबसे बड़े प्रोडक्ट और टेक इनोवेशन पेश किए. कंपनी ने पहली बार बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन, नई अल्ट्रा-प्रीमियम सीरीज़, AI प्लेटफॉर्म और कई नए इकोसिस्टम डिवाइस दिखाए. इन सभी ऐलान का फोकस प्रीमियम डिजाइन, AI और यूजर एक्सपीरियंस पर रहा है. आइए हम आपको मोटोरोला के द्वारा पेश किए गए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं.
Motorola Razr Fold
इस लिस्ट में सबसे बड़ा ऐलान Motorola Razr Fold का रहा है. अब तक मोटोरोला सिर्फ फ्लिप-स्टाइल फोल्डेबल फोन बनाती थी, लेकिन Razr Fold के साथ कंपनी बुक-स्टाइल फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री कर चुकी है. फोन में बाहर की तरफ 5.5-इंच की बड़ी डिस्प्ले दी गई है. फोन खोलने पर 8.1-इंच की 2K LTPO इनर डिस्प्ले मिलती है, जो Moto Pen Ultra Stylus को भी सपोर्ट करती है. कैमरा सेटअप में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा है, जिसमें Sony LYTIA मेन सेंसर, अल्ट्रावाइड-मैक्रो लेंस और 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है. इसके बाहर वाली स्क्रीन पर 32MP और अंदर वाली स्क्रीन पर 20MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.
Motorola Signature
इसके साथ मोटोरोला ने अपनी नई अल्ट्रा-प्रीमियम सीरीज़ Motorola Signature भी पेश की. कंपनी का कहना है कि यह अब तक का उसका सबसे पावरफुल और प्रीमियम स्मार्टफोन है. फोन में एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्युमिनियम फ्रेम, खास कलर ऑप्शन और सात साल तक Android अपडेट्स मिलेंगे. इसकी सबसे बड़ी खासियत चार 50MP कैमरे हैं. इसमें Sony LYTIA 828 मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रावाइड-मैक्रो कैमरा, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है, जो 3x ऑप्टिकल जूम और 100x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है. इसके फ्रंट में भी 50MP का कैमरा है. फोन Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर पर चलता है और इसमें 5,200 mAh की बैटरी दी गई है. फोन सिर्फ 6.99 mm पतला है और 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसकी शुरुआती कीमत यूरोप में €999 रखी गई है.
FIFA World Cup 26 Edition
Motorola Razr FIFA World Cup 26 Edition भी पेश किया गया है. यह फोन खास तौर पर फुटबॉल और FIFA फैंस के लिए डिजाइन किया गया है. इसके बैक पैनल पर खास ग्राफिक्स और वेगन लेदर फिनिश दी गई है. फोन में 4,500 mAh की बैटरी है और यह IP48 रेटिंग के साथ आता है. यह 12 फरवरी से चुनिंदा बाजारों में $699.99 में मिलेगा.
लेनोवो और मोटोरोला ने मिलकर नया एआई प्लेटफॉर्म Qira भी लॉन्च किया है. यह एक यूनिफाइड AI सिस्टम है, जो मोटोरोला और लेनोवो के सभी डिवाइस को एक साथ जोड़ता है. इसमें Moto AI, Lenovo AI Now और बाकी AI टूल्स एक ही इंटरफेस में मिलते हैं. Qira यूजर की आदतों को समझकर काम आसान बनाता है और डिवाइस के बीच बिना रुकावट एक्सपीरियंस देता है.
इसके अलावा Motorola ने एक AI-आधारित वियरेबल कॉन्सेप्ट भी दिखाया, जो आसपास की चीजों को देखकर, सुनकर और समझकर रियल-टाइम सुझाव देता है. साथ ही Moto Sound Flow स्पीकर, Moto Pen Ultra, नया Moto Watch और Moto Tag 2 जैसे इकोसिस्टम डिवाइस भी CES 2026 में पेश किए गए.