LG का पहला Micro RGB TV, CES 2026 में करेगा ग्लोबल डेब्यू, जानें इसकी खास बातें

LG ने CES 2026 में अपने पहले Micro RGB evo TV से कलर, ब्राइटनेस और AI टेक्नोलॉजी में नया स्टैंडर्ड सेट किया.

LG Micro RGB evo TV offers next-generation display experience with OLED-like precision, 100 percent color gamut and Alpha 11 AI processor.
LG Micro RGB evo TV में OLED जैसी precision, 100 प्रतिशत color gamut और Alpha 11 AI प्रोसेसर के साथ अगली पीढ़ी का डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा. (फोटो क्रेडिट: LG Newroom)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 3:33 PM IST

हैदराबाद: CES 2026 में LG Electronics पहली बार अपनी फ्लैगशिप RGB TV सीरीज को पेश करने जा रहा है. इस नए टीवी का नाम LG Micro RGB evo है, जिसे CES 2026 Innovation Awards से भी नवाज़ा गया है. यह एक पारंपरिक MiniLED टेक्नोलॉजी से एक बड़ा कदम आगे माना जा रहा है.

Micro RGB क्या है?

LG Micro RGB evo में कंपनी ने अपने सबसे छोटे अलग-अलग RGB LEDs का इस्तेमाल किया है. इसमें खास बात यह है कि OLED जैसी क्वालिटी के साथ हर RGB LED को कंट्रोल किया जाता है. LG ने अपने 13 साल के OLED अनुभव को इस RGB TV कैटेगरी में उतारा है, जिससे कलर और ब्राइटनेस कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो गया है.

दमदार प्रोसेसर और AI की ताकत

इस टीवी को नया Dual AI Engine बेस्ड Alpha 11 AI Processor Gen 3 पावर देता है. इसमें Dual Super Upscaling फीचर है, जो एक साथ दो तरह की AI प्रोसेसिंग करता है. इसका फायदा यह होता है कि पिक्चर ज्यादा शार्प लगती है और कलर्स नैचुरल दिखाई देते हैं, जिससे देखने का एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव बन जाता है.

कलर और कॉन्ट्रास्ट में नया बेंचमार्क

LG Micro RGB evo में RGB Primary Color Ultra टेक्नोलॉजी दी गई है, जो पूरे कलर स्पेक्ट्रम को कवर करती है. इस टीवी को Intertek से सर्टिफिकेशन मिला है कि यह BT.2020, DCI-P3 और Adobe RGB में 100 प्रतिशत कलर गैमेट कवरेज देता है, जो LCD टीवी सेगमेंट में सबसे हाई लेवल माना जाता है. इसके अलावा Micro Dimming Ultra टेक्नोलॉजी के जरिए 1000 से ज्यादा dimming zones को बेहद सटीक तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जिससे डार्क और ब्राइट दोनों सीन में बारीक डिटेल्स साफ नजर आती हैं.

फीचरडिटेल
डिस्प्ले टेक्नोलॉजीMicro RGB
प्रोसेसरAlpha 11 AI Processor Gen 3
कलर कवरेज100 प्रतिशत BT.2020, DCI-P3, Adobe RGB
डिमिंगMicro Dimming Ultra
साइज100 inch, 86 inch, 75 inch
प्लेटफॉर्मwebOS

स्मार्ट फीचर्स और पर्सनल एक्सपीरियंस

TV में LG का अवॉर्ड विनिंग webOS प्लेटफॉर्म दिया गया है. इसमें Voice ID, AI Picture और Sound Wizard, My Page होम स्क्रीन, AI Concierge, AI Chatbot और AI Search जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो हर यूज़र के हिसाब से कंटेंट सजेस्ट करते हैं.

LG का बयान और उपलब्धता

एलजी मीडिया एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन कंपनी के प्रेसिडेंट Park Hyoung-sei ने कहा कि “हमारा मकसद हमेशा यूज़र्स को शानदार विजुअल क्वालिटी देना है और Micro RGB evo के साथ हमने RGB TV कैटेगरी में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है.”

CES 2026 में कहां देखें

LG के लेटेस्ट होम एंटरटेनमेंट इनोवेशन को CES 2026 में 6 से 9 जनवरी के बीच Las Vegas Convention Center के Booth 15004 पर देखा जा सकता है. LG Micro RGB evo (Model MRGB95) को 100 inch, 86 inch और 75 inch साइज में लॉन्च किया जाएगा.

