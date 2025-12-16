ETV Bharat / technology

LG का पहला Micro RGB TV, CES 2026 में करेगा ग्लोबल डेब्यू, जानें इसकी खास बातें

LG Micro RGB evo TV में OLED जैसी precision, 100 प्रतिशत color gamut और Alpha 11 AI प्रोसेसर के साथ अगली पीढ़ी का डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा. ( फोटो क्रेडिट: LG Newroom )

हैदराबाद: CES 2026 में LG Electronics पहली बार अपनी फ्लैगशिप RGB TV सीरीज को पेश करने जा रहा है. इस नए टीवी का नाम LG Micro RGB evo है, जिसे CES 2026 Innovation Awards से भी नवाज़ा गया है. यह एक पारंपरिक MiniLED टेक्नोलॉजी से एक बड़ा कदम आगे माना जा रहा है. Micro RGB क्या है? LG Micro RGB evo में कंपनी ने अपने सबसे छोटे अलग-अलग RGB LEDs का इस्तेमाल किया है. इसमें खास बात यह है कि OLED जैसी क्वालिटी के साथ हर RGB LED को कंट्रोल किया जाता है. LG ने अपने 13 साल के OLED अनुभव को इस RGB TV कैटेगरी में उतारा है, जिससे कलर और ब्राइटनेस कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो गया है. दमदार प्रोसेसर और AI की ताकत इस टीवी को नया Dual AI Engine बेस्ड Alpha 11 AI Processor Gen 3 पावर देता है. इसमें Dual Super Upscaling फीचर है, जो एक साथ दो तरह की AI प्रोसेसिंग करता है. इसका फायदा यह होता है कि पिक्चर ज्यादा शार्प लगती है और कलर्स नैचुरल दिखाई देते हैं, जिससे देखने का एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव बन जाता है. कलर और कॉन्ट्रास्ट में नया बेंचमार्क