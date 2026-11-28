ETV Bharat / technology

WhatsApp यूजर्स के लिए सरकारी अलर्ट: तुरंत अपडेट करें ऐप वरना हैक हो सकता है फोन

Android, iOS या Desktop पर WhatsApp इस्तेमाल करने वाले तुरंत लेटेस्ट वर्जन अपडेट करें, वरना चैट्स और फाइल्स खतरे में पड़ सकते हैं. ( Getty Images )

हैदराबाद: भारत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-In ने व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की है. एजेंसी ने बताया कि व्हाट्सएप के पुराने वर्ज़न में कुछ गंभीर खामियां है, जिससे यूज़र्स की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है. हैकर्स अटैक कर सकते हैं और यूज़र्स की संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं.

ये खामियां Android, iOS और Desktop तीनों प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप यूज़र्स की निजी जानकारियों को खतरे में डाल सकती है. CERT-In के अनुसार हैकर्स रिमोटली ही सिक्योरिटी लेयर्स को पर सकते हैं. वो डिवाइस पर मनचाहा कोड चला सकते हैं या यूज़र्स के प्राइवेट डेटा तक पहुंच बना सकते हैं.