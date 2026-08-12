केंद्र सरकार ने PM E-Drive EV सब्सिडी मार्च 2028 तक बढ़ाई, इंसेंटिव हुआ 50 प्रतिशत तक कम
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए PM E-Drive स्कीम की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है.
Published : August 12, 2026 at 10:35 AM IST
हैदराबाद: भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए PM E-Drive स्कीम की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है. बता दें कि पहले यह स्कीम 31 मार्च, 2026 तक लागू रहने वाली थी.
बता दें कि कि सरकार द्वारा इस स्कीम को सबसे पहले 29 सितंबर, 2024 को घोषित किया गया था, इसे 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक के लिए लागू किया गया था. इसके लिए केंद्र सरकार ने कुल 10,900 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था और हर गाड़ी पर 10,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जा रहा था.
बता दें कि इस स्कीम में 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम' भी शामिल थी. इस पहल में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और L5 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर शामिल थे.
केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में इस स्कीम की अवधि बढ़ाने की घोषणा की, जिससे इसकी वैधता उन्हीं शर्तों के साथ 31 मार्च 2028 तक हो गई. इसके बाद मार्च 2026 में दूसरी बार इसकी अवधि बढ़ाई गई, जिससे यह स्कीम 31 जुलाई 2026 तक जारी रही.
अब, भारी उद्योग मंत्रालय ने तीसरी बार समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है और इस बार इंसेंटिव स्ट्रक्चर में बदलाव भी किए हैं. इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए इंसेंटिव को 5,000 रुपये प्रति kWh से घटाकर 2,500 रुपये प्रति kWh कर दिया गया है, जिससे प्रति वाहन अधिकतम इंसेंटिव 10,000 रुपये से घटकर 5,000 रुपये हो गया है.
साथ ही, केंद्र सरकार ने इस स्कीम के लिए बजट 1,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है, जिससे कुल आवंटन 11,900 करोड़ रुपये हो गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि संशोधित स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 45,79,120 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को मदद दी जा सकेगी. बता दें कि 1.50 लाख रुपये तक की कीमत वाले EV इस इंसेंटिव के लिए पात्र होंगे.
PM E-Drive स्कीम का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना और साथ ही चार्जिंग स्टेशन समेत EV इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद करना है. इसका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना भी है.