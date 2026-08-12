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केंद्र सरकार ने PM E-Drive EV सब्सिडी मार्च 2028 तक बढ़ाई, इंसेंटिव हुआ 50 प्रतिशत तक कम

Avore EX ( फोटो क्रेडिट - Avore )

हैदराबाद: भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए PM E-Drive स्कीम की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है. बता दें कि पहले यह स्कीम 31 मार्च, 2026 तक लागू रहने वाली थी. बता दें कि कि सरकार द्वारा इस स्कीम को सबसे पहले 29 सितंबर, 2024 को घोषित किया गया था, इसे 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक के लिए लागू किया गया था. इसके लिए केंद्र सरकार ने कुल 10,900 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था और हर गाड़ी पर 10,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जा रहा था. बता दें कि इस स्कीम में 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम' भी शामिल थी. इस पहल में मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और L5 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर शामिल थे. केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में इस स्कीम की अवधि बढ़ाने की घोषणा की, जिससे इसकी वैधता उन्हीं शर्तों के साथ 31 मार्च 2028 तक हो गई. इसके बाद मार्च 2026 में दूसरी बार इसकी अवधि बढ़ाई गई, जिससे यह स्कीम 31 जुलाई 2026 तक जारी रही.