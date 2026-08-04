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केंद्र सरकार ने V2V कम्युनिकेशन सिस्टम का दिया प्रस्ताव, अक्टूबर 2027 से हो सकता है लागू

हैदराबाद: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और समय पर चेतावनी देने की सुविधा के लिए 'व्हीकल-टू-व्हीकल' (V2V) कम्युनिकेशन सिस्टम को चरणों में लागू करने का प्रस्ताव दिया है.

V2V कम्युनिकेशन की मदद से आस-पास के वाहन अपनी स्पीड, लोकेशन, दिशा, एक्सीलरेशन वगैरह जैसी जानकारी रियल-टाइम में एक-दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं.

यह जानकारी ड्राइवरों या वाहन सिस्टम को सुरक्षा के लिहाज़ से अहम स्थितियों में चेतावनी दे सकती है, जैसे कि अचानक ब्रेक लगाना, आगे किसी वाहन से टक्कर का खतरा, असुरक्षित तरीके से लेन बदलना और इमरजेंसी वाहनों का पास आना.

MoRTH ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में बदलाव का प्रस्ताव करते हुए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, "V2V और दूसरे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एप्लीकेशन के लिए 5.875 GHz से 5.925 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड पर विचार किया गया है."

टेलीकम्युनिकेशन विभाग ने 10 जून 2026 के G.S.R. 466 (E) के ज़रिए, इस फ्रीक्वेंसी बैंड के इस्तेमाल को लाइसेंस की ज़रूरतों से छूट दी है. ड्राफ़्ट नोटिफ़िकेशन के तहत, नीचे दी गई समय-सीमा का प्रस्ताव है. L, M और N कैटेगरी के वे वाहन जो 1 अक्टूबर 2027 या उसके बाद बने हैं और जिनमें V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, उन्हें AIS-230 का पालन करना होगा.

L, M और N कैटेगरी के वे वाहन जो 1 अक्टूबर 2028 या उसके बाद बने हैं, उनमें AIS-230 के मुताबिक V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना ज़रूरी होगा. गाड़ियों के पारंपरिक सुरक्षा सिस्टम मुख्य रूप से गाड़ी में लगे सेंसर और ड्राइवर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं, लेकिन V2V कम्युनिकेशन ऐसी जानकारी दे सकता है, जो सीधे दिखाई देने वाली सीमा से परे हो.